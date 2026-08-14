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«Фортуна Ситтард» – «Камбур»: кто победит в матче 2-го тура Эредивизи 2026/2027

14 августа 2026 10:00
Фортуна - Камбур
15 авг. 2026, суббота 22:00 | Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
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2.10
Победа «Фортуны Ситтард» с форой (-1)
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Матч 2-го тура нидерландской Эредивизи между «Фортуной Ситтард» и «Камбуром» пройдет 15 августа в Ситтарде на одноименном стадионе. Хозяева начали сезон с ничьей против ПСВ (2-2) и имеют преимущество в домашних встречах с соперником – они не проигрывают в семи из девяти последних матчей на своем поле. Гости, напротив, переживают глубокий кризис – пять поражений подряд и разгром в стартовом туре от «Эксельсиора» (0-4). Сможет ли «Камбур» прервать свою неудачную серию в гостях, или «Фортуна» продолжит свою успешную домашнюю серию и добьется первой победы в сезоне?

Кто победит в матче

В пользу «Фортуны Ситтард» говорит их уверенная игра на домашнем стадионе и стабильная атака. Хозяева не проигрывают в семи из девяти последних матчей против «Камбура» на своем поле и забивают в шести последних очных встречах с этим соперником. В атаке команда стабильна – она забивает в семи последних матчах, а в среднем за последние пять игр поражает ворота соперников 1,60 раза за матч. В первом туре «Фортуна» сыграла вничью с ПСВ (2-2), что подтверждает ее способность создавать моменты против сильных соперников. Однако защита хозяев небезупречна – они пропускают в пяти из семи последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,80 гола, что дает «Камбуру» шанс забить.

«Камбур» подходит к матчу в кризисной форме – команда проиграла pięć последних матчей, а в стартовом туре потерпела разгром от «Эксельсиора» (0-4). В атаке гости выглядят слабо – в среднем за последние пять игр они забивают всего 0,60 гола, хотя в очных встречах с «Фортуной» они забивают в трех последних матчах. Оборона «Камбура» действует крайне ненадежно – в среднем за последние пять игр они пропускают 2,60 гола, а также пропускают в пяти последних матчах. В товарищеских матчах перед сезоном команда также не впечатляла, уступая «Болонье» (1-3) и «Волосу» (1-2). Против такого соперника, как «Фортуна», гостям будет крайне сложно рассчитывать на положительный результат, особенно учитывая их проблемы в обороне.

Сравнивая обе команды, можно уверенно говорить о преимуществе «Фортуны». Хозяева сильны дома, стабильно забивают и играют против соперника, который находится в кризисе и много пропускает. «Камбур» способен забить, но его защита слишком уязвима, чтобы сдержать атаку «Фортуны». Ожидается, что хозяева добьются победы и прервут свою ничейную серию.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях на домашнем стадионе «Фортуна» имеет преимущество: она не проигрывает в семи из девяти последних матчей против «Камбура» и забивает в шести последних встречах. Текущая форма «Фортуны» стабильнее – она забивает в семи матчах подряд, тогда как «Камбур» проиграл пять последних матчей и пропускает в среднем 2,60 гола за игру. Учитывая проблемы гостей в защите и атаке, «Фортуна» выглядит явным фаворитом.

Личные встречи
Побед - 3 (60%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 2 (40%)
8
Забитых мячей
8
1.6
В среднем за матч
1.6
3:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч
Голландия. Эредивизие, 3 тур
Фортуна
1 : 4
20.08.2022
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Фортуна
3 : 1
15.08.2026
Камбур
Голландия. Эредивизие, 19 тур
Камбур
1 : 2
29.01.2023
Фортуна
Голландия. Эредивизие, 3 тур
Фортуна
1 : 4
20.08.2022
Камбур
Голландия. Эредивизие, 24 тур
Камбур
2 : 1
26.02.2022
Фортуна
Голландия. Эредивизие, 9 тур
Фортуна
1 : 0
16.10.2021
Камбур

