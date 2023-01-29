Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Камбур - Фортуна
Камбур - Фортуна: обзор матча 29 января 2023
Камбур
29.01.2023, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 19 тур
1 : 2
Завершен
Фортуна
31'
М. Худемакерс
72'
Б. Йылмаз (П)
85'
И. Кордоба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Камбур - Фортуна
90'
Замена
Д. Эрдоган
️️️️
О. Озякуп
85'
ГОЛ! 1:2!
И. Кордоба
Пас отдал
Т. Нослин
83'
Желтая карточка
Т. Бейтинк
Замена
Д. Самбисса
️️️️
М. Паулиссен
76'
Замена
В. Пикел
️️️️
М. Брей
76'
Замена
М. Смит
️️️️
Р. Ульдрикис
76'
72'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Йылмаз
66'
Замена
Т. Нослин
️️️️
У. Эмбалу
66'
Замена
Т. Бейтинк
️️️️
А. Ферати
64'
Желтая карточка
Д. Кокс
Замена
B. Rienstra
️️️️
М. Худемакерс
63'
Замена
Р. Балк
️️️️
С. ван дер Ватер
61'
45'
Желтая карточка
Б. Йылмаз
Желтая карточка
Р. Ульдрикис
43'
ГОЛ! 1:0!
М. Худемакерс
31'
Желтая карточка
Л. Бергсма
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Камбур
87
Роббин Рюйтер
ВР
24
Алекс Бангура
ЛЗ
5
Доке Шмидт
ЦЗ
38
Леон Бергсма
ЦЗ
4
Флорис Сманд
ЦЗ
14
Майкл Брей
ЛВ
4
Мес Худемакерс
ОП
8
Даниэль ван Кам
ОП
6
Митчел Паулиссен
АП
18
Сильвестр ван дер Ватер
ПВ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Фортуна
1
Ивор Пандур
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
10
Арианит Ферати
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
11
Умару Эмбалу
ПВ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Камбур
13
Жоау Виржиния
ВР
23
Брет Миннема
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
2
Jasper ter Heide
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
22
Йондли ван дер Мер
ЦЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
7
Давид Самбисса
ЦП
38
Винсент Пикел
ЦП
7
Ремко Балк
ПВ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
36
Милан Смит
ЦФ
Фортуна
22
Том Хендрикс
ВР
1
Яник ван Ош
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
55
Стипе Радич
ЦЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
6
Ларос Дуарте
ОП
21
Доган Эрдоган
ЦП
14
Тижани Нослин
ПВ
7
Тунахан Таски
ПВ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
4-2-3-1
87
Рюйтер
24
Бангура
38
Бергсма
4
Сманд
5
Шмидт
4
Худемакерс
8
ван Кам
14
Брей
6
Паулиссен
18
ван дер Ватер
17
Ульдрикис
4-3-2-1
1
Пандур
22
Сиовас
3
Гут
12
Пинту
27
Кокс
8
Бистрович
10
Ферати
15
Озякуп
11
Эмбалу
14
Кордоба
17
Йылмаз
4
Худемакерс
38
38
4
Худемакерс
6
Паулиссен
7
Самбисса
7
Самбисса
6
Паулиссен
14
Брей
38
Пикел
38
Пикел
14
Брей
18
ван дер Ватер
7
Балк
7
Балк
18
ван дер Ватер
17
Ульдрикис
36
Смит
36
Смит
17
Ульдрикис
15
Озякуп
21
Эрдоган
21
Эрдоган
15
Озякуп
11
Эмбалу
14
Нослин
14
Нослин
11
Эмбалу
10
Ферати
29
Бейтинк
29
Бейтинк
10
Ферати
Остались в запасе
Камбур
Фортуна
13
Жоау Виржиния
ВР
23
Брет Миннема
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
2
Jasper ter Heide
ЦЗ
22
Йондли ван дер Мер
ЦЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
22
Том Хендрикс
ВР
1
Яник ван Ош
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
55
Стипе Радич
ЦЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
6
Ларос Дуарте
ОП
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
7
Тунахан Таски
ПВ
19
Пол Глэдон
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
23
Брет Миннема
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
2
Jasper ter Heide
ЦЗ
22
Йондли ван дер Мер
ЦЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Остались в запасе
22
Том Хендрикс
ВР
1
Яник ван Ош
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
55
Стипе Радич
ЦЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
6
Ларос Дуарте
ОП
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
7
Тунахан Таски
ПВ
19
Пол Глэдон
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Главный тренер
Хулио Веласкес
Статистика матча Камбур - Фортуна
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Камбур
2 : 2
18.10.2026
АЗ Алкмаар
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
Камбуурстадион
Новости команд
Все
Камбур
Фортуна
Эредивизи Нидерланды: шансы «Камбура» и «ПСВ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фейеноорда» и «Фортуны Ситтард» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«НЕК» – «Фортуна Ситтард»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Камбура» и «ПСВ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Камбур» – «АЗ Алкмар»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Зволле» – «Камбюр»: кто победит в матче 8 тура Высшей лиги Нидерландов 2026/2027
10 октября
«Ден Хааг» – «Камбюр»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
18 сентября
«Камбур» – «НЕК»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фейеноорда» и «Фортуны Ситтард» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«НЕК» – «Фортуна Ситтард»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Фортуна» – «Аякс»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+