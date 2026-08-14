Матч 2-го тура нидерландской Эредивизи между «Фортуной Ситтард» и «Камбуром» пройдет 15 августа в Ситтарде на одноименном стадионе. Хозяева начали сезон с ничьей против ПСВ (2-2) и имеют преимущество в домашних встречах с соперником – они не проигрывают в семи из девяти последних матчей на своем поле. Гости, напротив, переживают глубокий кризис – пять поражений подряд и разгром в стартовом туре от «Эксельсиора» (0-4). Сможет ли «Камбур» прервать свою неудачную серию в гостях, или «Фортуна» продолжит свою успешную домашнюю серию и добьется первой победы в сезоне?

Кто победит в матче

В пользу «Фортуны Ситтард» говорит их уверенная игра на домашнем стадионе и стабильная атака. Хозяева не проигрывают в семи из девяти последних матчей против «Камбура» на своем поле и забивают в шести последних очных встречах с этим соперником. В атаке команда стабильна – она забивает в семи последних матчах, а в среднем за последние пять игр поражает ворота соперников 1,60 раза за матч. В первом туре «Фортуна» сыграла вничью с ПСВ (2-2), что подтверждает ее способность создавать моменты против сильных соперников. Однако защита хозяев небезупречна – они пропускают в пяти из семи последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,80 гола, что дает «Камбуру» шанс забить.

«Камбур» подходит к матчу в кризисной форме – команда проиграла pięć последних матчей, а в стартовом туре потерпела разгром от «Эксельсиора» (0-4). В атаке гости выглядят слабо – в среднем за последние пять игр они забивают всего 0,60 гола, хотя в очных встречах с «Фортуной» они забивают в трех последних матчах. Оборона «Камбура» действует крайне ненадежно – в среднем за последние пять игр они пропускают 2,60 гола, а также пропускают в пяти последних матчах. В товарищеских матчах перед сезоном команда также не впечатляла, уступая «Болонье» (1-3) и «Волосу» (1-2). Против такого соперника, как «Фортуна», гостям будет крайне сложно рассчитывать на положительный результат, особенно учитывая их проблемы в обороне.

Сравнивая обе команды, можно уверенно говорить о преимуществе «Фортуны». Хозяева сильны дома, стабильно забивают и играют против соперника, который находится в кризисе и много пропускает. «Камбур» способен забить, но его защита слишком уязвима, чтобы сдержать атаку «Фортуны». Ожидается, что хозяева добьются победы и прервут свою ничейную серию.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях на домашнем стадионе «Фортуна» имеет преимущество: она не проигрывает в семи из девяти последних матчей против «Камбура» и забивает в шести последних встречах. Текущая форма «Фортуны» стабильнее – она забивает в семи матчах подряд, тогда как «Камбур» проиграл пять последних матчей и пропускает в среднем 2,60 гола за игру. Учитывая проблемы гостей в защите и атаке, «Фортуна» выглядит явным фаворитом.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Фортуны Ситтард» с разницей минимум в один мяч. Хозяева имеют преимущество в домашних встречах с «Камбуром», стабильно забивают и играют против соперника, который находится в кризисе (пять поражений подряд) и имеет слабую оборону (2,60 пропущенных гола за игру). Гости способны забить, но этого будет недостаточно. Ожидаем, что «Фортуна» продолжит свою успешную домашнюю серию и добьется победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа «Фортуны Ситтард» с форой (-1) с коэффициентом 2.1.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го тура Эредивизи между «Фортуной Ситтард» и «Камбуром» состоится 15 августа 2026 года в Ситтарде на стадионе «Фортуна Ситтард» и начнется в 22-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.