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Прогноз на точный счёт матча «Фортуна» – «Утрехт»: Эредивизи, 18 мая 2025

17 мая 2025 15:50
Фортуна - Утрехт
18 мая 2025, воскресенье 15:30 | Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
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7.50
Точный счёт 1:2 в пользу «Утрехта»
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Заключительный тур сезона Эредивизи подарит болельщикам интересную встречу между командами, решающими разные задачи. «Фортуна» проведeт матч на своeм стадионе и постарается закончить сезон в топ-10, а «Утрехт» уже обеспечил себе участие в еврокубках, но желает укрепить четвeртую строчку.

«Фортуна»

Команда из Ситтарда проводит неровный сезон, но в последних матчах демонстрирует упорство и характер. За последние 5 туров «Фортуна» набрала 8 очков, при этом в каждом из 4 последних матчей забивала. Однако оборона остаeтся слабым местом: 7 пропущенных голов за 5 матчей и в среднем 1.40 пропущенного за игру.

Эсекиэль Бульяуде продолжает быть самой яркой фигурой в атаке команды, и именно через него строится большая часть наступательных действий. Тем не менее, команде не хватает глубины состава и вариативности.

«Утрехт»

«Утрехт» уверенно завершает сезон, показывая результативный и сбалансированный футбол. Команда стабильно забивает – 12 мячей в 5 последних играх, включая победу 4:0 над «Аяксом» и 4:0 над «Валвейком». Средний показатель результативности – 2.40 гола за игру.

Лидер атаки Мигель Родригес проводит один из лучших сезонов в карьере и в паре с полузащитниками обеспечивает высокий темп и агрессию в нападении. Также команда неплохо действует в защите: всего 4 пропущенных мяча за 5 игр.

Факты о командах

«Фортуна»

  • Забивает в 4 последних матчах
  • В 5 матчах: 4 гола забито, 7 пропущено
  • В среднем: 0.80 гола забито, 1.40 – пропущено за игру

«Утрехт»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • В 5 матчах: 12 голов забито, 4 пропущено
  • В среднем: 2.40 гола забито, 0.80 – пропущено за игру
  • Забивает в 6 из 8 последних матчей

Личные встречи
15% (2)
46% (6)
38% (5)
16
Забитых мячей
25
1.23
В среднем за матч
1.92
5:2
Крупнейшая победа
6:0
Самый результативный матч:  2:5
Самая крупная ничья:  2:2
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Утрехт
2 : 5
22.12.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Утрехт
4 : 0
11.02.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
0 : 0
28.10.2023
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 24 тур
Утрехт
1 : 2
03.03.2023
Фортуна
Голландия. Эредивизие, 5 тур
Фортуна
3 : 4
02.09.2022
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 29 тур
Утрехт
1 : 1
09.04.2022
Фортуна
Голландия. Эредивизие, 17 тур
Фортуна
2 : 2
18.12.2021
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 27 тур
Фортуна
0 : 1
20.03.2021
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
1 : 1
19.12.2020
Фортуна
Голландия. Эредивизие, 30 тур
Фортуна
0 : 0
12.04.2020
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
6 : 0
03.11.2019
Фортуна
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
2 : 1
24.04.2019
Фортуна
Голландия. Эредивизие, 4 тур
Фортуна
1 : 1
01.09.2018
Утрехт
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Прогноз на матч «Фортуна» – «Утрехт»

«Утрехт» находится в отличной форме и обладает явным преимуществом в атакующем потенциале, структуре игры и глубине состава. Даже несмотря на фактор выезда, команда выглядит фаворитом. «Фортуна» способна дать бой на своeм поле и поразить ворота соперника, но оборона вряд ли выдержит давление.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Утрехта».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:2 в пользу «Утрехта» – коэффициент 7.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Утрехта» больше 1.5 – коэффициент 1.85

7.50
Точный счёт 1:2 в пользу «Утрехта»
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Автор: Миронов Николай
Нидерланды. Эредивизие Утрехт Фортуна
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