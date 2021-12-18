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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фортуна - Утрехт
Фортуна - Утрехт: обзор матча 18 декабря 2021
Фортуна
18.12.2021, суббота, 18:30
Голландия. Эредивизие, 17 тур
2 : 2
Завершен
Утрехт
23'
Д. Кокс
77'
З. Флемминг
21'
М. Махи
50'
С. ван де Стрек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фортуна - Утрехт
Замена
Т. Нослин
️️️️
B. Rienstra
88'
86'
Замена
A. Dalmau
️️️️
К. Тимбер
84'
Желтая карточка
В. Янссен
ГОЛ! 2:2!
З. Флемминг
Пас отдал
Д. Кокс
77'
71'
Замена
Р. Балк
️️️️
А. Дувикас
Замена
И. Пинту
️️️️
М. Тирпа
71'
70'
Желтая карточка
А. Махер
Замена
М. Анга
️️️️
N. Lonwijk
70'
50'
ГОЛ! 1:2!
С. ван де Стрек
45'
Желтая карточка
С. ван де Стрек
Желтая карточка
Д. Кокс
33'
ГОЛ! 1:1!
Д. Кокс
23'
21'
ГОЛ! 0:1!
М. Махи
Пас отдал
К. Тимбер
17'
Замена
Й. ван Овереем
️️️️
Х. тер Авест
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
38
Ben Rienstra
ЦЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
25
Микаэль Тирпа
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
6
Ларос Дуарте
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
1
Яник ван Ош
ЦФ
17
Nigel Lonwijk
ЦФ
27
Джордж Кокс
ЦФ
5
Тесфальдет Теки
ЦФ
9
Зиан Флемминг
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Утрехт
1
Мартен Пас
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
14
Виллем Янссен
ЦЗ
6
Адам Махер
ЦП
23
Кинтен Тимбер
ЦП
86
Симон Густафсон
ЦФ
22
Сандер ван де Стрек
ЦФ
10
Мимун Махи
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Фортуна
12
Иво Пинту
ЦЗ
21
Yiğit Emre Çeltik
ЦП
20
Риан Йохансон
ЦП
12
Felix Dornebusch
ЦФ
22
Том Хендрикс
ЦФ
7
Эмиль Ханссон
ЦФ
4
Мартин Анга
ЦФ
10
Арианит Ферати
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
7
Лисандру Семеду
ЦФ
97
Bassala Sambou
ЦФ
14
Тижани Нослин
ЦФ
Утрехт
61
Sep van der Heijden
ВР
3
Рик Мейсен
ЦЗ
8
Йорис ван Овереем
ЦП
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
5
Бенаисса Бенамар
ЦФ
7
Ремко Балк
ЦФ
49
Отман Буссаид
ЦФ
34
Дави ван ден Берг
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
37
Mohamed Mallahi
ЦФ
2-4-5
38
4
Янссен
25
Тирпа
6
Дуарте
20
Сентьенс
22
Самарис
17
9
Флемминг
5
Теки
27
Кокс
1
ван Ош
4-2-4
1
Пас
5
тер Авест
3
ван дер Хоорн
14
Янссен
92
Загре
6
Махер
23
Тимбер
9
Дувикас
10
Махи
22
ван де Стрек
86
Густафсон
25
Тирпа
12
Пинту
12
Пинту
25
Тирпа
17
4
Анга
4
Анга
17
38
14
Нослин
14
Нослин
38
5
тер Авест
8
ван Овереем
8
ван Овереем
5
тер Авест
9
Дувикас
7
Балк
7
Балк
9
Дувикас
23
Тимбер
9
9
23
Тимбер
Остались в запасе
Фортуна
Утрехт
21
Yiğit Emre Çeltik
ЦП
20
Риан Йохансон
ЦП
12
Felix Dornebusch
ЦФ
22
Том Хендрикс
ЦФ
7
Эмиль Ханссон
ЦФ
10
Арианит Ферати
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
7
Лисандру Семеду
ЦФ
97
Bassala Sambou
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
61
Sep van der Heijden
ВР
3
Рик Мейсен
ЦЗ
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
5
Бенаисса Бенамар
ЦФ
49
Отман Буссаид
ЦФ
34
Дави ван ден Берг
ЦФ
37
Mohamed Mallahi
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Остались в запасе
21
Yiğit Emre Çeltik
ЦП
20
Риан Йохансон
ЦП
12
Felix Dornebusch
ЦФ
22
Том Хендрикс
ЦФ
7
Эмиль Ханссон
ЦФ
10
Арианит Ферати
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
7
Лисандру Семеду
ЦФ
97
Bassala Sambou
ЦФ
Остались в запасе
61
Sep van der Heijden
ВР
3
Рик Мейсен
ЦЗ
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
5
Бенаисса Бенамар
ЦФ
49
Отман Буссаид
ЦФ
34
Дави ван ден Берг
ЦФ
37
Mohamed Mallahi
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Статистика матча Фортуна - Утрехт
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Ситтард
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Фортуна
Утрехт
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фейеноорда» и «Фортуны Ситтард» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Твенте» – «Утрехт»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«НЕК» – «Фортуна Ситтард»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фейеноорда» и «Фортуны Ситтард» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«НЕК» – «Фортуна Ситтард»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Фортуна» – «Аякс»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
«Твенте» – «Утрехт»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Утрехт» – «Виллем II»: кто победит в матче 8 тура Эредивизи 2026/2027
10 октября
«Фейеноорд» – «Утрехт»: кто победит в матче 7-го тура Эредивизи 2026/2027
19 сентября
«Утрехт» – «ПСВ»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
29 августа
«Спарта» – «Утрехт»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
21 августа
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