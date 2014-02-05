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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
НЕК - НАК Бреда
НЕК - НАК Бреда: обзор матча 05 февраля 2014
НЕК
05.02.2014, среда, 22:45
Голландия. Эредивизие, 22 тур
1 : 1
Завершен
НАК Бреда
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Статистика матча НЕК - НАК Бреда
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
3 : 3
17.05.2026
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
НАК Бреда
2 : 0
10.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
2 : 0
02.05.2026
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
НАК Бреда
0 : 2
25.04.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Фортуна
1 : 1
12.04.2026
НАК Бреда
Информация о матче
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