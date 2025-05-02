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Прогноз на точный счет матча «ПСВ» – «Фортуна»: Эредивизи, 3 мая 2025

02 мая 2025 12:41
ПСВ - Фортуна
03 мая 2025, суббота 22:00 | Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
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7.8
Точный счёт 3:0 в пользу ПСВ
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3 мая на стадионе «Филипс» состоится матч 31-го тура Эредивизи между ПСВ и «Фортуной». Хозяева продолжают погоню за лидером чемпионата, демонстрируя мощнейшую атаку, а гости пытаются удержаться в верхней половине таблицы, несмотря на спад в результатах. ПСВ забивает больше всех в лиге и показывает агрессивный стиль, тогда как «Фортуна» с трудом создаeт моменты и предпочитает действовать от обороны.

«ПСВ»

ПСВ занимает 2-е место с 67 очками. Команда забила 89 голов в 30 турах (в среднем 2.97 за матч) и является самой результативной в чемпионате. В последних 5 играх ПСВ отличился 14 раз, а пропустил лишь 4 (0.80 в среднем). Лидер атак – Рикардо Пепи с 17 голами. ПСВ выиграл 3 последние встречи, включая выездную победу 3:1 над «Твенте», где команда показала характер и класс.

Дома ПСВ крайне силeн: команда владеет мячом, создает множество моментов и редко упускает инициативу. Ожидается, что и в предстоящем матче хозяева будут доминировать с первых минут, делая ставку на быстрый гол и давление по флангам.

«Фортуна»

«Фортуна» идeт на 9-м месте с 36 очками. В последних 5 матчах команда забила лишь 2 гола (0.40 за игру), а пропустила 7 (1.40 в среднем). Лидер атаки – Эсекиэль Бульяуде с 8 мячами, но в последних встречах форвард редко попадает в створ. Команда не отличается результативностью, играет осторожно и предпочитает глубокую оборону с редкими контратаками.

На выезде «Фортуна» теряет организацию, что видно по разгромным поражениям от «Фейеноорда» и «Спарты». Вероятно, в Эйндховене гости снова будут играть вторым номером, пытаясь ограничить пространство для атак лидеров ПСВ.

Факты о командах:

«ПСВ»

  • Точный счeт 3:0 в пользу ПСВ – коэффициент 7.80
  • Побеждает в 3 последних матчах
  • Забивает в среднем 2.80 гола за игру (последние 5 игр)
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру
  • Не проигрывает в 19 последних матчах против «Фортуны»

«Фортуна»

  • Забивает в среднем 0.40 гола за игру (последние 5 игр)
  • Пропускает в среднем 1.40 гола за игру
  • Победа в 1 из последних 5 матчей
  • Пропускает в 7 из 9 последних матчей

Личные встречи
79% (11)
21% (3)
0% (0)
41
Забитых мячей
10
2.93
В среднем за матч
0.71
5:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  2:2
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
ПСВ
4 : 1
03.05.2025
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Фортуна
1 : 3
22.09.2024
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Фортуна
1 : 1
12.05.2024
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
ПСВ
3 : 1
21.10.2023
Фортуна
Голландия. Эредивизие, 32 тур
ПСВ
2 : 1
14.05.2023
Фортуна
Голландия. Эредивизие, 16 тур
Фортуна
2 : 2
15.01.2023
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 27 тур
ПСВ
5 : 0
20.03.2022
Фортуна
Голландия. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
1 : 4
07.11.2021
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 25 тур
Фортуна
1 : 3
07.03.2021
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 4 тур
ПСВ
2 : 0
04.10.2020
Фортуна
Голландия. Эредивизие, 28 тур
Фортуна
0 : 0
22.03.2020
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 16 тур
ПСВ
5 : 0
07.12.2019
Фортуна
Голландия. Эредивизие, 20 тур
ПСВ
5 : 0
03.02.2019
Фортуна
Голландия. Эредивизие, 2 тур
Фортуна
1 : 2
18.08.2018
ПСВ
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Прогноз на матч «ПСВ» – «Фортуна»

ПСВ подходит к матчу в роли безоговорочного фаворита. Мощная атака хозяев должна легко вскрыть оборону «Фортуны», которая не выдерживает давления топ-клубов. Учитывая слабую результативность гостей, шансы на их гол минимальны. ПСВ, скорее всего, забьeт как минимум дважды и спокойно доведет матч до победы.

Прогноз на точный счeт: 3:0 в пользу ПСВ.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 3:0 в пользу ПСВ – коэффициент 7.80
  • Победа ПСВ с форой (-1.5) – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал ПСВ больше 2.5 – коэффициент 1.90
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.75
  • Тотал меньше 3.5 голов – коэффициент 1.80

7.8
Точный счёт 3:0 в пользу ПСВ
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Автор: Мещеряков Денис
Нидерланды. Эредивизие Фортуна ПСВ
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