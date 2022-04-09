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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - Фортуна
Утрехт - Фортуна: обзор матча 09 апреля 2022
Утрехт
09.04.2022, суббота, 19:45
Голландия. Эредивизие, 29 тур
1 : 1
Завершен
Фортуна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
5
Джевенсио ван дер Куст
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
14
Виллем Янссен
ЦП
23
Кинтен Тимбер
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
86
Симон Густафсон
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Фортуна
27
Джордж Кокс
ЛЗ
25
Микаэль Тирпа
ЦЗ
4
Мартин Анга
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
6
Ларос Дуарте
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
1
Яник ван Ош
ЦФ
35
Charlison Benschop
ЦФ
14
Тижани Нослин
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Утрехт
92
Артур Загре
ЛЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
10
Мимун Махи
ЦП
8
Йорис ван Овереем
ЦП
7
Ремко Балк
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
22
Сандер ван де Стрек
ЦФ
7
Мусса Силла
ЦФ
33
Томми Сент-Джаго
ЦФ
1
Тиймен Ниджуис
ЦФ
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
Фортуна
34
Майкл Веррипс
ВР
12
Иво Пинту
ЦЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
5
Тесфальдет Теки
ЦП
7
Лисандру Семеду
ПВ
12
Felix Dornebusch
ЦФ
17
Джордан Ботака
ЦФ
17
Nigel Lonwijk
ЦФ
10
Арианит Ферати
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
3-5-1-2
2
ван дер Маарел
3
ван дер Хоорн
5
ван дер Куст
23
Тимбер
6
Махер
86
Густафсон
23
Рамселар
14
Янссен
49
Буссаид
1
де Кейзер
9
Дувикас
3-2-2-1-3
4
Анга
22
Сиовас
38
25
Тирпа
27
Кокс
6
Дуарте
20
Сентьенс
9
Флемминг
14
Нослин
35
1
ван Ош
Остались в запасе
Утрехт
Фортуна
92
Артур Загре
ЛЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
10
Мимун Махи
ЦП
8
Йорис ван Овереем
ЦП
7
Ремко Балк
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
22
Сандер ван де Стрек
ЦФ
7
Мусса Силла
ЦФ
33
Томми Сент-Джаго
ЦФ
1
Тиймен Ниджуис
ЦФ
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
34
Майкл Веррипс
ВР
12
Иво Пинту
ЦЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
5
Тесфальдет Теки
ЦП
7
Лисандру Семеду
ПВ
12
Felix Dornebusch
ЦФ
17
Джордан Ботака
ЦФ
17
Nigel Lonwijk
ЦФ
10
Арианит Ферати
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Остались в запасе
92
Артур Загре
ЛЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
10
Мимун Махи
ЦП
8
Йорис ван Овереем
ЦП
7
Ремко Балк
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
22
Сандер ван де Стрек
ЦФ
7
Мусса Силла
ЦФ
33
Томми Сент-Джаго
ЦФ
1
Тиймен Ниджуис
ЦФ
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
Остались в запасе
34
Майкл Веррипс
ВР
12
Иво Пинту
ЦЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
5
Тесфальдет Теки
ЦП
7
Лисандру Семеду
ПВ
12
Felix Dornebusch
ЦФ
17
Джордан Ботака
ЦФ
17
Nigel Lonwijk
ЦФ
10
Арианит Ферати
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Главный тренер
Хулио Веласкес
Статистика матча Утрехт - Фортуна
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
Галгенваард
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Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
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17 октября
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24 октября
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