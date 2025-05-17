Заключительный тур сезона Эредивизи подарит болельщикам интересную встречу между командами, решающими разные задачи. «Фортуна» проведeт матч на своeм стадионе и постарается закончить сезон в топ-10, а «Утрехт» уже обеспечил себе участие в еврокубках, но желает укрепить четвeртую строчку.

«Фортуна»

Команда из Ситтарда проводит неровный сезон, но в последних матчах демонстрирует упорство и характер. За последние 5 туров «Фортуна» набрала 8 очков, при этом в каждом из 4 последних матчей забивала. Однако оборона остаeтся слабым местом: 7 пропущенных голов за 5 матчей и в среднем 1.40 пропущенного за игру.

Эсекиэль Бульяуде продолжает быть самой яркой фигурой в атаке команды, и именно через него строится большая часть наступательных действий. Тем не менее, команде не хватает глубины состава и вариативности.

«Утрехт»

«Утрехт» уверенно завершает сезон, показывая результативный и сбалансированный футбол. Команда стабильно забивает – 12 мячей в 5 последних играх, включая победу 4:0 над «Аяксом» и 4:0 над «Валвейком». Средний показатель результативности – 2.40 гола за игру.

Лидер атаки Мигель Родригес проводит один из лучших сезонов в карьере и в паре с полузащитниками обеспечивает высокий темп и агрессию в нападении. Также команда неплохо действует в защите: всего 4 пропущенных мяча за 5 игр.

Факты о командах

«Фортуна»

Забивает в 4 последних матчах

В 5 матчах: 4 гола забито, 7 пропущено

В среднем: 0.80 гола забито, 1.40 – пропущено за игру

«Утрехт»

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

В 5 матчах: 12 голов забито, 4 пропущено

В среднем: 2.40 гола забито, 0.80 – пропущено за игру

Забивает в 6 из 8 последних матчей

Личные встречи 15% (2) 46% (6) 38% (5) 16 Забитых мячей 25 1.23 В среднем за матч 1.92 5:2 Крупнейшая победа 6:0 Самый результативный матч: 2:5 Самая крупная ничья: 2:2 Нидерланды. Эредивизие, 17 тур Утрехт 2 : 5 Фортуна Нидерланды. Эредивизие, 21 тур Утрехт 4 : 0 Фортуна Нидерланды. Эредивизие, 10 тур Фортуна 0 : 0 Утрехт Голландия. Эредивизие, 24 тур Утрехт 1 : 2 Фортуна Голландия. Эредивизие, 5 тур Фортуна 3 : 4 Утрехт Голландия. Эредивизие, 29 тур Утрехт 1 : 1 Фортуна Голландия. Эредивизие, 17 тур Фортуна 2 : 2 Утрехт Голландия. Эредивизие, 27 тур Фортуна 0 : 1 Утрехт Голландия. Эредивизие, 13 тур Утрехт 1 : 1 Фортуна Голландия. Эредивизие, 30 тур Фортуна 0 : 0 Утрехт Голландия. Эредивизие, 12 тур Утрехт 6 : 0 Фортуна Голландия. Эредивизие, 32 тур Утрехт 2 : 1 Фортуна Голландия. Эредивизие, 4 тур Фортуна 1 : 1 Утрехт

Прогноз на матч «Фортуна» – «Утрехт»

«Утрехт» находится в отличной форме и обладает явным преимуществом в атакующем потенциале, структуре игры и глубине состава. Даже несмотря на фактор выезда, команда выглядит фаворитом. «Фортуна» способна дать бой на своeм поле и поразить ворота соперника, но оборона вряд ли выдержит давление.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Утрехта».

Рекомендованные ставки: