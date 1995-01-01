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    «Спартак» интересуется вингером «Фейеноорда» Бергейсом

    Вингер «Фейеноорда» Стивен Бергейс стал трансферной целью «Спартака».

    По информации Voetbal Primeur, московский клуб рассчитывает подписать 28-летнего голландца летом.

    Ранее фланговым нападающим интересовался ПСВ, но сам футболист предпочитает поиграть за границей.

    • Бергейс выступает за «Фейеноорд» с 2016 года.
    • В текущем сезоне игрок провел 34 матча, забил 17 голов и сделал 10 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 13 миллионов евро.

    Источник: Voetbal Primeur

    Голландский футбольный ресурс. Аудитория в твиттере - более 56 тысяч человек.

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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +216

      Литейный4 19 минут назад

      Не губите игрока, не губите!!!
      Гыгыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1714

      Борат 20 минут назад

      если он нормальный мужик, то не пойдёт в тарасню,
      а если он такой как ДеЗуев, то вполне возможно !

      гы-гы

      2
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