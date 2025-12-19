Матч 17-го тура Эредивизи между «НАК» и «Телстаром» имеет важнейшее значение в борьбе за выживание. Команды занимают два последних места в таблице и подходят к очной встрече с затяжными сериями без побед. Цена ошибки здесь особенно высока, что напрямую влияет на сценарий игры и выбор ставок.

«НАК»

«НАК» располагается на 17-й позиции с 13 очками после 16 туров. Команда не может выиграть в пяти матчах подряд, а ее атакующие показатели остаются одними из слабейших в лиге – всего 2 гола за последние пять игр. При этом оборона регулярно допускает ошибки: серия с пропущенными мячами насчитывает уже пять туров. Несмотря на проблемы, «НАК» стабильно забивает в очных встречах с «Телстаром» и не проигрывает этому сопернику в 9 из 11 последних матчей.

«Телстар»

«Телстар» идет последним, набрав 12 очков. Команда не побеждает уже в девяти матчах подряд, но при этом выглядит заметно активнее впереди, чем «НАК»: 9 забитых мячей за пять последних туров. «Телстар» забивает в четырех матчах подряд и отличается в 7 последних очных встречах против «НАК», однако оборона остается уязвимой – пропущено 7 голов за пять игр.

Факты о командах

«НАК»

Не выигрывает в 5 последних матчах

Забивает в среднем 0.40 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в 5 матчах подряд

Забивает в 10 последних матчах против «Телстара»

«Телстар»

Не побеждает в 9 последних матчах

Забивает в среднем 1.80 гола за игру (последние 5 матчей)

Отличается в 7 последних матчах против «НАК»

Пропускает в среднем 1.40 гола за игру (последние 5 матчей)

Прогноз на матч «НАК» – «Телстар»

Обе команды находятся под давлением турнирной ситуации и вряд ли будут рисковать с первых минут. При этом слабая оборона и статистика очных встреч подсказывают, что обмен голами возможен, но высокой результативности ждать не стоит. Более надежно выглядит вариант с аккуратным тоталом и ставкой без явного риска по исходу.

Рекомендованные ставки