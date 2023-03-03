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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - Фортуна
Утрехт - Фортуна: обзор матча 03 марта 2023
Утрехт
03.03.2023, пятница, 22:00
Голландия. Эредивизие, 24 тур
1 : 2
Завершен
Фортуна
59'
А. Дувикас
69'
К. Бистрович
87'
Т. Нослин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Утрехт - Фортуна
90'
+3
Замена
С. Радич
️️️️
Д. Кокс
90'
+3
Замена
А. Ферати
️️️️
О. Озякуп
Замена
А. Декотт
️️️️
Й. Торнстра
88'
87'
ГОЛ! 1:2!
Т. Нослин
Пас отдал
Б. Йылмаз
Желтая карточка
Й. Торнстра
85'
79'
Замена
Р. Вита
️️️️
Л. Дуарте
77'
Желтая карточка
К. Бистрович
69'
ГОЛ! 1:1!
К. Бистрович
Замена
В. Йенсен
️️️️
З. Лабиад
66'
65'
Замена
Т. Нослин
️️️️
Т. Бейтинк
ГОЛ! 1:0!
А. Дувикас
59'
Замена
Д. Санчес-Фернандес
️️️️
Н. Маэда
58'
Замена
А. Юнес
️️️️
О. Буссаид
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
1
Василиос Баркас
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
21
Йенс Торнстра
ОП
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
41
Наоки Маэда
ПВ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Фортуна
1
Ивор Пандур
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
6
Ларос Дуарте
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
29
Томас Бейтинк
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Утрехт
1
Тиймен Ниджуис
ВР
1
Фабиан де Кейзер
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
21
Рубен Клюйверт
ЦЗ
30
Деренсили Санчес-Фернандес
ЛВ
55
Виктор Йенсен
ЦП
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
8
Амин Юнес
АП
33
Томми Сент-Джаго
ЦФ
9
Антони Декотт
ЦФ
Фортуна
22
Том Хендрикс
ВР
1
Яник ван Ош
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
55
Стипе Радич
ЦЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
10
Арианит Ферати
ЦП
14
Тижани Нослин
ПВ
11
Умару Эмбалу
ПВ
7
Тунахан Таски
ПВ
19
Пол Глэдон
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Баркас
3
ван дер Хоорн
93
Саньян
2
ван дер Маарел
2
Клайбер
21
Торнстра
22
ван де Стрек
49
Буссаид
52
Лабиад
41
Маэда
9
Дувикас
4-1-2-1-2
1
Пандур
3
Гут
22
Сиовас
12
Пинту
27
Кокс
6
Дуарте
8
Бистрович
15
Озякуп
14
Кордоба
17
Йылмаз
29
Бейтинк
52
Лабиад
55
Йенсен
55
Йенсен
52
Лабиад
49
Буссаид
8
Юнес
8
Юнес
49
Буссаид
41
Маэда
30
Санчес-Фернандес
30
Санчес-Фернандес
41
Маэда
21
Торнстра
9
Декотт
9
Декотт
21
Торнстра
6
Дуарте
21
Вита
21
Вита
6
Дуарте
27
Кокс
55
Радич
55
Радич
27
Кокс
15
Озякуп
10
Ферати
10
Ферати
15
Озякуп
29
Бейтинк
14
Нослин
14
Нослин
29
Бейтинк
Остались в запасе
Утрехт
Фортуна
1
Тиймен Ниджуис
ВР
1
Фабиан де Кейзер
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
21
Рубен Клюйверт
ЦЗ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
33
Томми Сент-Джаго
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
22
Том Хендрикс
ВР
1
Яник ван Ош
ВР
4
Роел Янссен
ЦЗ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
11
Умару Эмбалу
ПВ
7
Тунахан Таски
ПВ
19
Пол Глэдон
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Остались в запасе
1
Тиймен Ниджуис
ВР
1
Фабиан де Кейзер
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
21
Рубен Клюйверт
ЦЗ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
33
Томми Сент-Джаго
ЦФ
Остались в запасе
22
Том Хендрикс
ВР
1
Яник ван Ош
ВР
4
Роел Янссен
ЦЗ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
11
Умару Эмбалу
ПВ
7
Тунахан Таски
ПВ
19
Пол Глэдон
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Главный тренер
Хулио Веласкес
Статистика матча Утрехт - Фортуна
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
Галгенваард
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