Заключительный тур сезона Эредивизи подарит болельщикам интересную встречу между командами, решающими разные задачи. «Фортуна» проведeт матч на своeм стадионе и постарается закончить сезон в топ-10, а «Утрехт» уже обеспечил себе участие в еврокубках, но желает укрепить четвeртую строчку.
«Фортуна»
Команда из Ситтарда проводит неровный сезон, но в последних матчах демонстрирует упорство и характер. За последние 5 туров «Фортуна» набрала 8 очков, при этом в каждом из 4 последних матчей забивала. Однако оборона остаeтся слабым местом: 7 пропущенных голов за 5 матчей и в среднем 1.40 пропущенного за игру.
Эсекиэль Бульяуде продолжает быть самой яркой фигурой в атаке команды, и именно через него строится большая часть наступательных действий. Тем не менее, команде не хватает глубины состава и вариативности.
«Утрехт»
«Утрехт» уверенно завершает сезон, показывая результативный и сбалансированный футбол. Команда стабильно забивает – 12 мячей в 5 последних играх, включая победу 4:0 над «Аяксом» и 4:0 над «Валвейком». Средний показатель результативности – 2.40 гола за игру.
Лидер атаки Мигель Родригес проводит один из лучших сезонов в карьере и в паре с полузащитниками обеспечивает высокий темп и агрессию в нападении. Также команда неплохо действует в защите: всего 4 пропущенных мяча за 5 игр.
Факты о командах
«Фортуна»
- Забивает в 4 последних матчах
- В 5 матчах: 4 гола забито, 7 пропущено
- В среднем: 0.80 гола забито, 1.40 – пропущено за игру
«Утрехт»
- Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
- В 5 матчах: 12 голов забито, 4 пропущено
- В среднем: 2.40 гола забито, 0.80 – пропущено за игру
- Забивает в 6 из 8 последних матчей
Прогноз на матч «Фортуна» – «Утрехт»
«Утрехт» находится в отличной форме и обладает явным преимуществом в атакующем потенциале, структуре игры и глубине состава. Даже несмотря на фактор выезда, команда выглядит фаворитом. «Фортуна» способна дать бой на своeм поле и поразить ворота соперника, но оборона вряд ли выдержит давление.
Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Утрехта».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:2 в пользу «Утрехта» – коэффициент 7.50
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
- Индивидуальный тотал «Утрехта» больше 1.5 – коэффициент 1.85