14 мая на стадионе «Де Гофферт» состоится матч 33-го тура Эредивизи между «НЕК» и «НАК». Обе команды борются за сохранение своих позиций в турнирной таблице, и этот матч будет решающим для обеих сторон. «НЕК» в последнее время демонстрирует хорошие результаты, а «НАК» наоборот, имеет проблемы в защите и не может выиграть на протяжении 14 матчей подряд. Ожидается, что игра будет интересной, и каждый гол будет на счету.

«НЕК»

«НЕК» занимает 13-е место в турнирной таблице с 37 очками. В последних 5 играх команда набрала 6 голов, что говорит о не слишком высоком уровне атакующих действий. Тем не менее, «НЕК» может похвастаться неплохими результатами на домашнем стадионе, не проигрывая в 7 из 9 последних домашних матчей. В последних играх команда пропустила 5 голов, что делает еe оборону достаточно стабильной, однако они могут допустить ошибки, особенно против более сильных соперников.

«НАК»

«НАК» находится на 15-м месте с 32 очками и испытывает большие трудности. Команда не может выиграть в 14 последних матчах в Эредивизи. За этот период они забили лишь 4 гола в 5 играх, что подтверждает их слабую атакующую игру. Пропустив в среднем 1.8 гола за матч, оборона «НАК» также остаeтся проблемной. В последнем матче они проиграли «Фортуне Ситтард» 1:0, что продолжает их серию без побед.

Факты о командах

«НЕК»

В последних 5 играх забивает в среднем 1.2 гола за игру.

В последних 5 играх пропускает в среднем 1 гол за игру.

На домашнем стадионе не проигрывает в 7 из 9 последних матчей.

В атаке выделяется Коки Огава, лучший бомбардир с 9 голами.

«НАК»

В последних 5 играх забивает в среднем 0.8 гола за игру.

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.8 гола за игру.

Не может выиграть в 14 последних матчах.

Лучший бомбардир команды – Лео Сауэр, который забил 7 голов в 30 матчах.

Личные встречи 9% (1) 55% (6) 36% (4) 14 Забитых мячей 18 1.27 В среднем за матч 1.64 4:2 Крупнейшая победа 2:0 Самый результативный матч: 4:2 Самая крупная ничья: 3:3 Нидерланды. Эредивизие, 8 тур НАК Бреда 1 : 0 НЕК Голландия. Эредивизие, 22 тур НЕК 1 : 1 НАК Бреда Голландия. Эредивизие, 5 тур НАК Бреда 1 : 1 НЕК Голландия. Эредивизие, 30 тур НАК Бреда 2 : 0 НЕК Голландия. Эредивизие, 15 тур НЕК 1 : 1 НАК Бреда Голландия. Эредивизие, 27 тур НАК Бреда 1 : 1 НЕК Голландия. Эредивизие, 6 тур НЕК 1 : 2 НАК Бреда Голландия. Эредивизие, 20 тур НЕК 2 : 2 НАК Бреда Голландия. Эредивизие, 8 тур НАК Бреда 2 : 0 НЕК Чемпионат Голландии, 23 тур НЕК 4 : 2 НАК Бреда Чемпионат Голландии, 14 тур НАК Бреда 3 : 3 НЕК

Прогноз на матч «НЕК» – «НАК»

«НЕК» в целом показывает хорошие результаты на своем поле и в этой встрече должен выглядеть фаворитом. Ожидается, что команда будет доминировать на поле, особенно учитывая слабую форму «НАК», который продолжает испытывать проблемы как в атаке, так и в защите. Несмотря на нестабильность в обороне, «НЕК» имеет все шансы одержать победу, а вот «НАК» вряд ли сможет избежать поражения. Мы прогнозируем победу «НЕК» с точным счeтом 2:1.

Рекомендованные ставки: