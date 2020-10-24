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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Зволле - Виллем II
Зволле - Виллем II: обзор матча 24 октября 2020
Зволле
24.10.2020, суббота, 21:00
Голландия. Эредивизие, 6 тур
0 : 0
Завершен
Виллем II
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зволле - Виллем II
Вторая желтая
М. Саймак
85'
Желтая карточка
М. Саймак
84'
82'
Замена
О. Ромени
️️️️
М. Трезор
75'
Замена
V. van den Bogert
️️️️
L. Owusu
Замена
J. Drost
️️️️
К. Леманс
68'
66'
Замена
Г. Саглам
️️️️
М. Келерт
65'
Замена
Д. Йебоа
️️️️
Ч. Наннели
65'
Замена
Й. Брондел
️️️️
Р. Рюйтер
45'
+3
Желтая карточка
М. Трезор
Желтая карточка
К. Леманс
45'
+2
Замена
D. Bajselmani
️️️️
B. Van Polen
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зволле
16
Михаэль Цеттерер
ВР
4
Сэм Керстен
ЦЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
6
Мустафа Саймак
ЦП
10
Иммануэль Ферай
ЦП
8
Клинт Леманс
ЦП
23
Eliano Reijnders
ЦФ
2
Bram Van Polen
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
9
Слободан Тедич
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Виллем II
87
Роббин Рюйтер
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
4
Jordens Peters
ЦЗ
8
Поль Ллонч
ЦП
7
Че Наннели
ЦП
27
Матс Келерт
ЦП
20
Leeroy Owusu
ЦФ
6
Jan-Arie van der Heijden
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
31
Майк Трезор
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Зволле
33
Рав ван ден Берг
ЦЗ
20
Томас ван дер Белт
ОП
24
Пелле Клемент
ЦП
13
Рико Штридер
ЦП
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
28
Anthony Dekono
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
47
Destan Bajselmani
ЦФ
21
Samir Lagsir
ЦФ
11
Jesper Drost
ЦФ
8
Reza Ghoochannejhad
ЦФ
Виллем II
26
Йорн Брондел
ВР
18
Микел Нелом
ЦЗ
3
Victor van den Bogert
ЦЗ
61
Геркем Саглам
АП
24
Connor van den Berg
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
10
Оле Ромени
ЦФ
10
Джон Йебоа
ЦФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
3-3-4
16
Цеттерер
4
Керстен
3
Накаяма
31
ван Вермескеркен
6
Саймак
10
Ферай
8
Леманс
23
9
Тедич
30
2
3-3-4
87
Рюйтер
8
Хольмен
4
17
Кен
8
Ллонч
7
Наннели
27
Келерт
31
Трезор
14
Павлидис
6
20
2
47
47
2
8
Леманс
11
11
8
Леманс
27
Келерт
61
Саглам
61
Саглам
27
Келерт
31
Трезор
10
Ромени
10
Ромени
31
Трезор
87
Рюйтер
26
Брондел
26
Брондел
87
Рюйтер
20
3
3
20
7
Наннели
10
Йебоа
10
Йебоа
7
Наннели
Остались в запасе
Зволле
Виллем II
33
Рав ван ден Берг
ЦЗ
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
28
Anthony Dekono
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
24
Пелле Клемент
ЦП
21
Samir Lagsir
ЦФ
20
Томас ван дер Белт
ОП
8
Reza Ghoochannejhad
ЦФ
13
Рико Штридер
ЦП
Главный тренер
Яп Стам
24
Connor van den Berg
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
18
Микел Нелом
ЦЗ
19
Пол Глэдон
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Остались в запасе
33
Рав ван ден Берг
ЦЗ
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
28
Anthony Dekono
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
24
Пелле Клемент
ЦП
21
Samir Lagsir
ЦФ
20
Томас ван дер Белт
ОП
8
Reza Ghoochannejhad
ЦФ
13
Рико Штридер
ЦП
Остались в запасе
24
Connor van den Berg
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
18
Микел Нелом
ЦЗ
19
Пол Глэдон
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Главный тренер
Юрген Штреппель
Статистика матча Зволле - Виллем II
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
MAC3ПАРК
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