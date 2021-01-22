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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Виллем II - Зволле
Виллем II - Зволле: обзор матча 22 января 2021
Виллем II
22.01.2021, пятница, 22:00
Голландия. Эредивизие, 18 тур
1 : 3
Завершен
Зволле
10'
К. Вридт
58'
R. Ghoochannejhad
62'
R. Ghoochannejhad
70'
R. Ghoochannejhad (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виллем II - Зволле
Замена
Ч. Наннели
️️️️
М. Келерт
78'
Замена
Г. Саглам
️️️️
Л. Селахи
74'
71'
Замена
К. Леманс
️️️️
В. Мисиджан
70'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
R. Ghoochannejhad
Замена
V. Schippers
️️️️
М. Трезор
63'
62'
ГОЛ! 1:2!
R. Ghoochannejhad
Пас отдал
E. Reijnders
58'
ГОЛ! 1:1!
R. Ghoochannejhad
46'
Замена
R. Ghoochannejhad
️️️️
П. Клемент
45'
+3
Замена
И. Ферай
️️️️
М. ван Дуйнен
Красная карточка
К. Вридт
45'
+1
45'
Желтая карточка
С. Керстен
Желтая карточка
Л. Селахи
41'
40'
Замена
Т. Лам
️️️️
К. Пал
ГОЛ! 1:0!
К. Вридт
Пас отдал
В. Павлидис
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виллем II
26
Йорн Брондел
ВР
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
4
Jordens Peters
ЦЗ
3
Freek Heerkens
ЦЗ
27
Матс Келерт
ЦП
18
Линдон Селахи
ЦП
8
Поль Ллонч
ЦП
20
Leeroy Owusu
ЦФ
31
Майк Трезор
ЦФ
11
Кваси Вридт
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Зволле
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
4
Сэм Керстен
ЦЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
24
Пелле Клемент
ЦП
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
2
Bram Van Polen
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Виллем II
17
Деррик Кен
ЛЗ
33
Rick Zuijderwijk
ЦП
7
Че Наннели
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
10
Оле Ромени
ЦФ
6
Wesley Spieringhs
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
6
Jan-Arie van der Heijden
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
41
Maarten Schut
ЦФ
Зволле
3
Томас Лам
ЦЗ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
20
Томас ван дер Белт
ОП
8
Клинт Леманс
ЦП
10
Иммануэль Ферай
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
11
Jesper Drost
ЦФ
21
Samir Lagsir
ЦФ
8
Reza Ghoochannejhad
ЦФ
3-3-4
26
Брондел
8
Хольмен
4
3
27
Келерт
18
Селахи
8
Ллонч
20
14
Павлидис
11
Вридт
31
Трезор
4-1-5
16
Цеттерер
31
ван Вермескеркен
3
Накаяма
4
Керстен
3
Пал
24
Клемент
29
ван Дуйнен
2
23
30
7
Мисиджан
18
Селахи
61
Саглам
61
Саглам
18
Селахи
31
Трезор
48
48
31
Трезор
27
Келерт
7
Наннели
7
Наннели
27
Келерт
24
Клемент
8
8
24
Клемент
3
Пал
3
Лам
3
Лам
3
Пал
7
Мисиджан
8
Леманс
8
Леманс
7
Мисиджан
29
ван Дуйнен
10
Ферай
10
Ферай
29
ван Дуйнен
Остались в запасе
Виллем II
Зволле
17
Деррик Кен
ЛЗ
10
Оле Ромени
ЦФ
6
Wesley Spieringhs
ЦФ
6
Jan-Arie van der Heijden
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
41
Maarten Schut
ЦФ
33
Rick Zuijderwijk
ЦП
Главный тренер
Юрген Штреппель
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
20
Томас ван дер Белт
ОП
11
Jesper Drost
ЦФ
21
Samir Lagsir
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Остались в запасе
17
Деррик Кен
ЛЗ
10
Оле Ромени
ЦФ
6
Wesley Spieringhs
ЦФ
6
Jan-Arie van der Heijden
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
41
Maarten Schut
ЦФ
33
Rick Zuijderwijk
ЦП
Остались в запасе
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
20
Томас ван дер Белт
ОП
11
Jesper Drost
ЦФ
21
Samir Lagsir
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча Виллем II - Зволле
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Виллем ll
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