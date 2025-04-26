27 апреля 2025 года на стадионе «Фортуна Ситтард» состоится матч 30-го тура Нидерландов в Высшей лиге, в котором «Фортуна Ситтард» примет «Виллем II». Этот матч важен для обеих команд: «Фортуна» пытается закрепиться в середине таблицы, а «Виллем II» находится в кризисе и борется за выживание.
«Фортуна Ситтард»
После 29 туров «Фортуна Ситтард» набрал 30 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. В последних 5 матчах команда забивает в среднем 0.4 гола за игру и пропускает 1.4 гола, что говорит о низкой результативности и проблемах в обороне. Однако «Фортуна» не проигрывает в 5 из последних 7 матчей против «Виллем II», что добавляет уверенности перед встречей с одним из слабейших гостей турнира.
В последних играх «Фортуна» показала неплохие результаты на домашнем стадионе, несмотря на общие проблемы в атаке. Преимущество в очных встречах с «Виллем II» на своeм поле может сыграть ключевую роль.
«Виллем II»
«Виллем II» набрал 17 очков и занимает 18-е место, что является зоной вылета. Команда не выигрывает в последних 7 матчах и испытывает серьeзные проблемы как в атаке, так и в обороне. В последних 5 играх «Виллем II» забивает в среднем 0.8 гола за матч, но пропускает в среднем 2.2 гола, что является одной из худших статистик в лиге. Лучший бомбардир команды – Риккардо Орсолини, но его усилий явно недостаточно для более успешной игры команды.
«Виллем II» продолжает искать свою игру, и матч с «Фортуной» станет для них решающим в плане попытки сохранить свои позиции в элите. Проблемы с обороной и отсутствие стабильности в атаке затрудняют их борьбу в этом матче.
Факты о командах
«Фортуна Ситтард»
- В последних 5 играх забивает в среднем 0.4 гола за матч, пропускает 1.4 гола.
- Не проигрывает в 5 из последних 7 матчей против «Виллем II».
- Пропускает в 4 последних матчах.
- Забивает в 3 последних матчах.
«Виллем II»
- В последних 5 играх забивает в среднем 0.8 гола за матч, пропускает 2.2 гола.
- Не выигрывает в последних 7 матчах.
- Пропускает в 14 последних матчах.
- Забивает в 13 из 15 последних матчей.
Прогноз на матч «Фортуна Ситтард» – «Виллем II»
«Фортуна Ситтард» находится в более стабильной форме, чем «Виллем II», и имеет преимущество в очных встречах на своeм поле. Несмотря на свои проблемы с атакой, команда будет стремиться использовать слабости обороны соперника, который пропускает слишком много. «Виллем II» продолжает бороться за выживание, но нестабильность в обеих зонах, а также слабая форма в последних матчах делают их фаворитом лишь в теории.
Победа «Фортуна Ситтард» выглядит наиболее вероятной, с высокой вероятностью того, что обе команды смогут забить, учитывая слабую оборону обеих сторон.
Рекомендации:
- Победа «Фортуна Ситтард» – коэффициент 1.85
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
- Индивидуальный тотал «Фортуна Ситтард» больше 1.5 – коэффициент 2.20
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.30