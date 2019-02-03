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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Фортуна
ПСВ - Фортуна: обзор матча 03 февраля 2019
ПСВ
03.02.2019, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 20 тур
5 : 0
Завершен
Фортуна
8'
Г. Перейро
54'
Л. де Йонг
76'
Л. де Йонг
87'
Л. де Йонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Фортуна
ГОЛ! 4:0!
Л. де Йонг
Пас отдал
Г. Перейро
87'
ГОЛ! 3:0!
Л. де Йонг
Пас отдал
Анхелиньо
76'
75'
Желтая карточка
А. Эль-Мессауди
ГОЛ! 2:0!
Л. де Йонг
54'
Желтая карточка
Анхелиньо
40'
Желтая карточка
Д. Мален
12'
ГОЛ! 1:0!
Г. Перейро
8'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча ПСВ - Фортуна
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
- : -
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Фортуна
0 : 0
10.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
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ПСВ
Фортуна
Эредивизи Нидерланды: шансы «Камбура» и «ПСВ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«ПСВ» – «Брюгге» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «ПСВ» и «Брюгге» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Камбура» и «ПСВ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«ПСВ» – «Брюгге» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «ПСВ» и «Брюгге» на победу в матче 4 тура
3 ноября
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6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фейеноорда» и «Фортуны Ситтард» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
24 октября
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17 октября
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