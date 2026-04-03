4 апреля в рамках 29-го тура нидерландской Эредивизи «АЗ Алкмар» примет «Фортуну Ситтард». Хозяева занимают 6-е место с 42 очками после 28 туров, гости расположились на 11-й строчке с 35 очками. «АЗ Алкмар» имеет феноменальную домашнюю статистику в личных встречах.

«АЗ Алкмар»

Хозяева подходят к матчу после поражения от «Гронингена» (0:3). Команда забивает в 5 из 7 последних матчей. В последних 5 играх «АЗ Алкмар» забил 2.20 гола в среднем и пропустил 1.20. Лучший бомбардир – Трой Пэрротт (28 голов в 41 матче). Дома клуб выступает великолепно: «АЗ Алкмар» побеждает в 5 последних домашних матчах. В личных встречах с «Фортуной» дома хозяева побеждают в 8 последних матчах и забивают в 17 из 19 очных встреч.

«Фортуна Ситтард»

Гости подходят к матчу в неплохой атакующей форме, но имеют катастрофическую оборону. Команда забивает в 13 последних матчах и обязательно забивает в 12 последних. Однако пропускает в 17 последних матчах. В последних 5 играх «Фортуна» забила 1.80 гола в среднем и пропустила 2.00. Лучший бомбардир – Кай Сирхейс (11 голов в 26 матчах). В личных встречах с «АЗ Алкмар» в гостях у «Фортуны» 8 поражений подряд.

Факты о командах

«АЗ Алкмар»

«Фортуна Ситтард»

Прогноз на матч «АЗ Алкмар» – «Фортуна Ситтард»

«АЗ Алкмар» является явным фаворитом: команда побеждает в 5 последних домашних матчах и имеет феноменальную статистику личных встреч (8 побед подряд дома). «Фортуна» забивает, но пропускает ещe больше (17 матчей подряд). Учитывая атакующую мощь хозяев (2.20 гола за игру) и оборонительные проблемы гостей (2.00 пропущенных), наиболее вероятным сценарием выглядит уверенная победа «АЗ Алкмара» с голами с обеих сторон.

