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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Фортуна
ПСВ - Фортуна: обзор матча 21 октября 2023
ПСВ
21.10.2023, суббота, 19:45
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
3 : 1
Завершен
Фортуна
19'
Г. Тил
55'
А. Рамальо
78'
Й. Бакайоко
90+3'
К. Сирхейс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСВ - Фортуна
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 3:1!
К. Сирхейс
89'
Замена
I. Griffith
️️️️
И. Кордоба
Замена
Ш. Самбо
️️️️
Д. Тезе
85'
81'
Замена
M. Robberechts
️️️️
А. Халилович
81'
Замена
С. Фофана
️️️️
Р. Гут
Замена
Р. Пепи
️️️️
Л. де Йонг
79'
Замена
М. Тилльман
️️️️
Г. Тил
79'
Замена
А. Бабади
️️️️
Д. Верман
79'
ГОЛ! 3:0!
Й. Бакайоко
Пас отдал
Д. Верман
78'
70'
Желтая карточка
О. Озякуп
Замена
Й. Вертессен
️️️️
И. Лосано
68'
ГОЛ! 2:0!
А. Рамальо
Пас отдал
Д. Верман
55'
55'
Замена
К. Сирхейс
️️️️
Т. Нослин
46'
Замена
О. Озякуп
️️️️
М. Лазетич
ГОЛ! 1:0!
Г. Тил
Пас отдал
Й. Бакайоко
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
22
Йерди Схаутен
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
20
Гус Тил
АП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
11
Ирвинг Лосано
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Фортуна
1
Ивор Пандур
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
32
Лорейн Розье
ОП
23
Дерой Дуарте
ЦП
10
Ален Халилович
АП
14
Тижани Нослин
ПВ
8
Марко Лазетич
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
11
Айзек Бабади
АП
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Фортуна
22
Том Хендрикс
ВР
1
Luuk Koopmans
ВР
4
Симен Вут
ЦЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
10
Iman Griffith
ЦФ
39
Milan Robberechts
ЦФ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
4-2-3-1
44
Бенитес
15
ван Анхолт
5
Рамальо
21
Боскальи
4
Тезе
22
Схаутен
25
Верман
11
Бакайоко
20
Тил
11
Лосано
26
де Йонг
4-1-1-3-1
1
Пандур
3
Гут
22
Сиовас
12
Пинту
21
Вита
32
Розье
23
Дуарте
14
Нослин
10
Халилович
14
Кордоба
8
Лазетич
4
Тезе
20
Самбо
20
Самбо
4
Тезе
20
Тил
10
Тилльман
10
Тилльман
20
Тил
25
Верман
11
Бабади
11
Бабади
25
Верман
11
Лосано
11
Вертессен
11
Вертессен
11
Лосано
26
де Йонг
9
Пепи
9
Пепи
26
де Йонг
3
Гут
8
Фофана
8
Фофана
3
Гут
8
Лазетич
15
Озякуп
15
Озякуп
8
Лазетич
14
Кордоба
10
10
14
Кордоба
10
Халилович
39
39
10
Халилович
14
Нослин
14
Сирхейс
14
Сирхейс
14
Нослин
Остались в запасе
ПСВ
Фортуна
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
8
Серджино Дест
ПЗ
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
22
Том Хендрикс
ВР
1
Luuk Koopmans
ВР
4
Симен Вут
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Остались в запасе
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
8
Серджино Дест
ПЗ
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
Остались в запасе
22
Том Хендрикс
ВР
1
Luuk Koopmans
ВР
4
Симен Вут
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Хулио Веласкес
Статистика матча ПСВ - Фортуна
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
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