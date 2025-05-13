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Прогноз на точный счет матча «НЕК» – «НАК»: Эредивизи, 14 мая 2025

13 мая 2025 11:54
НЕК - НАК Бреда
14 мая 2025, среда 21:00 | Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
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5.2
Точный счёт 2:1 в пользу «НЕК»
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14 мая на стадионе «Де Гофферт» состоится матч 33-го тура Эредивизи между «НЕК» и «НАК». Обе команды борются за сохранение своих позиций в турнирной таблице, и этот матч будет решающим для обеих сторон. «НЕК» в последнее время демонстрирует хорошие результаты, а «НАК» наоборот, имеет проблемы в защите и не может выиграть на протяжении 14 матчей подряд. Ожидается, что игра будет интересной, и каждый гол будет на счету.

«НЕК»

«НЕК» занимает 13-е место в турнирной таблице с 37 очками. В последних 5 играх команда набрала 6 голов, что говорит о не слишком высоком уровне атакующих действий. Тем не менее, «НЕК» может похвастаться неплохими результатами на домашнем стадионе, не проигрывая в 7 из 9 последних домашних матчей. В последних играх команда пропустила 5 голов, что делает еe оборону достаточно стабильной, однако они могут допустить ошибки, особенно против более сильных соперников.

«НАК»

«НАК» находится на 15-м месте с 32 очками и испытывает большие трудности. Команда не может выиграть в 14 последних матчах в Эредивизи. За этот период они забили лишь 4 гола в 5 играх, что подтверждает их слабую атакующую игру. Пропустив в среднем 1.8 гола за матч, оборона «НАК» также остаeтся проблемной. В последнем матче они проиграли «Фортуне Ситтард» 1:0, что продолжает их серию без побед.

Факты о командах

«НЕК»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.2 гола за игру.
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1 гол за игру.
  • На домашнем стадионе не проигрывает в 7 из 9 последних матчей.
  • В атаке выделяется Коки Огава, лучший бомбардир с 9 голами.

«НАК»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.8 гола за игру.
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.8 гола за игру.
  • Не может выиграть в 14 последних матчах.
  • Лучший бомбардир команды – Лео Сауэр, который забил 7 голов в 30 матчах.

Личные встречи
9% (1)
55% (6)
36% (4)
14
Забитых мячей
18
1.27
В среднем за матч
1.64
4:2
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  3:3
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
НАК Бреда
1 : 0
05.10.2024
НЕК
Голландия. Эредивизие, 22 тур
НЕК
1 : 1
05.02.2014
НАК Бреда
Голландия. Эредивизие, 5 тур
НАК Бреда
1 : 1
30.08.2013
НЕК
Голландия. Эредивизие, 30 тур
НАК Бреда
2 : 0
13.04.2013
НЕК
Голландия. Эредивизие, 15 тур
НЕК
1 : 1
02.12.2012
НАК Бреда
Голландия. Эредивизие, 27 тур
НАК Бреда
1 : 1
24.03.2012
НЕК
Голландия. Эредивизие, 6 тур
НЕК
1 : 2
16.09.2011
НАК Бреда
Голландия. Эредивизие, 20 тур
НЕК
2 : 2
22.01.2011
НАК Бреда
Голландия. Эредивизие, 8 тур
НАК Бреда
2 : 0
02.10.2010
НЕК
Чемпионат Голландии, 23 тур
НЕК
4 : 2
12.02.2010
НАК Бреда
Чемпионат Голландии, 14 тур
НАК Бреда
3 : 3
21.11.2009
НЕК
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Прогноз на матч «НЕК» – «НАК»

«НЕК» в целом показывает хорошие результаты на своем поле и в этой встрече должен выглядеть фаворитом. Ожидается, что команда будет доминировать на поле, особенно учитывая слабую форму «НАК», который продолжает испытывать проблемы как в атаке, так и в защите. Несмотря на нестабильность в обороне, «НЕК» имеет все шансы одержать победу, а вот «НАК» вряд ли сможет избежать поражения. Мы прогнозируем победу «НЕК» с точным счeтом 2:1.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «НЕК» – коэффициент 5.20
  • Победа «НЕК» – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 2.10
  • Оба клуба забьют – Да – коэффициент 2.00

5.2
Точный счёт 2:1 в пользу «НЕК»
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Автор: Ланьков Роман
Нидерланды. Эредивизие НАК Бреда НЕК
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