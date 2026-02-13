14 февраля в 23-м туре Эредивизи амстердамский «Аякс» примет «Фортуну Ситтард». Это противостояние гранда нидерландского футбола, который не проигрывает 9 матчей подряд в чемпионате, и середняка, переживающего серьезные проблемы в обороне. Хозяева имеют подавляющее историческое преимущество и стабильно забивают, гости пропускают в 11 последних матчах подряд.

«Аякс»

Амстердамцы находятся в отличной форме, не проигрывая в 9 последних матчах Эредивизи. Команда забивает в 13 последних матчах чемпионата подряд, демонстрируя стабильную атакующую игру (1.60 гола в среднем). Оборона «Аякса» также надежна (1.20 пропуска в среднем). Психологическое преимущество над «Фортуной» подавляющее: 3 победы в 3 последних очных встречах с общим счетом 10:1.

«Фортуна Ситтард»

Гости находятся в непростой ситуации. Команда забивает в 6 последних матчах Эредивизи (1.60 гола в среднем), но оборона «Фортуны» – их ахиллесова пята: пропуски в 11 последних матчах подряд (1.80 в среднем). Историческая статистика против «Аякса» удручает: в последних трех встречах «Фортуна» пропустила 10 голов и не смогла забить ни одного мяча.

Факты о командах:

«Аякс»

Не проигрывает в 9 последних матчах Эредивизи.

Забивает в 13 последних матчах (1.60 в среднем).

Побеждает в 3 последних очных встречах с «Фортуной».

Забивает «Фортуне» в 4 последних матчах.

4-е место в турнире (39 очков).

«Фортуна Ситтард»

Забивает в 6 последних матчах (1.60 в среднем).

Пропускает в 11 последних матчах (1.80 в среднем).

Не забивала «Аяксу» в 3 последних очных встречах.

11-е место в турнире (26 очков).

Прогноз на матч «Аякс» – «Фортуна Ситтард»

«Аякс» находится в отличной форме, стабильно забивает и традиционно разбирается с «Фортуной». Гости при всем уважении к их атакующей игре имеют колоссальные проблемы в обороне и психологически сломлены в очных встречах. Учитывая разницу в классе, текущую форму и историческую статистику, наиболее вероятным исходом выглядит уверенная победа «Аякса» с разницей в 2 и более мяча, при этом гости вряд ли смогут поразить ворота хозяев.

Рекомендованные ставки: