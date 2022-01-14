Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Зволле - Виллем II
Зволле - Виллем II: обзор матча 14 января 2022
Зволле
14.01.2022, пятница, 22:00
Голландия. Эредивизие, 19 тур
2 : 0
Завершен
Виллем II
25'
Т. ван дер Белт
78'
Т. ван дер Белт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зволле - Виллем II
89'
Замена
Д. Саддики
️️️️
Г. Ремерато
Замена
Д. Редан
️️️️
Д. Кастанер
81'
Замена
К. Пал
️️️️
Р. Штридер
81'
Замена
E. Mbinga
️️️️
М. Саймак
81'
ГОЛ! 2:0!
Т. ван дер Белт
Пас отдал
У. Дарфалу
78'
76'
Замена
А. Кампецис
️️️️
П. Ллонч
69'
Желтая карточка
Ч. Наннели
Желтая карточка
Р. Штридер
62'
61'
Замена
E. Kabangu
️️️️
М. Свенссон
61'
Замена
V. Schippers
️️️️
Д. Кен
Желтая карточка
Т. ван дер Белт
54'
46'
Замена
Г. Саглам
️️️️
Р. Мервелд
ГОЛ! 1:0!
Т. ван дер Белт
Пас отдал
B. Van Polen
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зволле
31
Константинос Лампру
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
13
Рико Штридер
ЦП
2
Bram Van Polen
ЦФ
4
Симен Вут
ЦФ
20
Томас ван дер Белт
ЦФ
9
Джерване Кастанер
ЦФ
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
6
Мустафа Саймак
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
Виллем II
1
Тимон Велленройтер
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
2
Николаос Мичелис
ЦЗ
8
Поль Ллонч
ЦП
10
Ринго Мервелд
ЦП
80
Годфрид Ремерато
ЦП
27
Матс Келерт
ЦП
7
Че Наннели
ПВ
28
Макс Свенссон
ЦФ
11
Кваси Вридт
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Зволле
13
Joey Kesting
ВР
1
Jasper Schendelaar
ВР
33
Damian van der Haar
ЦЗ
27
Jesse Vermaning
ЦЗ
18
Gabi Caschili
ЦП
32
Elikia Mbinga
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
3
Кеннет Пал
ЦФ
31
Саи ван Вермескеркен
ЦФ
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
10
Дишон Редан
ЦФ
9
Слободан Тедич
ЦФ
Виллем II
26
Йорн Брондел
ВР
18
Микел Нелом
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
17
Дрисс Саддики
ОП
33
Rick Zuijderwijk
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
24
Connor van den Berg
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
7
Elton Kabangu
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
2-1-5
31
Лампру
34
де Вит
3
Накаяма
13
Штридер
9
Кастанер
6
Саймак
23
9
Дарфалу
20
ван дер Белт
3-4-1-2
1
Велленройтер
31
Бергстрем
2
Мичелис
17
Кен
10
Мервелд
80
Ремерато
27
Келерт
8
Ллонч
7
Наннели
11
Вридт
28
Свенссон
6
Саймак
32
32
6
Саймак
13
Штридер
3
Пал
3
Пал
13
Штридер
9
Кастанер
10
Редан
10
Редан
9
Кастанер
80
Ремерато
17
Саддики
17
Саддики
80
Ремерато
10
Мервелд
61
Саглам
61
Саглам
10
Мервелд
17
Кен
48
48
17
Кен
28
Свенссон
7
7
28
Свенссон
8
Ллонч
90
Кампецис
90
Кампецис
8
Ллонч
Остались в запасе
Зволле
Виллем II
13
Joey Kesting
ВР
1
Jasper Schendelaar
ВР
33
Damian van der Haar
ЦЗ
27
Jesse Vermaning
ЦЗ
18
Gabi Caschili
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
31
Саи ван Вермескеркен
ЦФ
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
9
Слободан Тедич
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
26
Йорн Брондел
ВР
18
Микел Нелом
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
33
Rick Zuijderwijk
ЦП
24
Connor van den Berg
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Остались в запасе
13
Joey Kesting
ВР
1
Jasper Schendelaar
ВР
33
Damian van der Haar
ЦЗ
27
Jesse Vermaning
ЦЗ
18
Gabi Caschili
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
31
Саи ван Вермескеркен
ЦФ
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
9
Слободан Тедич
ЦФ
Остались в запасе
26
Йорн Брондел
ВР
18
Микел Нелом
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
33
Rick Zuijderwijk
ЦП
24
Connor van den Berg
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
Главный тренер
Юрген Штреппель
Статистика матча Зволле - Виллем II
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
MAC3ПАРК
Новости команд
Все
Зволле
Виллем II
Эредивизи: шансы «Твенте» и «Виллема II» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Виллем II» и «Зволле» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «ПСВ» и «Виллема II» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Зволле» – «Камбюр»: кто победит в матче 8 тура Высшей лиги Нидерландов 2026/2027
10 октября
«Утрехт» – «Виллем II»: кто победит в матче 8 тура Эредивизи 2026/2027
10 октября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Виллем II» и «Зволле» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«Зволле» – «Камбюр»: кто победит в матче 8 тура Высшей лиги Нидерландов 2026/2027
10 октября
«Гронинген» – «Зволле»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
17 сентября
«Спарта» – «Зволле»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
3 сентября
«Херенвен» – «Зволле»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
21 августа
Эредивизи: шансы «Твенте» и «Виллема II» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Виллем II» и «Зволле» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «ПСВ» и «Виллема II» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Утрехт» – «Виллем II»: кто победит в матче 8 тура Эредивизи 2026/2027
10 октября
«Аякс» – «Виллем II»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2026
15 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+