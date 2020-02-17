«Спартак» интересуется вингером «Фейеноорда» Бергейсом

Вингер «Фейеноорда» Стивен Бергейс стал трансферной целью «Спартака».
По информации Voetbal Primeur, московский клуб рассчитывает подписать 28-летнего голландца летом.
Ранее фланговым нападающим интересовался ПСВ, но сам футболист предпочитает поиграть за границей.
- Бергейс выступает за «Фейеноорд» с 2016 года.
- В текущем сезоне игрок провел 34 матча, забил 17 голов и сделал 10 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 13 миллионов евро.
Источник: Voetbal Primeur
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