Кубок Нидерландов. «Фейеноорд» Адвоката вышел в финал турнира, забив семь голов «НАК Бреде»

В матче 1/2 финала Кубка Нидерландов «Фейеноорд» на своем поле разгромил «НАК Бреду» со счетом 7:1.

Хет-трик в свой актив записал вингер Стивен Бергуис, которым интересуется «Спартак». Также голы в составе роттердамской команды забивали Маркос Сенеси, Роберт Боженик, Ригесиано Хапс и Лусиано Нарсинг. У гостей отличился Ян Пол ван Хекке.

В финале турнира «Фейеноорд», который тренирует Дик Адвокат, сыграет с «Утрехтом». Матч состоится 19 апреля.

Кубок Нидерландов. 1/2 финала

Фейеноорд – НАК Бреда – 7:1 (5:0)

Голы: 1:0 – Сенеси, 15; 2:0 – Бергуис (с пенальти), 20; 3:0 – Боженик, 23; 4:0 – Хапс, 31; 5:0 – Бергуис, 45+1; 5:1 – ван Хекке, 48; 6:1 – Бергуис (с пенальти), 52; 7:1 – Нарсинг (с пенальти), 88.