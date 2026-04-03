Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«АЗ Алкмар» – «Фортуна Ситтард»: прогноз и ставки на матч 4 апреля 2026 с коэффициентом 1.70

03 апреля 2026 10:07
04 апр. 2026, суббота 19:45 | Нидерланды. Эредивизие, 29 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Обе забьют – да
Сделать ставку

4 апреля в рамках 29-го тура нидерландской Эредивизи «АЗ Алкмар» примет «Фортуну Ситтард». Хозяева занимают 6-е место с 42 очками после 28 туров, гости расположились на 11-й строчке с 35 очками. «АЗ Алкмар» имеет феноменальную домашнюю статистику в личных встречах.

«АЗ Алкмар»

Хозяева подходят к матчу после поражения от «Гронингена» (0:3). Команда забивает в 5 из 7 последних матчей. В последних 5 играх «АЗ Алкмар» забил 2.20 гола в среднем и пропустил 1.20. Лучший бомбардир – Трой Пэрротт (28 голов в 41 матче). Дома клуб выступает великолепно: «АЗ Алкмар» побеждает в 5 последних домашних матчах. В личных встречах с «Фортуной» дома хозяева побеждают в 8 последних матчах и забивают в 17 из 19 очных встреч.

«Фортуна Ситтард»

Гости подходят к матчу в неплохой атакующей форме, но имеют катастрофическую оборону. Команда забивает в 13 последних матчах и обязательно забивает в 12 последних. Однако пропускает в 17 последних матчах. В последних 5 играх «Фортуна» забила 1.80 гола в среднем и пропустила 2.00. Лучший бомбардир – Кай Сирхейс (11 голов в 26 матчах). В личных встречах с «АЗ Алкмар» в гостях у «Фортуны» 8 поражений подряд.

Факты о командах

«АЗ Алкмар»

  • Поражение в последнем матче от «Гронингена» (0:3)
  • Побеждает в 5 последних домашних матчах
  • В среднем: 2.20 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Побеждает в 8 последних домашних очных матчах с «Фортуной»

«Фортуна Ситтард»

  • Поражение в последнем матче от «Твенте» (1:2)
  • Забивает в 13 последних матчах
  • Пропускает в 17 последних матчах
  • В среднем: 1.80 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)

Прогноз на матч «АЗ Алкмар» – «Фортуна Ситтард»

«АЗ Алкмар» является явным фаворитом: команда побеждает в 5 последних домашних матчах и имеет феноменальную статистику личных встреч (8 побед подряд дома). «Фортуна» забивает, но пропускает ещe больше (17 матчей подряд). Учитывая атакующую мощь хозяев (2.20 гола за игру) и оборонительные проблемы гостей (2.00 пропущенных), наиболее вероятным сценарием выглядит уверенная победа «АЗ Алкмара» с голами с обеих сторон.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.70
  • Победа «АЗ Алкмар»

Автор: Ланьков Роман
Нидерланды. Эредивизие Фортуна АЗ Алкмаар
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 