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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фортуна - Утрехт
Фортуна - Утрехт: обзор матча 28 октября 2023
Фортуна
28.10.2023, суббота, 22:00
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
0 : 0
Завершен
Утрехт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фортуна - Утрехт
Замена
М. Лазетич
️️️️
А. Халилович
86'
Замена
M. Robberechts
️️️️
I. Griffith
86'
78'
Замена
М. Сентьенс
️️️️
А. Декотт
77'
Желтая карточка
А. Декотт
Желтая карточка
М. Бельхейр
70'
Замена
Р. Оратмангоен
️️️️
К. Сирхейс
63'
Замена
М. Дийкс
️️️️
Р. Вита
63'
62'
Замена
Х. тер Авест
️️️️
У. Новоа
61'
Замена
М. Азаркан
️️️️
Т. Бут
61'
Замена
О. Фрауло
️️️️
Д. Боздоган
Пенальти не реализован!
А. Халилович
51'
46'
Замена
Й. Торнстра
️️️️
З. Лабиад
Замена
М. Бельхейр
️️️️
И. Кордоба
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
1
Ивор Пандур
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
12
Иво Пинту
(К)
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
32
Лорейн Розье
ОП
23
Дерой Дуарте
ЦП
10
Ален Халилович
АП
14
Кай Сирхейс
ЦФ
10
Iman Griffith
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Утрехт
1
Василиос Баркас
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
(К)
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
32
Yannick Leliendal
ЦЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
70
Джан Боздоган
ЦП
18
Тэйлор Бут
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
12
Уго Новоа
ПВ
9
Антони Декотт
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Фортуна
22
Том Хендрикс
ВР
1
Luuk Koopmans
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
8
Марко Лазетич
ЦФ
39
Milan Robberechts
ЦФ
14
Мухамед Бельхейр
ЦФ
Утрехт
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
29
Оскар Фрауло
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
17
Маруан Азаркан
ПВ
3
Исак Лидберг
ЦФ
10
Оле Ромени
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Пандур
21
Вита
3
Гут
22
Сиовас
12
Пинту
32
Розье
23
Дуарте
14
Кордоба
10
Халилович
10
14
Сирхейс
4-2-3-1
1
Баркас
93
Саньян
32
6
Фламинго
3
ван дер Хоорн
70
Боздоган
18
Бут
12
Новоа
52
Лабиад
49
Буссаид
9
Декотт
21
Вита
35
Дийкс
35
Дийкс
21
Вита
14
Сирхейс
11
Оратмангоен
11
Оратмангоен
14
Сирхейс
10
Халилович
8
Лазетич
8
Лазетич
10
Халилович
10
39
39
10
14
Кордоба
14
Бельхейр
14
Бельхейр
14
Кордоба
12
Новоа
5
тер Авест
5
тер Авест
12
Новоа
52
Лабиад
21
Торнстра
21
Торнстра
52
Лабиад
70
Боздоган
29
Фрауло
29
Фрауло
70
Боздоган
9
Декотт
20
Сентьенс
20
Сентьенс
9
Декотт
18
Бут
17
Азаркан
17
Азаркан
18
Бут
Остались в запасе
Фортуна
Утрехт
22
Том Хендрикс
ВР
1
Luuk Koopmans
ВР
4
Симен Вут
ЦЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
Главный тренер
Хулио Веласкес
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
23
Барт Рамселар
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
3
Исак Лидберг
ЦФ
10
Оле Ромени
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Остались в запасе
22
Том Хендрикс
ВР
1
Luuk Koopmans
ВР
4
Симен Вут
ЦЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
Остались в запасе
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
23
Барт Рамселар
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
3
Исак Лидберг
ЦФ
10
Оле Ромени
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Статистика матча Фортуна - Утрехт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Информация о матче
Главный судья:
Бас Нейхейс
(Энсхеде)
Стадион:
Fortuna Sittard Stadion, Sittard-Geleen
Новости команд
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