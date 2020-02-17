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«Спартак» интересуется вингером «Фейеноорда» Бергейсом

17 февраля 2020, 09:43
8

Вингер «Фейеноорда» Стивен Бергейс стал трансферной целью «Спартака».

По информации Voetbal Primeur, московский клуб рассчитывает подписать 28-летнего голландца летом.

Ранее фланговым нападающим интересовался ПСВ, но сам футболист предпочитает поиграть за границей.

  • Бергейс выступает за «Фейеноорд» с 2016 года.
  • В текущем сезоне игрок провел 34 матча, забил 17 голов и сделал 10 ассистов.
  • Его рыночная стоимость – 13 миллионов евро.

Источник: Voetbal Primeur

Голландский футбольный ресурс. Аудитория в твиттере - более 56 тысяч человек.

Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Спартак Фейеноорд
Комментарии (8)
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AZ
1581925876
Врят ли Адвокат отпустит своего лидера в Спартак... Он по сравнению с Тилом - реально отличный футболист... Я был рад, когда мы от Тила избавились, да еще и за 18 млн...
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RotBerg
1581929880
Сейчас все сильные игроки просто мечтают перейти в середняк РПЛ борющийся за выживание) угольков за сто тысяч из Африки, предел мечтаний спартака))
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sir_Alex
1581944010
Вряд ли перейдёт.
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