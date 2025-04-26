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«Фортуна» – «Виллем II»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2025 с коэффициентом 1.85

26 апреля 2025 9:10
Фортуна - Виллем II
27 апр. 2025, воскресенье 13:15 | Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
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1.85
Победа «Фортуна» – коэффициент 1.85
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27 апреля 2025 года на стадионе «Фортуна Ситтард» состоится матч 30-го тура Нидерландов в Высшей лиге, в котором «Фортуна Ситтард» примет «Виллем II». Этот матч важен для обеих команд: «Фортуна» пытается закрепиться в середине таблицы, а «Виллем II» находится в кризисе и борется за выживание.

«Фортуна Ситтард»

После 29 туров «Фортуна Ситтард» набрал 30 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. В последних 5 матчах команда забивает в среднем 0.4 гола за игру и пропускает 1.4 гола, что говорит о низкой результативности и проблемах в обороне. Однако «Фортуна» не проигрывает в 5 из последних 7 матчей против «Виллем II», что добавляет уверенности перед встречей с одним из слабейших гостей турнира.

В последних играх «Фортуна» показала неплохие результаты на домашнем стадионе, несмотря на общие проблемы в атаке. Преимущество в очных встречах с «Виллем II» на своeм поле может сыграть ключевую роль.

«Виллем II»

«Виллем II» набрал 17 очков и занимает 18-е место, что является зоной вылета. Команда не выигрывает в последних 7 матчах и испытывает серьeзные проблемы как в атаке, так и в обороне. В последних 5 играх «Виллем II» забивает в среднем 0.8 гола за матч, но пропускает в среднем 2.2 гола, что является одной из худших статистик в лиге. Лучший бомбардир команды – Риккардо Орсолини, но его усилий явно недостаточно для более успешной игры команды.

«Виллем II» продолжает искать свою игру, и матч с «Фортуной» станет для них решающим в плане попытки сохранить свои позиции в элите. Проблемы с обороной и отсутствие стабильности в атаке затрудняют их борьбу в этом матче.

Факты о командах

«Фортуна Ситтард»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.4 гола за матч, пропускает 1.4 гола.
  • Не проигрывает в 5 из последних 7 матчей против «Виллем II».
  • Пропускает в 4 последних матчах.
  • Забивает в 3 последних матчах.

«Виллем II»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.8 гола за матч, пропускает 2.2 гола.
  • Не выигрывает в последних 7 матчах.
  • Пропускает в 14 последних матчах.
  • Забивает в 13 из 15 последних матчей.

Личные встречи
22% (2)
44% (4)
33% (3)
14
Забитых мячей
15
1.56
В среднем за матч
1.67
3:2
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  4:4
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Виллем II
0 : 0
20.10.2024
Фортуна
Голландия. Эредивизие, 26 тур
Фортуна
1 : 0
13.03.2022
Виллем II
Голландия. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 1
22.10.2021
Фортуна
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Виллем II
2 : 1
16.05.2021
Фортуна
Голландия. Эредивизие, 11 тур
Фортуна
3 : 2
05.12.2020
Виллем II
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Виллем II
0 : 0
21.12.2019
Фортуна
Голландия. Эредивизие, 3 тур
Фортуна
2 : 3
18.08.2019
Виллем II
Голландия. Эредивизие, 27 тур
Виллем II
3 : 2
30.03.2019
Фортуна
Голландия. Эредивизие, 6 тур
Фортуна
4 : 4
22.09.2018
Виллем II
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Прогноз на матч «Фортуна Ситтард» – «Виллем II»

«Фортуна Ситтард» находится в более стабильной форме, чем «Виллем II», и имеет преимущество в очных встречах на своeм поле. Несмотря на свои проблемы с атакой, команда будет стремиться использовать слабости обороны соперника, который пропускает слишком много. «Виллем II» продолжает бороться за выживание, но нестабильность в обеих зонах, а также слабая форма в последних матчах делают их фаворитом лишь в теории.

Победа «Фортуна Ситтард» выглядит наиболее вероятной, с высокой вероятностью того, что обе команды смогут забить, учитывая слабую оборону обеих сторон.

Рекомендации:

  • Победа «Фортуна Ситтард» – коэффициент 1.85
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал «Фортуна Ситтард» больше 1.5 – коэффициент 2.20
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.30

1.85
Победа «Фортуна» – коэффициент 1.85
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Автор: Ланьков Роман
Нидерланды. Эредивизие Виллем II Фортуна
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