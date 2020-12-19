Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - Фортуна
Утрехт - Фортуна: обзор матча 19 декабря 2020
Утрехт
19.12.2020, суббота, 23:00
Голландия. Эредивизие, 13 тур
1 : 1
Завершен
Фортуна
52'
М. Махи
63'
С. Полтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Утрехт - Фортуна
90'
+1
Желтая карточка
С. Полтер
88'
Желтая карточка
М. Анга
Замена
G. Troupee
️️️️
С. ван де Стрек
87'
Замена
О. Буссаид
️️️️
Й. ван Овереем
86'
Желтая карточка
Д. Керк
82'
74'
Замена
J. Smeets
️️️️
Э. Ханссон
Замена
Э. Элиа
️️️️
Б. Рамселар
69'
Замена
A. Dalmau
️️️️
М. Силла
69'
63'
ГОЛ! 1:1!
С. Полтер
Пас отдал
Д. Кокс
ГОЛ! 1:0!
М. Махи
Пас отдал
Д. Керк
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
1
Эрик Эльшлегель
ВР
33
Томми Сент-Джаго
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
10
Мимун Махи
ЦП
8
Йорис ван Овереем
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
9
Джирано Керк
ЦП
4
Django Warmerdam
ЦФ
9
Мусса Силла
ЦФ
22
Сандер ван де Стрек
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Фортуна
1
Яник ван Ош
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
4
Мартин Анга
ЦЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
7
Эмиль Ханссон
ЛВ
5
Тесфальдет Теки
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
7
Лисандру Семеду
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Утрехт
1
Тиймен Ниджуис
ВР
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
14
Виллем Янссен
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
28
Urby Emanuelson
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
18
Одиссеус Веланас
АП
25
Christopher Mamengi
ЦФ
2
Sylian Mokono
ЦФ
20
Joey Houweling
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
Фортуна
55
Алексей Кошелев
ВР
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
77
Аднан Угур
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
17
Djibril Dianessy
ЦФ
24
Nassim El Ablak
ЦФ
25
Jorrit Smeets
ЦФ
20
Arian Kastrati
ЦФ
33
J. Jach (pen.)
ЦФ
82
Branislav Ninaj
ЦФ
12
Clint Essers
ЦФ
40
Joshua Jonas Wehking
ЦФ
3-4-3
1
Эльшлегель
33
Сент-Джаго
2
ван дер Маарел
4
Хогма
10
Махи
23
Рамселар
9
Керк
8
ван Овереем
22
ван де Стрек
9
Силла
4
4-2-2-2
1
ван Ош
4
Анга
4
Янссен
38
27
Кокс
5
Теки
20
Сентьенс
9
Флемминг
7
Ханссон
91
Полтер
7
Семеду
8
ван Овереем
49
Буссаид
49
Буссаид
8
ван Овереем
22
ван де Стрек
20
20
22
ван де Стрек
23
Рамселар
11
Элиа
11
Элиа
23
Рамселар
9
Силла
9
9
9
Силла
7
Ханссон
25
25
7
Ханссон
Остались в запасе
Утрехт
Фортуна
25
Christopher Mamengi
ЦФ
18
Одиссеус Веланас
АП
2
Sylian Mokono
ЦФ
20
Joey Houweling
ЦФ
1
Тиймен Ниджуис
ВР
14
Виллем Янссен
ЦЗ
28
Urby Emanuelson
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
17
Djibril Dianessy
ЦФ
24
Nassim El Ablak
ЦФ
20
Arian Kastrati
ЦФ
77
Аднан Угур
ЦП
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
33
J. Jach (pen.)
ЦФ
82
Branislav Ninaj
ЦФ
12
Clint Essers
ЦФ
40
Joshua Jonas Wehking
ЦФ
55
Алексей Кошелев
ВР
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
Главный тренер
Хулио Веласкес
Остались в запасе
25
Christopher Mamengi
ЦФ
18
Одиссеус Веланас
АП
2
Sylian Mokono
ЦФ
20
Joey Houweling
ЦФ
1
Тиймен Ниджуис
ВР
14
Виллем Янссен
ЦЗ
28
Urby Emanuelson
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
Остались в запасе
17
Djibril Dianessy
ЦФ
24
Nassim El Ablak
ЦФ
20
Arian Kastrati
ЦФ
77
Аднан Угур
ЦП
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
33
J. Jach (pen.)
ЦФ
82
Branislav Ninaj
ЦФ
12
Clint Essers
ЦФ
40
Joshua Jonas Wehking
ЦФ
55
Алексей Кошелев
ВР
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Главный тренер
Хулио Веласкес
Статистика матча Утрехт - Фортуна
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
Галгенваард
Новости команд
Все
Утрехт
Фортуна
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фейеноорда» и «Фортуны Ситтард» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Твенте» – «Утрехт»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«НЕК» – «Фортуна Ситтард»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Твенте» – «Утрехт»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Утрехт» – «Виллем II»: кто победит в матче 8 тура Эредивизи 2026/2027
10 октября
«Фейеноорд» – «Утрехт»: кто победит в матче 7-го тура Эредивизи 2026/2027
19 сентября
«Утрехт» – «ПСВ»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
29 августа
«Спарта» – «Утрехт»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
21 августа
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фейеноорда» и «Фортуны Ситтард» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«НЕК» – «Фортуна Ситтард»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Фортуна» – «Аякс»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+