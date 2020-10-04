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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Фортуна
ПСВ - Фортуна: обзор матча 04 октября 2020
ПСВ
04.10.2020, воскресенье, 17:45
Голландия. Эредивизие, 4 тур
2 : 0
Завершен
Фортуна
5'
Д. Мален
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Фортуна
Замена
Ж. Пироэ
️️️️
Р. Томас
90'
+4
Замена
М. Садилек
️️️️
Д. Мален
90'
+1
87'
Замена
D. Dianessy
️️️️
Д. Кокс
74'
Замена
B. Sambou
️️️️
J. Smeets
71'
Замена
Э. Ханссон
️️️️
Л. Семеду
Замена
Й. Хендрикс
️️️️
М. Жуниор
62'
42'
Желтая карточка
М. Сентьенс
ГОЛ! 1:0!
Д. Мален
Пас отдал
Э. Захави
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
38
Ивон Мвого
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
30
Райан Томас
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
14
Дониелл Мален
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Фортуна
55
Алексей Кошелев
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
4
Мартин Анга
ЦЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
5
Тесфальдет Теки
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
25
Jorrit Smeets
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
7
Лисандру Семеду
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
ПСВ
1
Винсент Мюллер
ВР
1
Ларс Уннершталь
ВР
20
Йоррит Хендрикс
ОП
23
Михал Садилек
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПВ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Фортуна
1
Яник ван Ош
ВР
22
Том Хендрикс
ВР
7
Эмиль Ханссон
ЛВ
77
Аднан Угур
ЦП
12
Clint Essers
ЦФ
82
Branislav Ninaj
ЦФ
24
Nassim El Ablak
ЦФ
17
Djibril Dianessy
ЦФ
97
Bassala Sambou
ЦФ
4-1-2-1-2
38
Мвого
17
Жуниор
21
Боскальи
24
Виргевер
4
Тезе
13
Росарио
30
Томас
24
Дюмфрис
18
Гакпо
7
Захави
14
Мален
4-2-1-3
55
Кошелев
12
Рота
4
Анга
4
Янссен
27
Кокс
5
Теки
20
Сентьенс
9
Флемминг
7
Семеду
91
Полтер
25
17
Жуниор
20
Хендрикс
20
Хендрикс
17
Жуниор
14
Мален
23
Садилек
23
Садилек
14
Мален
30
Томас
9
Пироэ
9
Пироэ
30
Томас
27
Кокс
17
17
27
Кокс
7
Семеду
7
Ханссон
7
Ханссон
7
Семеду
25
97
97
25
Остались в запасе
ПСВ
Фортуна
1
Винсент Мюллер
ВР
20
Нони Мадуэке
ПВ
1
Ларс Уннершталь
ВР
Главный тренер
Петер Бош
1
Яник ван Ош
ВР
22
Том Хендрикс
ВР
12
Clint Essers
ЦФ
82
Branislav Ninaj
ЦФ
77
Аднан Угур
ЦП
24
Nassim El Ablak
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Остались в запасе
1
Винсент Мюллер
ВР
20
Нони Мадуэке
ПВ
1
Ларс Уннершталь
ВР
Остались в запасе
1
Яник ван Ош
ВР
22
Том Хендрикс
ВР
12
Clint Essers
ЦФ
82
Branislav Ninaj
ЦФ
77
Аднан Угур
ЦП
24
Nassim El Ablak
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Хулио Веласкес
Статистика матча ПСВ - Фортуна
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
Филипс
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