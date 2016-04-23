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  • Вратарь «НАК Бреда» пропустил матч своей команды впервые с 2008-го года

Вратарь «НАК Бреда» пропустил матч своей команды впервые с 2008-го года

23 апреля 2016, 18:41

Голкипер «НАК Бреда» Йелле тен Рувелаар не смог выйти на поле в игре 37-го тура второго дивизиона чемпионата Голландии против «Алмере Сити» (1:1). Таким образом, прервалась серия стража ворот, который до этого принял участие в 280-ти поединках за команду подряд. Отметим, что до сегодняшней встречи 35-летний вратарь не пропустил ни единого матча «крыс», начиная с 31-го августа 2008-го года.

Тен Рувелаар стал игроком «НАК Бреда» в 2007-м году, перейдя из венской «Аустрии». Всего за голландский клуб он провел 350 матчей.

Источник: ФК «НАК Бреда»
Голландия. Эредивизие НАК Бреда тен Рувелаар Йелле
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