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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фортуна - Утрехт
Фортуна - Утрехт: обзор матча 20 марта 2021
Фортуна
20.03.2021, суббота, 18:30
Голландия. Эредивизие, 27 тур
0 : 1
Завершен
Утрехт
81'
A. Dalmau
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фортуна - Утрехт
90'
+1
Замена
Э. Бергстрем
️️️️
Й. ван Овереем
Замена
A. Kastrati
️️️️
Л. Рота
88'
Замена
С. Мутуссами
️️️️
B. Rienstra
86'
Замена
Э. Ханссон
️️️️
Т. Теки
86'
81'
ГОЛ! 0:1!
A. Dalmau
76'
Замена
М. Силла
️️️️
Д. Керк
76'
Замена
A. Dalmau
️️️️
О. Буссаид
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
1
Яник ван Ош
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
4
Мартин Анга
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
5
Тесфальдет Теки
ЦП
25
Микаэль Тирпа
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
7
Лисандру Семеду
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Утрехт
1
Эрик Эльшлегель
ВР
33
Томми Сент-Джаго
ЦЗ
14
Виллем Янссен
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
10
Мимун Махи
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
8
Йорис ван Овереем
ЦП
9
Джирано Керк
ЦП
4
Django Warmerdam
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Фортуна
22
Том Хендрикс
ВР
55
Алексей Кошелев
ВР
12
Лазарос Рота
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
7
Эмиль Ханссон
ЛВ
7
Тибо Верлинден
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
17
D. Emmanouilidis
ЦП
24
Nassim El Ablak
ЦФ
20
Arian Kastrati
ЦФ
12
Clint Essers
ЦФ
Утрехт
1
Тиймен Ниджуис
ВР
1
Мартен Пас
ВР
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
28
Urby Emanuelson
ЦП
18
Одиссеус Веланас
АП
2
Sylian Mokono
ЦФ
9
Мусса Силла
ЦФ
99
Jeredy Hilterman
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
4-3-1-2
1
ван Ош
27
Кокс
38
4
Янссен
4
Анга
5
Теки
25
Тирпа
20
Сентьенс
9
Флемминг
7
Семеду
91
Полтер
3-5-1-1
1
Эльшлегель
33
Сент-Джаго
14
Янссен
5
тер Авест
10
Махи
6
Махер
8
ван Овереем
9
Керк
23
Рамселар
49
Буссаид
4
5
Теки
7
Ханссон
7
Ханссон
5
Теки
Рота
20
20
Рота
12
Рота
12
Рота
38
8
Мутуссами
8
Мутуссами
38
9
Керк
9
Силла
9
Силла
9
Керк
8
ван Овереем
31
Бергстрем
31
Бергстрем
8
ван Овереем
49
Буссаид
9
9
49
Буссаид
Остались в запасе
Фортуна
Утрехт
24
Nassim El Ablak
ЦФ
7
Тибо Верлинден
ЦП
12
Clint Essers
ЦФ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
22
Том Хендрикс
ВР
55
Алексей Кошелев
ВР
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
17
D. Emmanouilidis
ЦП
Главный тренер
Хулио Веласкес
2
Sylian Mokono
ЦФ
1
Тиймен Ниджуис
ВР
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
99
Jeredy Hilterman
ЦФ
18
Одиссеус Веланас
АП
1
Мартен Пас
ВР
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
28
Urby Emanuelson
ЦП
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Остались в запасе
24
Nassim El Ablak
ЦФ
7
Тибо Верлинден
ЦП
12
Clint Essers
ЦФ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
22
Том Хендрикс
ВР
55
Алексей Кошелев
ВР
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
17
D. Emmanouilidis
ЦП
Остались в запасе
2
Sylian Mokono
ЦФ
1
Тиймен Ниджуис
ВР
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
99
Jeredy Hilterman
ЦФ
18
Одиссеус Веланас
АП
1
Мартен Пас
ВР
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
28
Urby Emanuelson
ЦП
Главный тренер
Хулио Веласкес
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Статистика матча Фортуна - Утрехт
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Ситтард
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Фортуна
Утрехт
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фейеноорда» и «Фортуны Ситтард» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Твенте» – «Утрехт»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«НЕК» – «Фортуна Ситтард»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фейеноорда» и «Фортуны Ситтард» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«НЕК» – «Фортуна Ситтард»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Фортуна» – «Аякс»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
«Твенте» – «Утрехт»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Утрехт» – «Виллем II»: кто победит в матче 8 тура Эредивизи 2026/2027
10 октября
«Фейеноорд» – «Утрехт»: кто победит в матче 7-го тура Эредивизи 2026/2027
19 сентября
«Утрехт» – «ПСВ»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
29 августа
«Спарта» – «Утрехт»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
21 августа
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