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Фортуна
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
12
Иво Пинту
(К) ЦЗ
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
28
Джастин Хюбнер
ЦЗ
2
Зиб Вайлин
ПЗ
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
5
Яссин Укили
ЦП
23
P. Brittijn
ЦП
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
10
Оле Ромени
ЦФ
8
Jasper Dahlhaus
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Камбур
1
Тейс Янсен
ВР
28
Morgan Costarelli
ЦЗ
4
Исмаэль Бауф
ЦЗ
6
Джамал Амофа
(К) ЦЗ
23
Lucas Jetten
ЦЗ
10
Rafik El Arguioui
ЦП
8
Nicky Souren
ЦП
7
Sami Bouhoudane
ЦФ
9
Skye Vink
ЦФ
29
Iwan Henstra
ЦФ
11
Ilyes Hamache
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Фортуна
33
Kaylen Reitmaier
ВР
1
Luuk Koopmans
ВР
15
Nick de Groot
ЦЗ
39
Ganni Buyukhan
ЦП
35
Kevin van Burgsteden
ЦП
38
Moussa Gbemou
ЦП
22
Шило 'т Занд
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
9
Антони Декотт
ЦФ
Камбур
24
Matthijs Kalisvaart
ВР
21
Jasper Meijster
ВР
16
Rik Mulders
ЦЗ
14
Ryan van de Pavert
ЦЗ
45
Buddy Vogelzang
ЦЗ
17
Ethan Apkakou
ЦП
40
Wessel van der Goot
ЦП
18
Wiebe van der Heide
ЦП
3
Jorn Berkhout
ЦФ
13
Николас Биндер
ЦФ
15
Fabian Kvam
ЦФ
27
Wiebe Kooistra
ЦФ
4-3-3
31
Брандерхорст
12
Пинту
6
ван Оттеле
28
Хюбнер
2
Вайлин
52
Ихаттарен
5
Укили
23
8
10
Ромени
25
Зеефуик
4-2-4
1
Янсен
4
Бауф
6
Амофа
23
28
10
8
11
29
9
7
8
15
15
8
25
Зеефуик
38
38
25
Зеефуик
52
Ихаттарен
22
'т Занд
22
'т Занд
52
Ихаттарен
2
Вайлин
20
Мишу
20
Мишу
2
Вайлин
10
Ромени
9
Декотт
9
Декотт
10
Ромени
11
16
16
11
6
Амофа
40
40
6
Амофа
9
13
Биндер
13
Биндер
9
29
15
15
29
28
27
27
28
Остались в запасе
Фортуна
Камбур
33
Kaylen Reitmaier
ВР
1
Luuk Koopmans
ВР
39
Ganni Buyukhan
ЦП
35
Kevin van Burgsteden
ЦП
Главный тренер
Хулио Веласкес
24
Matthijs Kalisvaart
ВР
21
Jasper Meijster
ВР
14
Ryan van de Pavert
ЦЗ
45
Buddy Vogelzang
ЦЗ
17
Ethan Apkakou
ЦП
18
Wiebe van der Heide
ЦП
3
Jorn Berkhout
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Остались в запасе
33
Kaylen Reitmaier
ВР
1
Luuk Koopmans
ВР
39
Ganni Buyukhan
ЦП
35
Kevin van Burgsteden
ЦП
Остались в запасе
24
Matthijs Kalisvaart
ВР
21
Jasper Meijster
ВР
14
Ryan van de Pavert
ЦЗ
45
Buddy Vogelzang
ЦЗ
17
Ethan Apkakou
ЦП
18
Wiebe van der Heide
ЦП
3
Jorn Berkhout
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Главный тренер
Хенк де Йонг
Фортуна
Точно не сыграют
Иван Маркес
ЦЗ
S. Simons
Камбур
Точно не сыграют
Daan Visser
ЦП

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Фортуны Ситтард» с разницей минимум в один мяч. Хозяева имеют преимущество в домашних встречах с «Камбуром», стабильно забивают и играют против соперника, который находится в кризисе (пять поражений подряд) и имеет слабую оборону (2,60 пропущенных гола за игру). Гости способны забить, но этого будет недостаточно. Ожидаем, что «Фортуна» продолжит свою успешную домашнюю серию и добьется победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа «Фортуны Ситтард» с форой (-1) с коэффициентом 2.1.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го тура Эредивизи между «Фортуной Ситтард» и «Камбуром» состоится 15 августа 2026 года в Ситтарде на стадионе «Фортуна Ситтард» и начнется в 22-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Фортуна Ситтард» – «Камбур»: кто победит в матче 2-го тура Эредивизи 2026/2027

2.10
Победа «Фортуны Ситтард» с форой (-1)
Сделать ставку
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Автор: Гроховский Сергей
Нидерланды. Эредивизие Камбур Фортуна
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