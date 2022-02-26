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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Камбур - Фортуна
Камбур - Фортуна: обзор матча 26 февраля 2022
Камбур
26.02.2022, суббота, 23:00
Голландия. Эредивизие, 24 тур
2 : 1
Завершен
Фортуна
35'
Т. Бур
74'
Т. Бур
20'
Л. Дуарте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Камбур - Фортуна
Замена
Й. ван дер Мер
️️️️
Т. Бур
90'
+4
Замена
М. Гуллит
️️️️
Д. Шмидт
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
П. Глэдон
80'
Замена
П. Глэдон
️️️️
B. Rienstra
80'
Замена
Д. Ботака
️️️️
М. Тирпа
Замена
Д. Самбисса
️️️️
П. Йостен
75'
ГОЛ! 2:1!
Т. Бур
Пас отдал
М. Паулиссен
74'
Замена
М. Паулиссен
️️️️
Д. Якобс
69'
Замена
М. Тол
️️️️
E. Schouten
56'
55'
Желтая карточка
М. Тирпа
47'
Желтая карточка
B. Rienstra
ГОЛ! 1:1!
Т. Бур
Пас отдал
П. Йостен
35'
20'
ГОЛ! 0:1!
Л. Дуарте
Пас отдал
М. Тирпа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Камбур
1
Сонни Стевенс
ВР
24
Алекс Бангура
ЛЗ
5
Доке Шмидт
ЦЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
4
Erik Schouten
ЦЗ
23
Джейми Якобс
ЦП
4
Мес Худемакерс
ЦП
10
Робин Маулун
ЦП
19
Том Бур
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
47
Исса Каллон
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Фортуна
27
Джордж Кокс
ЛЗ
4
Мартин Анга
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
25
Микаэль Тирпа
ЦП
6
Ларос Дуарте
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
1
Яник ван Ош
ЦФ
35
Charlison Benschop
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Камбур
12
Pieter Bos
ВР
23
Брет Миннема
ВР
40
Максим Гуллит
ЦЗ
3
Марко Тол
ЦЗ
2
Jasper ter Heide
ЦЗ
14
Майкл Брей
ЛВ
7
Тамаш Киш
ЛВ
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
18
Секу Силла
ЦП
6
Митчел Паулиссен
ЦП
7
Давид Самбисса
ЦП
7
Ник Додеман
ПВ
Фортуна
4
Роел Янссен
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
5
Тесфальдет Теки
ЦП
12
Felix Dornebusch
ЦФ
22
Том Хендрикс
ЦФ
17
Джордан Ботака
ЦФ
17
Nigel Lonwijk
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
14
Тижани Нослин
ЦФ
4-3-3
1
Стевенс
24
Бангура
3
МакИнтош
4
5
Шмидт
23
Якобс
4
Худемакерс
10
Маулун
47
Каллон
17
Йостен
19
Бур
4-4-1-2
4
Анга
22
Сиовас
38
27
Кокс
6
Дуарте
22
Самарис
20
Сентьенс
25
Тирпа
9
Флемминг
35
1
ван Ош
5
Шмидт
40
Гуллит
40
Гуллит
5
Шмидт
4
3
Тол
3
Тол
4
19
Бур
22
ван дер Мер
22
ван дер Мер
19
Бур
23
Якобс
6
Паулиссен
6
Паулиссен
23
Якобс
17
Йостен
7
Самбисса
7
Самбисса
17
Йостен
25
Тирпа
17
Ботака
17
Ботака
25
Тирпа
38
19
Глэдон
19
Глэдон
38
Остались в запасе
Камбур
Фортуна
12
Pieter Bos
ВР
23
Брет Миннема
ВР
2
Jasper ter Heide
ЦЗ
18
Секу Силла
ЦП
14
Майкл Брей
ЛВ
7
Тамаш Киш
ЛВ
7
Ник Додеман
ПВ
Главный тренер
Хенк де Йонг
4
Роел Янссен
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
5
Тесфальдет Теки
ЦП
12
Felix Dornebusch
ЦФ
22
Том Хендрикс
ЦФ
17
Nigel Lonwijk
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
14
Тижани Нослин
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Остались в запасе
12
Pieter Bos
ВР
23
Брет Миннема
ВР
2
Jasper ter Heide
ЦЗ
18
Секу Силла
ЦП
14
Майкл Брей
ЛВ
7
Тамаш Киш
ЛВ
7
Ник Додеман
ПВ
Остались в запасе
4
Роел Янссен
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
5
Тесфальдет Теки
ЦП
12
Felix Dornebusch
ЦФ
22
Том Хендрикс
ЦФ
17
Nigel Lonwijk
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
14
Тижани Нослин
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Главный тренер
Хулио Веласкес
Статистика матча Камбур - Фортуна
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Камбур
2 : 2
18.10.2026
АЗ Алкмаар
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
Камбуурстадион
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Камбур
Фортуна
Эредивизи Нидерланды: шансы «Камбура» и «ПСВ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фейеноорда» и «Фортуны Ситтард» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«НЕК» – «Фортуна Ситтард»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Камбура» и «ПСВ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
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«Зволле» – «Камбюр»: кто победит в матче 8 тура Высшей лиги Нидерландов 2026/2027
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«Ден Хааг» – «Камбюр»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
18 сентября
«Камбур» – «НЕК»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фейеноорда» и «Фортуны Ситтард» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«НЕК» – «Фортуна Ситтард»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Фортуна» – «Аякс»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
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