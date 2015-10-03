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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Виллем II - Зволле
Виллем II - Зволле: обзор матча 03 октября 2015
Виллем II
03.10.2015, суббота, 20:45
Голландия. Эредивизие, 8 тур
0 : 1
Завершен
Зволле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Виллем II - Зволле
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
- : -
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Утрехт
3 : 1
11.10.2026
Виллем II
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
- : -
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Зволле
0 : 1
11.10.2026
Камбур
Информация о матче
Стадион:
Виллем ll
Новости команд
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Виллем II
Зволле
Эредивизи Нидерланды: шансы «Виллем II» и «Зволле» на победу в матче 12 тура
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