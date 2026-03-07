8 марта в 26-м туре чемпионата Нидерландов «Фортуна» примет «Телстар». Хозяева располагаются на 10-м месте в таблице, набрав 32 очка после 25 туров. «Телстар» идет 17-м с 21 баллом и продолжает борьбу за выживание. Матч обещает получиться результативным, поскольку обе команды регулярно забивают, но при этом имеют проблемы в обороне.

«Фортуна»

«Фортуна» подходит к игре после победы над НЕК (3:2). Команда демонстрирует результативную игру в атаке и забивает уже девять матчей подряд в чемпионате. Лучшим бомбардиром остается Кай Сирхейс, на счету которого 10 голов в 24 матчах.

Однако оборона остается слабым местом команды. «Фортуна» пропускает уже 13 матчей подряд, а в последних пяти играх получила 11 мячей. При этом команда стабильно создает моменты и в среднем забивает почти два гола за игру.

«Телстар»

«Телстар» в прошлом туре уверенно обыграл НАК со счетом 3:0, но в целом команда проводит непростой сезон. Гости занимают 17-е место и регулярно теряют очки на выезде – побед нет в пяти последних гостевых матчах.

Тем не менее «Телстар» стабильно забивает: команда отличалась в пяти последних матчах чемпионата. Лучшим бомбардиром остается Йохем Ритместер ван де Камп, забивший 7 мячей.

Факты о командах

«Фортуна»

10-е место в таблице Эредивизи

Забивает в 9 последних матчах чемпионата

Пропускает в 13 последних матчах

В последних 5 играх: 9 забито и 11 пропущено

В среднем забивает 1.80 гола за матч

«Телстар»

17-е место в чемпионате

Забивает в 7 последних матчах

Не выигрывает в 5 последних гостевых матчах

Пропускает в 11 из 13 последних матчей

В последних 5 играх: 7 забито и 6 пропущено

Прогноз на матч «Фортуна» – «Телстар»

Обе команды регулярно забивают, но имеют заметные проблемы в обороне. «Фортуна» чаще набирает очки и выглядит сильнее в атаке, особенно на своем поле. При этом «Телстар» также способен воспользоваться ошибками защиты хозяев.

С учетом статистики последних матчей и очных встреч наиболее вероятным выглядит открытый и результативный матч.

Рекомендованные ставки: