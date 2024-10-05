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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
НАК Бреда - НЕК
НАК Бреда - НЕК: обзор матча 05 октября 2024
НАК Бреда
05.10.2024, суббота, 19:45
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
1 : 0
Завершен
НЕК
81'
Д. Яношек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол НАК Бреда - НЕК
ГОЛ! 1:0!
Д. Яношек
81'
Замена
К. Косторц
️️️️
E. Már Ómarsson
77'
Замена
Т. Конголо
️️️️
Л. Сауэр
77'
75'
Замена
В. ван Крой
️️️️
Р. Гонсалес
Желтая карточка
Я. Ван ден Берг
73'
Красная карточка
С. Фернандеш
69'
Желтая карточка
Л. Граймль
67'
62'
Замена
B. Önal
️️️️
К. Огава
62'
Замена
S. Ouaissa
️️️️
С. Хансен
62'
Замена
К. Сано
️️️️
Л. Шоне
Замена
Д. Яношек
️️️️
К. Леманс
61'
Замена
C. Staring
️️️️
Л. Мол
56'
45'
Желтая карточка
К. Вердонк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
НАК Бреда
31
Daniel Bielica
ВР
52
Cherrion Valerius
ЦЗ
12
Лео Граймль
ЦЗ
28
Ларс Мол
ЦЗ
77
Сана Фернандеш
ЛВ
44
Лео Сауэр
ЛВ
28
Elías Már Ómarsson
ЦП
8
Клинт Леманс
ЦП
16
Макс Балар
ЦП
12
Бой Кемпер
ЦФ
5
Ян Ван ден Берг
ЦФ
Главный тренер
Стейн Вревен
НЕК
22
Робин Руфс
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
18
Брайан Перейра
ПЗ
4
Мес Худемакерс
ОП
20
Лассе Шоне
(К)
ЦП
10
Робер Гонсалес
ЦФ
22
Сонтье Хансен
ЦФ
9
Коки Огава
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
НАК Бреда
1
Roy Kortsmit
ВР
1
Тейн Трост
ВР
5
Теренс Конголо
ЦЗ
21
Manel Royo
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
3
Мартин Косцельник
ЦП
2
Бойд Лукассен
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
17
Рой Куйперс
ПВ
99
Каспер Косторц
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
НЕК
1
Стейн ван Гассел
ВР
31
Рейк Янсе
ВР
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
24
Кодаи Сано
ЦП
29
Kas De Wit
ЦП
8
Argyrios Darelas
ЦП
32
Вито ван Крой
ПВ
25
Sami Ouaissa
ЦФ
19
Başar Önal
ЦФ
7
Кенто Сиогаи
ЦФ
3-3-2-2
31
52
12
Граймль
28
Мол
28
8
Леманс
16
Балар
44
Сауэр
77
Фернандеш
5
Ван ден Берг
12
Кемпер
3-3-1-3
22
Руфс
17
Нуйтинк
24
Вердонк
4
Маркес
18
Перейра
4
Худемакерс
2
Оувеян
20
Шоне
9
Огава
22
Хансен
10
Гонсалес
44
Сауэр
5
Конголо
5
Конголо
44
Сауэр
8
Леманс
39
Яношек
39
Яношек
8
Леманс
28
99
Косторц
99
Косторц
28
28
Мол
6
6
28
Мол
20
Шоне
24
Сано
24
Сано
20
Шоне
10
Гонсалес
32
ван Крой
32
ван Крой
10
Гонсалес
22
Хансен
25
25
22
Хансен
9
Огава
19
19
9
Огава
Остались в запасе
НАК Бреда
НЕК
1
Roy Kortsmit
ВР
1
Тейн Трост
ВР
21
Manel Royo
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
3
Мартин Косцельник
ЦП
2
Бойд Лукассен
ЦП
17
Рой Куйперс
ПВ
Главный тренер
Стейн Вревен
1
Стейн ван Гассел
ВР
31
Рейк Янсе
ВР
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
29
Kas De Wit
ЦП
8
Argyrios Darelas
ЦП
7
Кенто Сиогаи
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Остались в запасе
1
Roy Kortsmit
ВР
1
Тейн Трост
ВР
21
Manel Royo
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
3
Мартин Косцельник
ЦП
2
Бойд Лукассен
ЦП
17
Рой Куйперс
ПВ
Остались в запасе
1
Стейн ван Гассел
ВР
31
Рейк Янсе
ВР
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
29
Kas De Wit
ЦП
8
Argyrios Darelas
ЦП
7
Кенто Сиогаи
ЦФ
Главный тренер
Стейн Вревен
Главный тренер
Рогир Мейер
Статистика матча НАК Бреда - НЕК
2
1
1
Всего ударов по воротам
18
12
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
8
3
Нарушения
12
8
Офсайды
1
1
Количество передач
433
418
Сейвы
2
5
Точность передач %
82
84
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
7
6
xG (ожидаемые голы)
1.03
0.15
Матчи команд
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
3 : 3
17.05.2026
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
НАК Бреда
2 : 0
10.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
2 : 0
02.05.2026
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
НАК Бреда
0 : 2
25.04.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Фортуна
1 : 1
12.04.2026
НАК Бреда
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига Европы, 5 тур
НЕК
3 : 1
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Информация о матче
Главный судья:
Ingmar Oostrom, Netherlands
Стадион:
Rat Verlegh Stadion, Breda
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