Вратарь «НАК Бреда» пропустил матч своей команды впервые с 2008-го года

Голкипер «НАК Бреда» Йелле тен Рувелаар не смог выйти на поле в игре 37-го тура второго дивизиона чемпионата Голландии против «Алмере Сити» (1:1). Таким образом, прервалась серия стража ворот, который до этого принял участие в 280-ти поединках за команду подряд. Отметим, что до сегодняшней встречи 35-летний вратарь не пропустил ни единого матча «крыс», начиная с 31-го августа 2008-го года.

Тен Рувелаар стал игроком «НАК Бреда» в 2007-м году, перейдя из венской «Аустрии». Всего за голландский клуб он провел 350 матчей.