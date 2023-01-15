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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фортуна - ПСВ
Фортуна - ПСВ: обзор матча 15 января 2023
Фортуна
15.01.2023, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 16 тур
2 : 2
Завершен
ПСВ
45+1'
И. Кордоба
90+7'
Б. Йылмаз (П)
65'
Х. Симонс
76'
И. Сангаре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фортуна - ПСВ
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Б. Йылмаз
90'
+7
90'
+1
Желтая карточка
Н. Мадуэке
89'
Замена
И. Сайбари
️️️️
Х. Симонс
89'
Замена
А. Рамальо
️️️️
А. Обиспо
Замена
П. Глэдон
️️️️
С. Радич
83'
76'
ГОЛ! 1:2!
И. Сангаре
Замена
Т. Нослин
️️️️
Р. Вита
73'
65'
ГОЛ! 1:1!
Х. Симонс
Пас отдал
Д. Тезе
Замена
У. Эмбалу
️️️️
О. Озякуп
63'
60'
Замена
Д. Верман
️️️️
А. Эль-Гази
60'
Замена
Г. Тил
️️️️
Э. Гутьеррес
Красная карточка
Д. Эрдоган
56'
ГОЛ! 1:0!
И. Кордоба
45'
+1
38'
Желтая карточка
Э. Гутьеррес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
1
Ивор Пандур
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
6
Ларос Дуарте
ОП
21
Доган Эрдоган
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
55
Стипе Радич
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
4
Джордан Тезе
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Фортуна
4
Роел Янссен
ЦЗ
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
14
Тижани Нослин
ПВ
19
Пол Глэдон
ЦФ
22
Том Хендрикс
ЦФ
1
Яник ван Ош
ЦФ
18
Майк ван Бейнен
ЦФ
7
Тунахан Таски
ЦФ
11
Умару Эмбалу
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
25
Джоуи Верман
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
20
Гус Тил
АП
37
Ричард Ледесма
АП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Пандур
21
Вита
12
Пинту
3
Гут
23
Наварро
6
Дуарте
21
Эрдоган
15
Озякуп
14
Кордоба
55
Радич
17
Йылмаз
4-1-1-3-1
44
Бенитес
2
Мвене
4
Обиспо
4
Брэнтуэйт
4
Тезе
6
Сангаре
35
Гутьеррес
21
Эль-Гази
20
Мадуэке
7
Симонс
26
де Йонг
21
Вита
14
Нослин
14
Нослин
21
Вита
55
Радич
19
Глэдон
19
Глэдон
55
Радич
15
Озякуп
11
Эмбалу
11
Эмбалу
15
Озякуп
4
Обиспо
5
Рамальо
5
Рамальо
4
Обиспо
21
Эль-Гази
25
Верман
25
Верман
21
Эль-Гази
7
Симонс
34
Сайбари
34
Сайбари
7
Симонс
35
Гутьеррес
20
Тил
20
Тил
35
Гутьеррес
Остались в запасе
Фортуна
ПСВ
4
Роел Янссен
ЦЗ
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
22
Том Хендрикс
ЦФ
1
Яник ван Ош
ЦФ
18
Майк ван Бейнен
ЦФ
7
Тунахан Таски
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Остались в запасе
4
Роел Янссен
ЦЗ
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
22
Том Хендрикс
ЦФ
1
Яник ван Ош
ЦФ
18
Майк ван Бейнен
ЦФ
7
Тунахан Таски
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Остались в запасе
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Статистика матча Фортуна - ПСВ
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Ситтард
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25 ноября
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