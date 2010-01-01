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Нидерланды. Эредивизие
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НАК Бреда
Результаты
€ 7 млн
НАК Бреда - результаты матчей
Бреда
Нидерланды. Эредивизие
Стадион:
Рат Верлег
Сайт:
http://www.nac.nl/
Тренер:
Стейн Вревен
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Результаты
Расписание
Таблица
Нидерланды. Эредивизие. 2025/2026
Нидерланды. Эредивизие. 2024/2025
Нидерланды. Эредивизие. 2023/2024
Голландия. Эредивизие. 2018/2019
Голландия. Эредивизие. 2017/2018
Голландия. Эредивизие. 2014/2015
Голландия. Эредивизие. 2013/2014
Голландия. Эредивизие. 2012/2013
Голландия. Эредивизие. 2011/2012
Голландия. Эредивизие. 2010/2011
Чемпионат Голландии. 2009/2010
Лига Европы. Квалификация 2009/2010
17.05 | 15:30
АЗ Алкмаар
3 : 3
НАК Бреда
10.05 | 17:45
НАК Бреда
2 : 0
Херенвен
02.05 | 17:30
Утрехт
2 : 0
НАК Бреда
25.04 | 21:00
НАК Бреда
0 : 2
Аякс
12.04 | 13:15
Фортуна
1 : 1
НАК Бреда
05.04 | 17:45
НАК Бреда
0 : 0
Спарта
21.03 | 23:00
Зволле
2 : 1
НАК Бреда
15.03 | 18:45
Гоу Эхед Иглс
6 : 0
НАК Бреда
08.03 | 18:45
НАК Бреда
3 : 3
Фейеноорд
27.02 | 22:00
Телстар
3 : 0
НАК Бреда
21.02 | 22:00
НАК Бреда
1 : 0
Волендам
14.02 | 18:30
Хераклес
0 : 1
НАК Бреда
06.02 | 22:00
НАК Бреда
0 : 2
Экселсиор
30.01 | 22:00
НАК Бреда
2 : 2
Твенте
24.01 | 22:00
ПСВ
2 : 2
НАК Бреда
17.01 | 23:00
НАК Бреда
3 : 4
НЕК
10.01 | 23:00
Гронинген
0 : 0
НАК Бреда
20.12 | 23:00
НАК Бреда
0 : 1
Телстар
14.12 | 18:45
НАК Бреда
1 : 1
Утрехт
07.12 | 18:45
Спарта
1 : 0
НАК Бреда
29.11 | 18:30
Экселсиор
1 : 0
НАК Бреда
22.11 | 18:30
НАК Бреда
0 : 1
ПСВ
08.11 | 20:45
Волендам
2 : 1
НАК Бреда
01.11 | 20:45
НАК Бреда
1 : 0
Гоу Эхед Иглс
24.10 | 21:00
Херенвен
3 : 3
НАК Бреда
18.10 | 22:00
НАК Бреда
2 : 2
Зволле
03.10 | 21:00
НАК Бреда
1 : 2
Гронинген
27.09 | 17:30
Аякс
2 : 1
НАК Бреда
20.09 | 22:00
НАК Бреда
2 : 1
Хераклес
13.09 | 22:00
Твенте
2 : 2
НАК Бреда
31.08 | 17:45
НАК Бреда
0 : 1
АЗ Алкмаар
24.08 | 15:30
НЕК
3 : 0
НАК Бреда
17.08 | 21:00
НАК Бреда
2 : 1
Фортуна
09.08 | 19:45
Фейеноорд
2 : 0
НАК Бреда
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