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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Виллем II - Зволле
Виллем II - Зволле: обзор матча 28 августа 2021
Виллем II
28.08.2021, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 3 тур
1 : 0
Завершен
Зволле
53'
Г. Саглам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виллем II - Зволле
Замена
R. Zuijderwijk
️️️️
М. Келерт
88'
Замена
W. Spieringhs
️️️️
К. Вридт
88'
Замена
Г. Ремерато
️️️️
Д. Саддики
82'
81'
Замена
Д. Кастанер
️️️️
E. Reijnders
Замена
E. Kabangu
️️️️
Ч. Наннели
72'
Замена
М. Свенссон
️️️️
Г. Саглам
72'
69'
Замена
S. Lagsir
️️️️
К. Пал
ГОЛ! 1:0!
Г. Саглам
Пас отдал
М. Келерт
53'
23'
Замена
C. Landu
️️️️
П. Клемент
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виллем II
1
Тимон Велленройтер
ВР
3
Freek Heerkens
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
27
Матс Келерт
ЦП
8
Поль Ллонч
ЦП
17
Дрисс Саддики
ЦП
7
Че Наннели
ЦП
20
Leeroy Owusu
ЦФ
11
Кваси Вридт
ЦФ
61
Геркем Саглам
ЦФ
17
Деррик Кен
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Зволле
31
Константинос Лампру
ВР
3
Юта Накаяма
ЦЗ
34
Мес де Вит
ЦП
23
Eliano Reijnders
ЦФ
24
Пелле Клемент
ЦФ
9
Слободан Тедич
ЦФ
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
20
Томас ван дер Белт
ЦФ
3
Кеннет Пал
ЦФ
2
Bram Van Polen
ЦФ
4
Симен Вут
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
Виллем II
26
Йорн Брондел
ВР
2
Николаос Мичелис
ЦЗ
12
Dylan Ryan
ЦЗ
33
Rick Zuijderwijk
ЦП
80
Годфрид Ремерато
ЦП
7
Elton Kabangu
ЦФ
6
Wesley Spieringhs
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
28
Макс Свенссон
ЦФ
Зволле
1
Jasper Schendelaar
ВР
11
Марк Пабай
ЦЗ
13
Рико Штридер
ЦП
12
Chardi Landu
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
22
Дайиро Хирино
ЦФ
21
Samir Lagsir
ЦФ
9
Джерване Кастанер
ЦФ
2-4-4
1
Велленройтер
3
5
27
Келерт
17
Саддики
7
Наннели
8
Ллонч
20
17
Кен
61
Саглам
11
Вридт
1-1-5
31
Лампру
3
Накаяма
34
де Вит
33
ван ден Берг
4
Вут
2
3
Пал
20
ван дер Белт
27
Келерт
33
33
27
Келерт
17
Саддики
80
Ремерато
80
Ремерато
17
Саддики
7
Наннели
7
7
7
Наннели
11
Вридт
6
6
11
Вридт
61
Саглам
28
Свенссон
28
Свенссон
61
Саглам
24
Клемент
12
12
24
Клемент
3
Пал
21
21
3
Пал
23
9
Кастанер
9
Кастанер
23
Остались в запасе
Виллем II
Зволле
26
Йорн Брондел
ВР
2
Николаос Мичелис
ЦЗ
12
Dylan Ryan
ЦЗ
48
Vincent Schippers
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
1
Jasper Schendelaar
ВР
11
Марк Пабай
ЦЗ
13
Рико Штридер
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
22
Дайиро Хирино
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
Остались в запасе
26
Йорн Брондел
ВР
2
Николаос Мичелис
ЦЗ
12
Dylan Ryan
ЦЗ
48
Vincent Schippers
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
Остались в запасе
1
Jasper Schendelaar
ВР
11
Марк Пабай
ЦЗ
13
Рико Штридер
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
22
Дайиро Хирино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Главный тренер
Берт Контерман
Статистика матча Виллем II - Зволле
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Виллем ll
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