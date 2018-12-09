Эредивизие. «Витесс» проиграл «Бреде», команда Слуцкого опустилась на седьмое место

«НАК Бреда» обыграла «Витесс» в матче 15-го тура Эредивизие со счетом 2:1.

В конце первого тайма хавбек «Витесса» Наварон Фор не реализовал пенальти, в концовке встречи футболисты из Арнема остались вдесятером.

«Бреда» набрала 11 очков и поднялась на 17-ю (предпоследнюю) строчку в турнирной таблице, «Витесс» с 22 очками опустился на седьмое место.

Чемпионат Голландии. Эредивизие. 15-й тур

НАК Бреда – Витесс – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Те Верде, 45+1; 1:1 – Линссен, 72; 2:1 – Версхурен, 84.

Нереализованный пенальти: нет – Фор, 43.

Удаление: нет – Вего, 90+2.

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