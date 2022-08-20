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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фортуна - Камбур
Фортуна - Камбур: обзор матча 20 августа 2022
Фортуна
20.08.2022, суббота, 19:45
Голландия. Эредивизие, 3 тур
1 : 4
Завершен
Камбур
10'
Б. Йылмаз
47'
М. Брей
79'
М. Худемакерс
87'
М. Худемакерс
90+2'
J. ter Heide
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фортуна - Камбур
90'
+2
ГОЛ! 1:4!
J. ter Heide
Пас отдал
М. Брей
Желтая карточка
А. Ферати
90'
+1
87'
ГОЛ! 1:3!
М. Худемакерс
Пас отдал
Д. Самбисса
Желтая карточка
Д. Эрдоган
82'
Замена
Д. Эрдоган
️️️️
Д. Сиовас
80'
79'
ГОЛ! 1:2!
М. Худемакерс
Замена
И. Пинту
️️️️
М. Тирпа
76'
75'
Замена
J. ter Heide
️️️️
М. Паулиссен
Замена
К. Бассетт
️️️️
П. Глэдон
60'
Замена
Т. Нослин
️️️️
И. Кордоба
60'
Желтая карточка
М. Сентьенс
54'
47'
ГОЛ! 1:1!
М. Брей
46'
Замена
С. ван Вермескеркен
️️️️
Д. Шмидт
37'
Замена
М. Брей
️️️️
Д. Якобс
37'
Замена
Д. Самбисса
️️️️
Р. Балк
19'
Желтая карточка
М. Худемакерс
ГОЛ! 1:0!
Б. Йылмаз
Пас отдал
И. Кордоба
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
27
Джордж Кокс
ЛЗ
25
Микаэль Тирпа
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
6
Ларос Дуарте
ЦП
10
Арианит Ферати
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
1
Яник ван Ош
ЦФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Камбур
13
Жоау Виржиния
ВР
24
Алекс Бангура
ЛЗ
3
Марко Тол
ЦЗ
5
Доке Шмидт
ЦЗ
38
Леон Бергсма
ЦЗ
4
Мес Худемакерс
ОП
23
Джейми Якобс
ЦП
6
Митчел Паулиссен
ЦП
7
Ремко Балк
ЦФ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
36
Милан Смит
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Фортуна
1
Ивор Пандур
ВР
4
Роел Янссен
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
21
Доган Эрдоган
ЦП
17
Коул Бассетт
ЦП
90
Василиос Сурлис
АП
22
Том Хендрикс
ЦФ
18
Майк ван Бейнен
ЦФ
14
Тижани Нослин
ЦФ
Камбур
23
Брет Миннема
ВР
87
Роббин Рюйтер
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
4
Флорис Сманд
ЦЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
2
Jasper ter Heide
ЦЗ
14
Майкл Брей
ЛВ
7
Давид Самбисса
ЦП
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
19
Том Бур
ЦФ
31
Саи ван Вермескеркен
ЦФ
19
Sam Hendriks
ЦФ
4-3-1-3
27
Кокс
3
Гут
22
Сиовас
25
Тирпа
6
Дуарте
10
Ферати
20
Сентьенс
14
Кордоба
17
Йылмаз
19
Глэдон
1
ван Ош
4-1-2-3
13
Виржиния
3
Тол
5
Шмидт
38
Бергсма
24
Бангура
4
Худемакерс
23
Якобс
6
Паулиссен
36
Смит
17
Ульдрикис
7
Балк
25
Тирпа
12
Пинту
12
Пинту
25
Тирпа
22
Сиовас
21
Эрдоган
21
Эрдоган
22
Сиовас
19
Глэдон
17
Бассетт
17
Бассетт
19
Глэдон
14
Кордоба
14
Нослин
14
Нослин
14
Кордоба
6
Паулиссен
2
2
6
Паулиссен
7
Балк
7
Самбисса
7
Самбисса
7
Балк
23
Якобс
14
Брей
14
Брей
23
Якобс
5
Шмидт
31
ван Вермескеркен
31
ван Вермескеркен
5
Шмидт
Остались в запасе
Фортуна
Камбур
1
Ивор Пандур
ВР
4
Роел Янссен
ЦЗ
90
Василиос Сурлис
АП
22
Том Хендрикс
ЦФ
18
Майк ван Бейнен
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
23
Брет Миннема
ВР
87
Роббин Рюйтер
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
4
Флорис Сманд
ЦЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
19
Том Бур
ЦФ
19
Sam Hendriks
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Остались в запасе
1
Ивор Пандур
ВР
4
Роел Янссен
ЦЗ
90
Василиос Сурлис
АП
22
Том Хендрикс
ЦФ
18
Майк ван Бейнен
ЦФ
Остались в запасе
23
Брет Миннема
ВР
87
Роббин Рюйтер
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
4
Флорис Сманд
ЦЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
19
Том Бур
ЦФ
19
Sam Hendriks
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Главный тренер
Хенк де Йонг
Статистика матча Фортуна - Камбур
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Камбур
2 : 2
18.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Ситтард
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