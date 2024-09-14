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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
НАК Бреда - Фортуна
НАК Бреда - Фортуна: обзор матча 14 сентября 2024
НАК Бреда
14.09.2024, суббота, 21:00
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
1 : 0
Завершен
Фортуна
85'
К. Косторц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол НАК Бреда - Фортуна
Желтая карточка
Б. Кемпер
90'
+1
90'
Замена
L. Tunjic
️️️️
И. Пинту
ГОЛ! 1:0!
К. Косторц
Пас отдал
Д. Яношек
85'
83'
Замена
J. Dahlhaus
️️️️
К. Петерсон
83'
Замена
Д. Груйчич
️️️️
М. Дийкс
Замена
К. Леманс
️️️️
Ф. Йенсен
79'
78'
Желтая карточка
Р. Фоссо
Замена
К. Косторц
️️️️
E. Már Ómarsson
78'
Желтая карточка
Я. Ван ден Берг
73'
71'
Замена
J. Mitrović
️️️️
А. Эрцег
Замена
A. Kaied
️️️️
Л. Сауэр
66'
Замена
Р. Куйперс
️️️️
М. Гарбетт
66'
46'
Замена
С. Бастьен
️️️️
Э. Буллауде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
НАК Бреда
31
Daniel Bielica
ВР
52
Cherrion Valerius
ЦЗ
12
Лео Граймль
ЦЗ
44
Лео Сауэр
ЛВ
28
Elías Már Ómarsson
ЦП
9
Фредрик Йенсен
ЦП
16
Макс Балар
ЦП
28
Мэттью Гарбетт
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
12
Бой Кемпер
ЦФ
5
Ян Ван ден Берг
ЦФ
Главный тренер
Стейн Вревен
Фортуна
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
12
Иво Пинту
(К)
ЦЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
7
Кристоффер Петерсон
ЛВ
32
Лорейн Розье
ОП
80
Райан Фоссо
ЦП
10
Ален Халилович
АП
10
Эсекьель Буллауде
АП
50
Анте Эрцег
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
НАК Бреда
1
Roy Kortsmit
ВР
5
Теренс Конголо
ЦЗ
21
Manel Royo
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
77
Сана Фернандеш
ЛВ
3
Мартин Косцельник
ЦП
2
Бойд Лукассен
ЦП
8
Клинт Леманс
ЦП
17
Рой Куйперс
ПВ
18
Adam Kaied
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
99
Каспер Косторц
ЦФ
Фортуна
1
Luuk Koopmans
ВР
71
Ramazan Bayram
ВР
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
11
Josip Mitrović
ЦФ
11
Luka Tunjic
ЦФ
8
Jasper Dahlhaus
ЦФ
2-5-1-2
31
52
12
Граймль
9
Йенсен
16
Балар
28
Гарбетт
39
Яношек
28
44
Сауэр
5
Ван ден Берг
12
Кемпер
4-1-1-3-1
31
Брандерхорст
12
Пинту
4
Адевойе
3
Гут
35
Дийкс
32
Розье
80
Фоссо
10
Халилович
10
Буллауде
7
Петерсон
50
Эрцег
9
Йенсен
8
Леманс
8
Леманс
9
Йенсен
28
Гарбетт
17
Куйперс
17
Куйперс
28
Гарбетт
44
Сауэр
18
18
44
Сауэр
28
99
Косторц
99
Косторц
28
35
Дийкс
29
Груйчич
29
Груйчич
35
Дийкс
10
Буллауде
22
Бастьен
22
Бастьен
10
Буллауде
50
Эрцег
11
11
50
Эрцег
12
Пинту
11
11
12
Пинту
7
Петерсон
8
8
7
Петерсон
Остались в запасе
НАК Бреда
Фортуна
1
Roy Kortsmit
ВР
5
Теренс Конголо
ЦЗ
21
Manel Royo
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
3
Мартин Косцельник
ЦП
2
Бойд Лукассен
ЦП
77
Сана Фернандеш
ЛВ
6
Casper Staring
ЦФ
Главный тренер
Стейн Вревен
1
Luuk Koopmans
ВР
71
Ramazan Bayram
ВР
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Остались в запасе
1
Roy Kortsmit
ВР
5
Теренс Конголо
ЦЗ
21
Manel Royo
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
3
Мартин Косцельник
ЦП
2
Бойд Лукассен
ЦП
77
Сана Фернандеш
ЛВ
6
Casper Staring
ЦФ
Остались в запасе
1
Luuk Koopmans
ВР
71
Ramazan Bayram
ВР
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
Главный тренер
Стейн Вревен
Главный тренер
Хулио Веласкес
Статистика матча НАК Бреда - Фортуна
2
1
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
8
Нарушения
9
11
Офсайды
0
1
Количество передач
428
385
Сейвы
3
2
Точность передач %
84
84
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
0.57
0.63
Матчи команд
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
3 : 3
17.05.2026
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
НАК Бреда
2 : 0
10.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
2 : 0
02.05.2026
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
НАК Бреда
0 : 2
25.04.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Фортуна
1 : 1
12.04.2026
НАК Бреда
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Главный судья:
Jannick van der Laan, Netherlands
Стадион:
Rat Verlegh Stadion, Breda
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