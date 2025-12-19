Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«НАК» – «Телстар»: прогноз и ставки на матч 20 декабря 2025 с коэффициентом 1.85

19 декабря 2025 9:28
НАК Бреда - Телстар
20 дек. 2025, суббота 23:00 | Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Тотал меньше 3.0 голов
Сделать ставку

Матч 17-го тура Эредивизи между «НАК» и «Телстаром» имеет важнейшее значение в борьбе за выживание. Команды занимают два последних места в таблице и подходят к очной встрече с затяжными сериями без побед. Цена ошибки здесь особенно высока, что напрямую влияет на сценарий игры и выбор ставок.

«НАК»

«НАК» располагается на 17-й позиции с 13 очками после 16 туров. Команда не может выиграть в пяти матчах подряд, а ее атакующие показатели остаются одними из слабейших в лиге – всего 2 гола за последние пять игр. При этом оборона регулярно допускает ошибки: серия с пропущенными мячами насчитывает уже пять туров. Несмотря на проблемы, «НАК» стабильно забивает в очных встречах с «Телстаром» и не проигрывает этому сопернику в 9 из 11 последних матчей.

«Телстар»

«Телстар» идет последним, набрав 12 очков. Команда не побеждает уже в девяти матчах подряд, но при этом выглядит заметно активнее впереди, чем «НАК»: 9 забитых мячей за пять последних туров. «Телстар» забивает в четырех матчах подряд и отличается в 7 последних очных встречах против «НАК», однако оборона остается уязвимой – пропущено 7 голов за пять игр.

Факты о командах

«НАК»

  • Не выигрывает в 5 последних матчах
  • Забивает в среднем 0.40 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в 5 матчах подряд
  • Забивает в 10 последних матчах против «Телстара»

«Телстар»

  • Не побеждает в 9 последних матчах
  • Забивает в среднем 1.80 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Отличается в 7 последних матчах против «НАК»
  • Пропускает в среднем 1.40 гола за игру (последние 5 матчей)

Прогноз на матч «НАК» – «Телстар»

Обе команды находятся под давлением турнирной ситуации и вряд ли будут рисковать с первых минут. При этом слабая оборона и статистика очных встреч подсказывают, что обмен голами возможен, но высокой результативности ждать не стоит. Более надежно выглядит вариант с аккуратным тоталом и ставкой без явного риска по исходу.

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 3.0 голов – коэффициент 1.85
  • «НАК» с форой 0 – коэффициент 1.90

1.85
Тотал меньше 3.0 голов
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Нидерланды. Эредивизие Телстар НАК Бреда
Другие прогнозы
19.12.2025
20:00
1.75
Турция. Суперлига, 17 тур
Коджаэлиспор - Антальяспор
Победа «Коджаелиспора» с форой (0)
19.12.2025
22:30
1.85
Германия. Бундеслига, 15 тур
Боруссия Д - Боруссия М
Победа «Боруссии Д» и обе забьют
19.12.2025
23:00
2.35
Испания. Примера, 17 тур
Валенсия - Мальорка
Тотал больше 2.5
20.12.2025
15:30
1.75
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Ньюкасл - Челси
Обе забьют — да
20.12.2025
17:00
1.75
Турция. Суперлига, 17 тур
Эюпспор - Фенербахче
Победа «Фенербахче» с форой (−1)
20.12.2025
17:30
1.62
Германия. Бундеслига, 15 тур
Кельн - Унион
Двойной шанс «Унион» (X2)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 