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    Эредивизие. «Витесс» в меньшинстве разгромил «Зволле». Команда Слуцкого идет шестой в таблице 

    «Витесс» дома разгромил «Зволле» в матче 31-го тура Эредивизие со счетом 4:1. В первом тайме при счете 1:1 у хозяев удалили защитника Александра Бюттнера. Вдесятером команда Леонида Слуцкого забила три гола. Хет-трик в матче сделал полузащитник Брайан Линссен.

    «Витесс» с 47 очками занимает шестое место в таблице, «Зволле» с 35 очками идет на 13-м месте.

    Чемпионат Голландии. Эредивизие. 31-й тур

    Витесс – Зволле – 4:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Линссен, 9; 1:1 – Ти, 23; 2:1 – Линссен, 47; 3:1 – Дауда, 73; 4:1 – Линссен, 77.

    Удаление: Бюттнер, 27 – нет.

    Календарь Эредивизие

    Турнирная таблица Эредивизие

    Источник: «Бомбардир»

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