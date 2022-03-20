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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Фортуна
ПСВ - Фортуна: обзор матча 20 марта 2022
ПСВ
20.03.2022, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 27 тур
5 : 0
Завершен
Фортуна
10'
Ф. Макс
39'
Р. Доан
41'
Э. Захави
77'
Брума
82'
К. Винисиус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСВ - Фортуна
84'
Замена
Р. Йохансон
️️️️
А. Самарис
Замена
М. ван Гинкел
️️️️
Э. Гутьеррес
84'
ГОЛ! 5:0!
К. Винисиус
Пас отдал
Д. Верман
82'
Замена
А. Обиспо
️️️️
Д. Тезе
78'
ГОЛ! 4:0!
Брума
77'
66'
Замена
А. Ферати
️️️️
М. Тирпа
66'
Замена
C. Benschop
️️️️
З. Флемминг
66'
Замена
A. Musaba
️️️️
B. Rienstra
66'
Замена
Д. Ботака
️️️️
Д. Сиовас
Замена
К. Винисиус
️️️️
Э. Захави
65'
Замена
Брума
️️️️
М. Гетце
65'
Замена
Н. Мадуэке
️️️️
Р. Доан
64'
ГОЛ! 3:0!
Э. Захави
Пас отдал
М. Жуниор
41'
ГОЛ! 2:0!
Р. Доан
Пас отдал
Э. Захави
39'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Макс
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
25
Джоуи Верман
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
27
Марио Гетце
АП
20
Рицу Доан
ПВ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Фортуна
12
Иво Пинту
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
25
Микаэль Тирпа
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
20
Матс Сентьенс
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
6
Ларос Дуарте
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
7
Лисандру Семеду
ПВ
17
Nigel Lonwijk
ЦФ
1
Яник ван Ош
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
ПСВ
26
Максим Делань
ВР
38
Ивон Мвого
ВР
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
19
Максимилиано Ромеро
ЦФ
35
Йорбе Вертессен
ЦФ
Фортуна
34
Майкл Веррипс
ВР
20
Риан Йохансон
ЦП
12
Felix Dornebusch
ЦФ
17
Джордан Ботака
ЦФ
10
Арианит Ферати
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
35
Charlison Benschop
ЦФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
14
Тижани Нослин
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Дроммел
30
Макс
4
Тезе
21
Боскальи
17
Жуниор
6
Сангаре
25
Верман
35
Гутьеррес
27
Гетце
20
Доан
7
Захави
4-3-2-2
22
Сиовас
25
Тирпа
38
12
Пинту
20
Сентьенс
22
Самарис
6
Дуарте
7
Семеду
9
Флемминг
1
ван Ош
17
20
Доан
20
Мадуэке
20
Мадуэке
20
Доан
4
Тезе
4
Обиспо
4
Обиспо
4
Тезе
35
Гутьеррес
8
ван Гинкел
8
ван Гинкел
35
Гутьеррес
27
Гетце
77
Брума
77
Брума
27
Гетце
7
Захави
95
Винисиус
95
Винисиус
7
Захави
22
Самарис
20
Йохансон
20
Йохансон
22
Самарис
22
Сиовас
17
Ботака
17
Ботака
22
Сиовас
25
Тирпа
10
Ферати
10
Ферати
25
Тирпа
38
19
19
38
9
Флемминг
35
35
9
Флемминг
Остались в запасе
ПСВ
Фортуна
26
Максим Делань
ВР
38
Ивон Мвого
ВР
37
Ричард Ледесма
АП
19
Максимилиано Ромеро
ЦФ
35
Йорбе Вертессен
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
34
Майкл Веррипс
ВР
12
Felix Dornebusch
ЦФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
14
Тижани Нослин
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Остались в запасе
26
Максим Делань
ВР
38
Ивон Мвого
ВР
37
Ричард Ледесма
АП
19
Максимилиано Ромеро
ЦФ
35
Йорбе Вертессен
ЦФ
Остались в запасе
34
Майкл Веррипс
ВР
12
Felix Dornebusch
ЦФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
14
Тижани Нослин
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Хулио Веласкес
Статистика матча ПСВ - Фортуна
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Информация о матче
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