14 мая на стадионе «Де Гофферт» состоится матч 33-го тура Эредивизи между «НЕК» и «НАК». Обе команды борются за сохранение своих позиций в турнирной таблице, и этот матч будет решающим для обеих сторон. «НЕК» в последнее время демонстрирует хорошие результаты, а «НАК» наоборот, имеет проблемы в защите и не может выиграть на протяжении 14 матчей подряд. Ожидается, что игра будет интересной, и каждый гол будет на счету.
«НЕК»
«НЕК» занимает 13-е место в турнирной таблице с 37 очками. В последних 5 играх команда набрала 6 голов, что говорит о не слишком высоком уровне атакующих действий. Тем не менее, «НЕК» может похвастаться неплохими результатами на домашнем стадионе, не проигрывая в 7 из 9 последних домашних матчей. В последних играх команда пропустила 5 голов, что делает еe оборону достаточно стабильной, однако они могут допустить ошибки, особенно против более сильных соперников.
«НАК»
«НАК» находится на 15-м месте с 32 очками и испытывает большие трудности. Команда не может выиграть в 14 последних матчах в Эредивизи. За этот период они забили лишь 4 гола в 5 играх, что подтверждает их слабую атакующую игру. Пропустив в среднем 1.8 гола за матч, оборона «НАК» также остаeтся проблемной. В последнем матче они проиграли «Фортуне Ситтард» 1:0, что продолжает их серию без побед.
Факты о командах
«НЕК»
- В последних 5 играх забивает в среднем 1.2 гола за игру.
- В последних 5 играх пропускает в среднем 1 гол за игру.
- На домашнем стадионе не проигрывает в 7 из 9 последних матчей.
- В атаке выделяется Коки Огава, лучший бомбардир с 9 голами.
«НАК»
- В последних 5 играх забивает в среднем 0.8 гола за игру.
- В последних 5 играх пропускает в среднем 1.8 гола за игру.
- Не может выиграть в 14 последних матчах.
- Лучший бомбардир команды – Лео Сауэр, который забил 7 голов в 30 матчах.
Прогноз на матч «НЕК» – «НАК»
«НЕК» в целом показывает хорошие результаты на своем поле и в этой встрече должен выглядеть фаворитом. Ожидается, что команда будет доминировать на поле, особенно учитывая слабую форму «НАК», который продолжает испытывать проблемы как в атаке, так и в защите. Несмотря на нестабильность в обороне, «НЕК» имеет все шансы одержать победу, а вот «НАК» вряд ли сможет избежать поражения. Мы прогнозируем победу «НЕК» с точным счeтом 2:1.
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу «НЕК» – коэффициент 5.20
- Победа «НЕК» – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 – коэффициент 2.10
- Оба клуба забьют – Да – коэффициент 2.00