Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фортуна - ПСВ
Фортуна - ПСВ: обзор матча 22 сентября 2024
Фортуна
22.09.2024, воскресенье, 17:45
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
1 : 3
Завершен
ПСВ
32'
Э. Буллауде
16'
М. Тилльман
68'
М. Тилльман
72'
Л. де Йонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фортуна - ПСВ
Замена
T. Schenkhuizen
️️️️
А. Халилович
89'
80'
Замена
К. Дриух
️️️️
Й. Бакайоко
80'
Замена
Р. Пепи
️️️️
Л. де Йонг
Желтая карточка
Ш. Адевойе
79'
78'
Желтая карточка
М. Тилльман
Замена
Д. Груйчич
️️️️
J. Mitrović
77'
Замена
С. Бастьен
️️️️
Э. Буллауде
77'
72'
ГОЛ! 1:3!
Л. де Йонг
Желтая карточка
А. Эрцег
70'
68'
ГОЛ! 1:2!
М. Тилльман
65'
Замена
Н. Ланг
️️️️
Г. Тил
65'
Замена
Р. Карсдорп
️️️️
М. Жуниор
Замена
А. Эрцег
️️️️
М. Аико
63'
46'
Замена
И. Сайбари
️️️️
Д. Верман
ГОЛ! 1:1!
Э. Буллауде
Пас отдал
А. Халилович
32'
16'
ГОЛ! 0:1!
М. Тилльман
Желтая карточка
Л. Розье
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
12
Иво Пинту
(К)
ЦЗ
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
32
Лорейн Розье
ОП
80
Райан Фоссо
ЦП
10
Эсекьель Буллауде
АП
10
Ален Халилович
АП
8
Jasper Dahlhaus
ЦФ
70
Макан Аико
ЦФ
11
Josip Mitrović
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
32
Маттео Дамс
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
22
Йерди Схаутен
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
20
Гус Тил
АП
10
Малик Тилльман
АП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
26
Люк де Йонг
(К)
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Фортуна
71
Ramazan Bayram
ВР
1
Luuk Koopmans
ВР
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
36
Hasip Korkmazyürek
ЦП
38
Tristan Schenkhuizen
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
11
Luka Tunjic
ЦФ
50
Анте Эрцег
ЦФ
ПСВ
24
Ник Шикс
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
33
Michael Bresser
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
21
Айзек Бабади
АП
24
Куаиб Дриух
ПВ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
3-1-1-2-3
31
Брандерхорст
12
Пинту
6
ван Оттеле
4
Адевойе
32
Розье
80
Фоссо
10
Халилович
10
Буллауде
11
70
Аико
8
4-2-3-1
44
Бенитес
32
Дамс
21
Боскальи
6
Фламинго
17
Жуниор
22
Схаутен
25
Верман
11
Бакайоко
10
Тилльман
20
Тил
26
де Йонг
11
29
Груйчич
29
Груйчич
11
10
Халилович
38
38
10
Халилович
10
Буллауде
22
Бастьен
22
Бастьен
10
Буллауде
70
Аико
50
Эрцег
50
Эрцег
70
Аико
17
Жуниор
2
Карсдорп
2
Карсдорп
17
Жуниор
25
Верман
34
Сайбари
34
Сайбари
25
Верман
20
Тил
70
Ланг
70
Ланг
20
Тил
11
Бакайоко
24
Дриух
24
Дриух
11
Бакайоко
26
де Йонг
9
Пепи
9
Пепи
26
де Йонг
Остались в запасе
Фортуна
ПСВ
71
Ramazan Bayram
ВР
1
Luuk Koopmans
ВР
36
Hasip Korkmazyürek
ЦП
11
Luka Tunjic
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
24
Ник Шикс
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
33
Michael Bresser
ЦЗ
21
Айзек Бабади
АП
5
Иван Перишич
ЛВ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
71
Ramazan Bayram
ВР
1
Luuk Koopmans
ВР
36
Hasip Korkmazyürek
ЦП
11
Luka Tunjic
ЦФ
Остались в запасе
24
Ник Шикс
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
33
Michael Bresser
ЦЗ
21
Айзек Бабади
АП
5
Иван Перишич
ЛВ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Фортуна - ПСВ
3
1
Всего ударов по воротам
7
14
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
6
Нарушения
11
10
Офсайды
2
3
Количество передач
244
636
Сейвы
4
3
Точность передач %
68
87
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
0.41
1.44
Матчи команд
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
АЗ Алкмаар
- : -
05.12.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
4 : 0
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Информация о матче
Главный судья:
Аллард Линдхут
Стадион:
Fortuna Sittard Stadion, Sittard-Geleen
Новости команд
Все
Фортуна
ПСВ
Хабиб побывал на матче Лиги чемпионов
Вчера, 09:25
Моуринью – об игроке «Реала»: «Забил фантастический гол, переломил ход матча»
25 ноября
1
Комментарий Моуринью после разгрома ПСВ
25 ноября
Мбаппе установил рекорд Лиги чемпионов для французских футболистов
25 ноября
1
Лига чемпионов. «Реал» разнес ПСВ, проиграв первый тайм – 5:1!
25 ноября
2
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фейеноорда» и «Фортуны Ситтард» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«НЕК» – «Фортуна Ситтард»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Фортуна» – «Аякс»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
Хабиб побывал на матче Лиги чемпионов
Вчера, 09:25
Моуринью – об игроке «Реала»: «Забил фантастический гол, переломил ход матча»
25 ноября
1
Комментарий Моуринью после разгрома ПСВ
25 ноября
Мбаппе установил рекорд Лиги чемпионов для французских футболистов
25 ноября
1
Лига чемпионов. «Реал» разнес ПСВ, проиграв первый тайм – 5:1!
25 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+