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    • Эредивизие. «Витесс» проиграл «Бреде», команда Слуцкого опустилась на седьмое место

    Эредивизие. «Витесс» проиграл «Бреде», команда Слуцкого опустилась на седьмое место

    «НАК Бреда» обыграла «Витесс» в матче 15-го тура Эредивизие со счетом 2:1.

    В конце первого тайма хавбек «Витесса» Наварон Фор не реализовал пенальти, в концовке встречи футболисты из Арнема остались вдесятером.

    «Бреда» набрала 11 очков и поднялась на 17-ю (предпоследнюю) строчку в турнирной таблице, «Витесс» с 22 очками опустился на седьмое место.

    Чемпионат Голландии. Эредивизие. 15-й тур

    НАК Бреда – Витесс – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Те Верде, 45+1; 1:1 – Линссен, 72; 2:1 – Версхурен, 84.

    Нереализованный пенальти: нет – Фор, 43.

    Удаление: нет – Вего, 90+2.

    Календарь Эредивизие

    Турнирная таблица Эредивизие

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.12.2018 20:44
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 11 декабря 2018, 13:26

      Это событие напоминает отечественные битвы с собою...

      0
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      Рейтинг: +16625

      афоня72 10 декабря 2018, 11:18

      Не всё коту масленица, кто-то должен проигрывать и аутсайдерам!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 9 декабря 2018, 21:25

      Ну, хоть не на последнее.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 9 декабря 2018, 21:19

      Ничего. скоро братья подъедут...

      1
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