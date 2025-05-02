3 мая на стадионе «Филипс» состоится матч 31-го тура Эредивизи между ПСВ и «Фортуной». Хозяева продолжают погоню за лидером чемпионата, демонстрируя мощнейшую атаку, а гости пытаются удержаться в верхней половине таблицы, несмотря на спад в результатах. ПСВ забивает больше всех в лиге и показывает агрессивный стиль, тогда как «Фортуна» с трудом создаeт моменты и предпочитает действовать от обороны.
«ПСВ»
ПСВ занимает 2-е место с 67 очками. Команда забила 89 голов в 30 турах (в среднем 2.97 за матч) и является самой результативной в чемпионате. В последних 5 играх ПСВ отличился 14 раз, а пропустил лишь 4 (0.80 в среднем). Лидер атак – Рикардо Пепи с 17 голами. ПСВ выиграл 3 последние встречи, включая выездную победу 3:1 над «Твенте», где команда показала характер и класс.
Дома ПСВ крайне силeн: команда владеет мячом, создает множество моментов и редко упускает инициативу. Ожидается, что и в предстоящем матче хозяева будут доминировать с первых минут, делая ставку на быстрый гол и давление по флангам.
«Фортуна»
«Фортуна» идeт на 9-м месте с 36 очками. В последних 5 матчах команда забила лишь 2 гола (0.40 за игру), а пропустила 7 (1.40 в среднем). Лидер атаки – Эсекиэль Бульяуде с 8 мячами, но в последних встречах форвард редко попадает в створ. Команда не отличается результативностью, играет осторожно и предпочитает глубокую оборону с редкими контратаками.
На выезде «Фортуна» теряет организацию, что видно по разгромным поражениям от «Фейеноорда» и «Спарты». Вероятно, в Эйндховене гости снова будут играть вторым номером, пытаясь ограничить пространство для атак лидеров ПСВ.
Факты о командах:
«ПСВ»
- Точный счeт 3:0 в пользу ПСВ – коэффициент 7.80
- Побеждает в 3 последних матчах
- Забивает в среднем 2.80 гола за игру (последние 5 игр)
- Пропускает в среднем 0.80 гола за игру
- Не проигрывает в 19 последних матчах против «Фортуны»
«Фортуна»
- Забивает в среднем 0.40 гола за игру (последние 5 игр)
- Пропускает в среднем 1.40 гола за игру
- Победа в 1 из последних 5 матчей
- Пропускает в 7 из 9 последних матчей
Прогноз на матч «ПСВ» – «Фортуна»
ПСВ подходит к матчу в роли безоговорочного фаворита. Мощная атака хозяев должна легко вскрыть оборону «Фортуны», которая не выдерживает давления топ-клубов. Учитывая слабую результативность гостей, шансы на их гол минимальны. ПСВ, скорее всего, забьeт как минимум дважды и спокойно доведет матч до победы.
Прогноз на точный счeт: 3:0 в пользу ПСВ.
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 3:0 в пользу ПСВ – коэффициент 7.80
- Победа ПСВ с форой (-1.5) – коэффициент 1.85
- Индивидуальный тотал ПСВ больше 2.5 – коэффициент 1.90
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.75
- Тотал меньше 3.5 голов – коэффициент 1.80