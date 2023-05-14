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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Фортуна
ПСВ - Фортуна: обзор матча 14 мая 2023
ПСВ
14.05.2023, воскресенье, 21:00
Голландия. Эредивизие, 32 тур
2 : 1
Завершен
Фортуна
25'
Л. де Йонг
83'
Х. Симонс
4'
П. Глэдон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСВ - Фортуна
87'
Замена
Т. Таски
️️️️
Л. Дуарте
87'
Замена
С. Радич
️️️️
Д. Кокс
Замена
Э. Гутьеррес
️️️️
Д. Верман
84'
ГОЛ! 2:1!
Х. Симонс
Пас отдал
Ф. Силва
83'
76'
Замена
Д. Канджано
️️️️
У. Эмбалу
72'
Замена
А. Ферати
️️️️
И. Кордоба
71'
Замена
Р. Вита
️️️️
Т. Нослин
66'
Желтая карточка
Д. Кокс
Замена
Ф. Силва
️️️️
Л. де Йонг
60'
Замена
Ф. Мвене
️️️️
Д. Тезе
46'
Замена
А. Эль-Гази
️️️️
Й. Бакайоко
46'
Замена
Т. Азар
️️️️
Г. Тил
46'
45'
+1
Желтая карточка
И. Пандур
30'
Желтая карточка
У. Эмбалу
ГОЛ! 1:1!
Л. де Йонг
Пас отдал
Д. Тезе
25'
Желтая карточка
Й. Бакайоко
10'
4'
ГОЛ! 0:1!
П. Глэдон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
25
Джоуи Верман
ЦП
20
Гус Тил
АП
7
Хави Симонс
ПВ
11
Йохан Бакайоко
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Фортуна
1
Ивор Пандур
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
6
Ларос Дуарте
ОП
21
Доган Эрдоган
ЦП
14
Тижани Нослин
ПВ
11
Умару Эмбалу
ПВ
19
Пол Глэдон
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
3
Йенсон Селт
ЦЗ
16
Федде Лейсен
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
18
Тиго Ланд
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
21
Фабиу Силва
ЦФ
2
Джейсон ван Дуйвен
ЦФ
Фортуна
22
Том Хендрикс
ВР
1
Яник ван Ош
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
55
Стипе Радич
ЦЗ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
10
Арианит Ферати
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
7
Тунахан Таски
ПВ
4-1-1-3-1
44
Бенитес
15
ван Анхолт
5
Рамальо
4
Брэнтуэйт
4
Тезе
6
Сангаре
25
Верман
7
Симонс
20
Тил
11
Бакайоко
26
де Йонг
4-1-1-3-1
1
Пандур
12
Пинту
3
Гут
22
Сиовас
27
Кокс
6
Дуарте
21
Эрдоган
11
Эмбалу
14
Нослин
14
Кордоба
19
Глэдон
4
Тезе
2
Мвене
2
Мвене
4
Тезе
25
Верман
35
Гутьеррес
35
Гутьеррес
25
Верман
20
Тил
9
Азар
9
Азар
20
Тил
11
Бакайоко
21
Эль-Гази
21
Эль-Гази
11
Бакайоко
26
де Йонг
21
Силва
21
Силва
26
де Йонг
14
Нослин
21
Вита
21
Вита
14
Нослин
27
Кокс
55
Радич
55
Радич
27
Кокс
14
Кордоба
10
Ферати
10
Ферати
14
Кордоба
11
Эмбалу
11
Канджано
11
Канджано
11
Эмбалу
6
Дуарте
7
Таски
7
Таски
6
Дуарте
Остались в запасе
ПСВ
Фортуна
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
3
Йенсон Селт
ЦЗ
16
Федде Лейсен
ЦЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
2
Джейсон ван Дуйвен
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
22
Том Хендрикс
ВР
1
Яник ван Ош
ВР
4
Роел Янссен
ЦЗ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
Главный тренер
Хулио Веласкес
Остались в запасе
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
3
Йенсон Селт
ЦЗ
16
Федде Лейсен
ЦЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
2
Джейсон ван Дуйвен
ЦФ
Остались в запасе
22
Том Хендрикс
ВР
1
Яник ван Ош
ВР
4
Роел Янссен
ЦЗ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Главный тренер
Хулио Веласкес
Статистика матча ПСВ - Фортуна
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Информация о матче
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