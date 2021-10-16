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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фортуна - Камбур
Фортуна - Камбур: обзор матча 16 октября 2021
Фортуна
16.10.2021, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 9 тур
1 : 0
Завершен
Камбур
86'
Д. Кокс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фортуна - Камбур
ГОЛ! 1:0!
Д. Кокс
Пас отдал
Т. Теки
86'
82'
Замена
М. Паулиссен
️️️️
Д. Якобс
Замена
N. Lonwijk
️️️️
М. Тирпа
79'
76'
Замена
Р. Ульдрикис
️️️️
Т. Бур
Замена
Т. Нослин
️️️️
Л. Дуарте
73'
Замена
B. Sambou
️️️️
Э. Ханссон
73'
Желтая карточка
З. Флемминг
69'
Желтая карточка
Д. Кокс
64'
57'
Замена
Т. Киш
️️️️
М. Брей
Желтая карточка
М. Тирпа
53'
34'
Желтая карточка
Д. Якобс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
12
Иво Пинту
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
6
Ларос Дуарте
ЦП
25
Микаэль Тирпа
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
1
Яник ван Ош
ЦФ
4
Мартин Анга
ЦФ
27
Джордж Кокс
ЦФ
5
Тесфальдет Теки
ЦФ
7
Эмиль Ханссон
ЦФ
9
Зиан Флемминг
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Камбур
1
Сонни Стевенс
ВР
5
Доке Шмидт
ЦЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
4
Erik Schouten
ЦЗ
7
Давид Самбисса
ЦЗ
4
Мес Худемакерс
ЦП
14
Майкл Брей
ЦП
23
Джейми Якобс
ЦП
10
Робин Маулун
ЦП
47
Исса Каллон
ЦФ
19
Том Бур
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Фортуна
30
Ruben van Kouwen
ВР
48
Stijn Hogervorst
ЦЗ
20
Риан Йохансон
ЦП
21
Yiğit Emre Çeltik
ЦП
14
Тижани Нослин
ЦФ
12
Felix Dornebusch
ЦФ
17
Nigel Lonwijk
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
10
Арианит Ферати
ЦФ
97
Bassala Sambou
ЦФ
26
Toshio Lake
ЦФ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
Камбур
23
Брет Миннема
ВР
12
Pieter Bos
ВР
3
Марко Тол
ЦЗ
2
Jasper ter Heide
ЦЗ
40
Максим Гуллит
ЦЗ
6
Митчел Паулиссен
ЦП
10
Филип Крастев
ЦП
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
19
Sam Hendriks
ЦФ
7
Тамаш Киш
ЦФ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
7
Ник Додеман
ЦФ
2-3-5
12
Пинту
38
6
Дуарте
25
Тирпа
20
Сентьенс
27
Кокс
9
Флемминг
7
Ханссон
5
Теки
4
Анга
4-4-2
1
Стевенс
3
МакИнтош
4
7
Самбисса
5
Шмидт
14
Брей
23
Якобс
10
Маулун
4
Худемакерс
19
Бур
47
Каллон
6
Дуарте
14
Нослин
14
Нослин
6
Дуарте
25
Тирпа
17
17
25
Тирпа
7
Ханссон
97
97
7
Ханссон
23
Якобс
6
Паулиссен
6
Паулиссен
23
Якобс
14
Брей
7
Киш
7
Киш
14
Брей
19
Бур
17
Ульдрикис
17
Ульдрикис
19
Бур
Остались в запасе
Фортуна
Камбур
30
Ruben van Kouwen
ВР
48
Stijn Hogervorst
ЦЗ
20
Риан Йохансон
ЦП
21
Yiğit Emre Çeltik
ЦП
12
Felix Dornebusch
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
10
Арианит Ферати
ЦФ
26
Toshio Lake
ЦФ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
23
Брет Миннема
ВР
12
Pieter Bos
ВР
3
Марко Тол
ЦЗ
2
Jasper ter Heide
ЦЗ
40
Максим Гуллит
ЦЗ
10
Филип Крастев
ЦП
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
19
Sam Hendriks
ЦФ
7
Ник Додеман
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Остались в запасе
30
Ruben van Kouwen
ВР
48
Stijn Hogervorst
ЦЗ
20
Риан Йохансон
ЦП
21
Yiğit Emre Çeltik
ЦП
12
Felix Dornebusch
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
10
Арианит Ферати
ЦФ
26
Toshio Lake
ЦФ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
Остались в запасе
23
Брет Миннема
ВР
12
Pieter Bos
ВР
3
Марко Тол
ЦЗ
2
Jasper ter Heide
ЦЗ
40
Максим Гуллит
ЦЗ
10
Филип Крастев
ЦП
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
19
Sam Hendriks
ЦФ
7
Ник Додеман
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Главный тренер
Хенк де Йонг
Статистика матча Фортуна - Камбур
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Камбур
2 : 2
18.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Ситтард
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