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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фортуна - Утрехт
Фортуна - Утрехт: обзор матча 02 сентября 2022
Фортуна
02.09.2022, пятница, 21:00
Голландия. Эредивизие, 5 тур
3 : 4
Завершен
Утрехт
67'
Р. Гут
78'
Б. Йылмаз (П)
90+6'
Т. Нослин
64'
Б. Дост
70'
А. Дувикас (П)
76'
А. Дувикас
86'
А. Дувикас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фортуна - Утрехт
ГОЛ! 3:4!
Т. Нослин
90'
+6
89'
Замена
D. Warmerdam
️️️️
Д. ван дер Куст
88'
Замена
А. Юнес
️️️️
О. Буссаид
86'
ГОЛ! 2:4!
А. Дувикас
Пас отдал
Б. Дост
Замена
К. Бассетт
️️️️
Д. Кокс
86'
83'
Желтая карточка
М. ван дер Маарел
79'
Желтая карточка
Й. Торнстра
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Б. Йылмаз
78'
76'
ГОЛ! 1:3!
А. Дувикас
Желтая карточка
М. Тирпа
71'
70'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Дувикас
ГОЛ! 1:1!
Р. Гут
Пас отдал
М. Сентьенс
67'
64'
ГОЛ! 0:1!
Б. Дост
Пас отдал
М. Силла
63'
Замена
Ш. Клайбер
️️️️
Х. тер Авест
63'
Замена
А. Дувикас
️️️️
Д. Редан
Замена
А. Ферати
️️️️
Д. Эрдоган
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
1
Ивор Пандур
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
25
Микаэль Тирпа
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
21
Доган Эрдоган
ЦП
6
Ларос Дуарте
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
19
Пол Глэдон
ЦФ
14
Тижани Нослин
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Утрехт
1
Василиос Баркас
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
5
Джевенсио ван дер Куст
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
21
Йенс Торнстра
ОП
20
Лук Броуверс
ОП
10
Дишон Редан
ЦФ
7
Мусса Силла
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Фортуна
21
Реми Вита
ЛЗ
20
Bryant Nieling
ЦЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
17
Коул Бассетт
ЦП
10
Арианит Ферати
ЦП
90
Василиос Сурлис
АП
1
Яник ван Ош
ЦФ
22
Том Хендрикс
ЦФ
18
Майк ван Бейнен
ЦФ
7
Тунахан Таски
ЦФ
11
Умару Эмбалу
ЦФ
Утрехт
16
Калвин Ратси
ВР
93
Модибо Саньян
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
18
Тэйлор Бут
ЦП
70
Джан Боздоган
ЦП
41
Наоки Маэда
ЦП
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
8
Амин Юнес
АП
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
13
Рубен Клюйверт
ЦФ
4
Django Warmerdam
ЦФ
1
Тиймен Ниджуис
ЦФ
4-3-3
1
Пандур
27
Кокс
3
Гут
22
Сиовас
25
Тирпа
21
Эрдоган
6
Дуарте
20
Сентьенс
17
Йылмаз
14
Нослин
19
Глэдон
4-2-1-3
1
Баркас
2
ван дер Маарел
24
Виргевер
5
ван дер Куст
5
тер Авест
21
Торнстра
20
Броуверс
49
Буссаид
12
Дост
7
Силла
10
Редан
27
Кокс
17
Бассетт
17
Бассетт
27
Кокс
21
Эрдоган
10
Ферати
10
Ферати
21
Эрдоган
5
тер Авест
2
Клайбер
2
Клайбер
5
тер Авест
49
Буссаид
8
Юнес
8
Юнес
49
Буссаид
10
Редан
9
Дувикас
9
Дувикас
10
Редан
5
ван дер Куст
4
4
5
ван дер Куст
Остались в запасе
Фортуна
Утрехт
21
Реми Вита
ЛЗ
20
Bryant Nieling
ЦЗ
90
Василиос Сурлис
АП
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
1
Яник ван Ош
ЦФ
22
Том Хендрикс
ЦФ
18
Майк ван Бейнен
ЦФ
7
Тунахан Таски
ЦФ
11
Умару Эмбалу
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
16
Калвин Ратси
ВР
93
Модибо Саньян
ЦЗ
18
Тэйлор Бут
ЦП
70
Джан Боздоган
ЦП
41
Наоки Маэда
ЦП
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
13
Рубен Клюйверт
ЦФ
1
Тиймен Ниджуис
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Остались в запасе
21
Реми Вита
ЛЗ
20
Bryant Nieling
ЦЗ
90
Василиос Сурлис
АП
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
1
Яник ван Ош
ЦФ
22
Том Хендрикс
ЦФ
18
Майк ван Бейнен
ЦФ
7
Тунахан Таски
ЦФ
11
Умару Эмбалу
ЦФ
Остались в запасе
16
Калвин Ратси
ВР
93
Модибо Саньян
ЦЗ
18
Тэйлор Бут
ЦП
70
Джан Боздоган
ЦП
41
Наоки Маэда
ЦП
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
13
Рубен Клюйверт
ЦФ
1
Тиймен Ниджуис
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча Фортуна - Утрехт
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Ситтард
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Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
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Эредивизи Нидерланды: шансы «Фейеноорда» и «Фортуны Ситтард» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
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«НЕК» – «Фортуна Ситтард»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
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«Утрехт» – «Виллем II»: кто победит в матче 8 тура Эредивизи 2026/2027
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