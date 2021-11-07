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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фортуна - ПСВ
Фортуна - ПСВ: обзор матча 07 ноября 2021
Фортуна
07.11.2021, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 12 тур
1 : 4
Завершен
ПСВ
76'
А. Рамальо (АГ)
37'
Р. Доан
54'
Брума
72'
И. Сангаре
85'
Брума
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фортуна - ПСВ
87'
Замена
М. Гетце
️️️️
Э. Гутьеррес
87'
Замена
М. Ромеро
️️️️
К. Винисиус
85'
ГОЛ! 1:4!
Брума
Пас отдал
К. Винисиус
82'
Желтая карточка
М. ван Гинкел
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
А. Рамальо
76'
72'
ГОЛ! 0:3!
И. Сангаре
Пас отдал
К. Винисиус
Замена
T. Lake
️️️️
Л. Дуарте
71'
65'
Замена
М. ван Гинкел
️️️️
Э. Захави
Замена
А. Ферати
️️️️
Т. Теки
58'
Замена
Т. Нослин
️️️️
Р. Йохансон
58'
54'
ГОЛ! 0:2!
Брума
Пас отдал
А. Рамальо
46'
Замена
Брума
️️️️
Ф. Мвене
37'
ГОЛ! 0:1!
Р. Доан
Пас отдал
Э. Захави
16'
Замена
Р. Доан
️️️️
Д. Тезе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
38
Ben Rienstra
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
20
Матс Сентьенс
ЦП
6
Ларос Дуарте
ЦП
20
Риан Йохансон
ЦП
17
Nigel Lonwijk
ЦФ
9
Зиан Флемминг
ЦФ
5
Тесфальдет Теки
ЦФ
27
Джордж Кокс
ЦФ
4
Мартин Анга
ЦФ
1
Яник ван Ош
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Фортуна
48
Stijn Hogervorst
ЦЗ
97
Bassala Sambou
ЦФ
26
Toshio Lake
ЦФ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
14
Тижани Нослин
ЦФ
7
Эмиль Ханссон
ЦФ
10
Арианит Ферати
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
22
Том Хендрикс
ЦФ
12
Felix Dornebusch
ЦФ
ПСВ
38
Ивон Мвого
ВР
77
Брума
ЛВ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
27
Марио Гетце
АП
20
Рицу Доан
ПВ
19
Максимилиано Ромеро
ЦФ
2-3-5
38
12
Пинту
20
Сентьенс
6
Дуарте
20
Йохансон
5
Теки
1
ван Ош
4
Анга
27
Кокс
9
Флемминг
3-3-1-2
16
Дроммел
5
Рамальо
4
Тезе
21
Боскальи
2
Мвене
6
Сангаре
17
Жуниор
35
Гутьеррес
7
Захави
95
Винисиус
6
Дуарте
26
26
6
Дуарте
20
Йохансон
14
Нослин
14
Нослин
20
Йохансон
5
Теки
10
Ферати
10
Ферати
5
Теки
2
Мвене
77
Брума
77
Брума
2
Мвене
7
Захави
8
ван Гинкел
8
ван Гинкел
7
Захави
35
Гутьеррес
27
Гетце
27
Гетце
35
Гутьеррес
4
Тезе
20
Доан
20
Доан
4
Тезе
95
Винисиус
19
Ромеро
19
Ромеро
95
Винисиус
Остались в запасе
Фортуна
ПСВ
48
Stijn Hogervorst
ЦЗ
97
Bassala Sambou
ЦФ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
7
Эмиль Ханссон
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
22
Том Хендрикс
ЦФ
12
Felix Dornebusch
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
38
Ивон Мвого
ВР
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
48
Stijn Hogervorst
ЦЗ
97
Bassala Sambou
ЦФ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
7
Эмиль Ханссон
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
22
Том Хендрикс
ЦФ
12
Felix Dornebusch
ЦФ
Остались в запасе
38
Ивон Мвого
ВР
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
Главный тренер
Хулио Веласкес
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Фортуна - ПСВ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Ситтард
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