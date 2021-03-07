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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фортуна - ПСВ
Фортуна - ПСВ: обзор матча 07 марта 2021
Фортуна
07.03.2021, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 25 тур
1 : 3
Завершен
ПСВ
69'
Д. Кокс
10'
Э. Захави
27'
Э. Захави
87'
Н. Мадуэке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фортуна - ПСВ
87'
ГОЛ! 1:3!
Н. Мадуэке
Пас отдал
М. Ихаттарен
Замена
D. Emmanouilidis
️️️️
Л. Семеду
83'
Замена
Д. ван ден Бейс
️️️️
Р. Янссен
83'
81'
Замена
М. ван Гинкел
️️️️
О. Боскальи
76'
Замена
А. Файн
️️️️
Д. Мален
ГОЛ! 1:2!
Д. Кокс
Пас отдал
Э. Ханссон
69'
67'
Замена
М. Ихаттарен
️️️️
М. Гетце
67'
Замена
Н. Мадуэке
️️️️
И. Сангаре
67'
Замена
Э. Гутьеррес
️️️️
Й. Вертессен
Замена
С. Мутуссами
️️️️
Т. Теки
46'
Замена
Э. Ханссон
️️️️
С. Полтер
46'
43'
Желтая карточка
И. Сангаре
35'
Желтая карточка
Н. Виргевер
27'
ГОЛ! 0:2!
Э. Захави
Пас отдал
Ф. Макс
10'
ГОЛ! 0:1!
Э. Захави
Пас отдал
Д. Дюмфрис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
1
Яник ван Ош
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
4
Мартин Анга
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
5
Тесфальдет Теки
ЦП
25
Микаэль Тирпа
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
7
Лисандру Семеду
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
ПСВ
38
Ивон Мвого
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
27
Марио Гетце
АП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Фортуна
55
Алексей Кошелев
ВР
12
Лазарос Рота
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
7
Эмиль Ханссон
ЛВ
7
Тибо Верлинден
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
17
D. Emmanouilidis
ЦП
24
Nassim El Ablak
ЦФ
20
Arian Kastrati
ЦФ
12
Clint Essers
ЦФ
40
Joshua Jonas Wehking
ЦФ
ПСВ
1
Винсент Мюллер
ВР
1
Ларс Уннершталь
ВР
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
29
Адриан Файн
ОП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПВ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
4-3-1-2
1
ван Ош
27
Кокс
38
4
Янссен
4
Анга
5
Теки
25
Тирпа
20
Сентьенс
9
Флемминг
7
Семеду
91
Полтер
4-1-1-1-3
38
Мвого
24
Виргевер
4
Тезе
21
Боскальи
30
Макс
6
Сангаре
24
Дюмфрис
27
Гетце
14
Мален
7
Захави
11
Вертессен
91
Полтер
7
Ханссон
7
Ханссон
91
Полтер
4
Янссен
33
ван ден Бейс
33
ван ден Бейс
4
Янссен
5
Теки
8
Мутуссами
8
Мутуссами
5
Теки
7
Семеду
17
17
7
Семеду
6
Сангаре
20
Мадуэке
20
Мадуэке
6
Сангаре
21
Боскальи
8
ван Гинкел
8
ван Гинкел
21
Боскальи
14
Мален
29
Файн
29
Файн
14
Мален
27
Гетце
52
Ихаттарен
52
Ихаттарен
27
Гетце
11
Вертессен
35
Гутьеррес
35
Гутьеррес
11
Вертессен
Остались в запасе
Фортуна
ПСВ
24
Nassim El Ablak
ЦФ
7
Тибо Верлинден
ЦП
20
Arian Kastrati
ЦФ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
12
Clint Essers
ЦФ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
40
Joshua Jonas Wehking
ЦФ
55
Алексей Кошелев
ВР
Главный тренер
Хулио Веласкес
1
Винсент Мюллер
ВР
1
Ларс Уннершталь
ВР
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
24
Nassim El Ablak
ЦФ
7
Тибо Верлинден
ЦП
20
Arian Kastrati
ЦФ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
12
Clint Essers
ЦФ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
40
Joshua Jonas Wehking
ЦФ
55
Алексей Кошелев
ВР
Остались в запасе
1
Винсент Мюллер
ВР
1
Ларс Уннершталь
ВР
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Фортуна - ПСВ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Ситтард
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