27 апреля 2025 года на стадионе «Фортуна Ситтард» состоится матч 30-го тура Нидерландов в Высшей лиге, в котором «Фортуна Ситтард» примет «Виллем II». Этот матч важен для обеих команд: «Фортуна» пытается закрепиться в середине таблицы, а «Виллем II» находится в кризисе и борется за выживание.

«Фортуна Ситтард»

После 29 туров «Фортуна Ситтард» набрал 30 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. В последних 5 матчах команда забивает в среднем 0.4 гола за игру и пропускает 1.4 гола, что говорит о низкой результативности и проблемах в обороне. Однако «Фортуна» не проигрывает в 5 из последних 7 матчей против «Виллем II», что добавляет уверенности перед встречей с одним из слабейших гостей турнира.

В последних играх «Фортуна» показала неплохие результаты на домашнем стадионе, несмотря на общие проблемы в атаке. Преимущество в очных встречах с «Виллем II» на своeм поле может сыграть ключевую роль.

«Виллем II»

«Виллем II» набрал 17 очков и занимает 18-е место, что является зоной вылета. Команда не выигрывает в последних 7 матчах и испытывает серьeзные проблемы как в атаке, так и в обороне. В последних 5 играх «Виллем II» забивает в среднем 0.8 гола за матч, но пропускает в среднем 2.2 гола, что является одной из худших статистик в лиге. Лучший бомбардир команды – Риккардо Орсолини, но его усилий явно недостаточно для более успешной игры команды.

«Виллем II» продолжает искать свою игру, и матч с «Фортуной» станет для них решающим в плане попытки сохранить свои позиции в элите. Проблемы с обороной и отсутствие стабильности в атаке затрудняют их борьбу в этом матче.

Факты о командах

«Фортуна Ситтард»

В последних 5 играх забивает в среднем 0.4 гола за матч, пропускает 1.4 гола.

Не проигрывает в 5 из последних 7 матчей против «Виллем II».

Пропускает в 4 последних матчах.

Забивает в 3 последних матчах.

«Виллем II»

В последних 5 играх забивает в среднем 0.8 гола за матч, пропускает 2.2 гола.

Не выигрывает в последних 7 матчах.

Пропускает в 14 последних матчах.

Забивает в 13 из 15 последних матчей.

Личные встречи 22% (2) 44% (4) 33% (3) 14 Забитых мячей 15 1.56 В среднем за матч 1.67 3:2 Крупнейшая победа 3:2 Самый результативный матч: 3:2 Самая крупная ничья: 4:4 Нидерланды. Эредивизие, 9 тур Виллем II 0 : 0 Фортуна Голландия. Эредивизие, 26 тур Фортуна 1 : 0 Виллем II Голландия. Эредивизие, 10 тур Виллем II 1 : 1 Фортуна Голландия. Эредивизие, 34 тур Виллем II 2 : 1 Фортуна Голландия. Эредивизие, 11 тур Фортуна 3 : 2 Виллем II Голландия. Эредивизие, 18 тур Виллем II 0 : 0 Фортуна Голландия. Эредивизие, 3 тур Фортуна 2 : 3 Виллем II Голландия. Эредивизие, 27 тур Виллем II 3 : 2 Фортуна Голландия. Эредивизие, 6 тур Фортуна 4 : 4 Виллем II

Прогноз на матч «Фортуна Ситтард» – «Виллем II»

«Фортуна Ситтард» находится в более стабильной форме, чем «Виллем II», и имеет преимущество в очных встречах на своeм поле. Несмотря на свои проблемы с атакой, команда будет стремиться использовать слабости обороны соперника, который пропускает слишком много. «Виллем II» продолжает бороться за выживание, но нестабильность в обеих зонах, а также слабая форма в последних матчах делают их фаворитом лишь в теории.

Победа «Фортуна Ситтард» выглядит наиболее вероятной, с высокой вероятностью того, что обе команды смогут забить, учитывая слабую оборону обеих сторон.

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