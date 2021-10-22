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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Виллем II - Фортуна
Виллем II - Фортуна: обзор матча 22 октября 2021
Виллем II
22.10.2021, пятница, 21:00
Голландия. Эредивизие, 10 тур
1 : 1
Завершен
Фортуна
59'
М. Келерт
54'
Т. Нослин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виллем II - Фортуна
Замена
Г. Ремерато
️️️️
П. Ллонч
84'
Замена
Р. Мервелд
️️️️
Г. Саглам
80'
75'
Желтая карточка
М. Сентьенс
71'
Замена
B. Sambou
️️️️
Э. Ханссон
ГОЛ! 1:1!
М. Келерт
Пас отдал
М. Свенссон
59'
Желтая карточка
Т. Велленройтер
55'
54'
ГОЛ! 0:1!
Т. Нослин
Пас отдал
Д. Кокс
46'
Замена
Т. Нослин
️️️️
М. Тирпа
45'
Желтая карточка
М. Анга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виллем II
1
Тимон Велленройтер
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
17
Дрисс Саддики
ЦП
8
Поль Ллонч
ЦП
7
Че Наннели
ЦП
27
Матс Келерт
ЦП
20
Leeroy Owusu
ЦФ
61
Геркем Саглам
ЦФ
28
Макс Свенссон
ЦФ
11
Кваси Вридт
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Фортуна
38
Ben Rienstra
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
25
Микаэль Тирпа
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
6
Ларос Дуарте
ЦП
5
Тесфальдет Теки
ЦФ
4
Мартин Анга
ЦФ
7
Эмиль Ханссон
ЦФ
9
Зиан Флемминг
ЦФ
1
Яник ван Ош
ЦФ
27
Джордж Кокс
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Виллем II
26
Йорн Брондел
ВР
18
Микел Нелом
ЦЗ
2
Николаос Мичелис
ЦЗ
80
Годфрид Ремерато
ЦП
10
Ринго Мервелд
ЦП
48
Vincent Schippers
ЦФ
7
Elton Kabangu
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
10
Джон Йебоа
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
Фортуна
48
Stijn Hogervorst
ЦЗ
21
Yiğit Emre Çeltik
ЦП
20
Риан Йохансон
ЦП
26
Toshio Lake
ЦФ
14
Тижани Нослин
ЦФ
97
Bassala Sambou
ЦФ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
10
Арианит Ферати
ЦФ
17
Nigel Lonwijk
ЦФ
22
Том Хендрикс
ЦФ
12
Felix Dornebusch
ЦФ
2-4-4
1
Велленройтер
31
Бергстрем
5
17
Саддики
7
Наннели
27
Келерт
8
Ллонч
20
11
Вридт
28
Свенссон
61
Саглам
2-3-5
38
12
Пинту
25
Тирпа
20
Сентьенс
6
Дуарте
4
Анга
27
Кокс
1
ван Ош
9
Флемминг
7
Ханссон
8
Ллонч
80
Ремерато
80
Ремерато
8
Ллонч
61
Саглам
10
Мервелд
10
Мервелд
61
Саглам
25
Тирпа
14
Нослин
14
Нослин
25
Тирпа
7
Ханссон
97
97
7
Ханссон
Остались в запасе
Виллем II
Фортуна
26
Йорн Брондел
ВР
18
Микел Нелом
ЦЗ
2
Николаос Мичелис
ЦЗ
48
Vincent Schippers
ЦФ
7
Elton Kabangu
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
10
Джон Йебоа
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
48
Stijn Hogervorst
ЦЗ
21
Yiğit Emre Çeltik
ЦП
20
Риан Йохансон
ЦП
26
Toshio Lake
ЦФ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
10
Арианит Ферати
ЦФ
17
Nigel Lonwijk
ЦФ
22
Том Хендрикс
ЦФ
12
Felix Dornebusch
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Остались в запасе
26
Йорн Брондел
ВР
18
Микел Нелом
ЦЗ
2
Николаос Мичелис
ЦЗ
48
Vincent Schippers
ЦФ
7
Elton Kabangu
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
10
Джон Йебоа
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
Остались в запасе
48
Stijn Hogervorst
ЦЗ
21
Yiğit Emre Çeltik
ЦП
20
Риан Йохансон
ЦП
26
Toshio Lake
ЦФ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
10
Арианит Ферати
ЦФ
17
Nigel Lonwijk
ЦФ
22
Том Хендрикс
ЦФ
12
Felix Dornebusch
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Главный тренер
Хулио Веласкес
Статистика матча Виллем II - Фортуна
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
Виллем ll
Новости команд
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Эредивизи: шансы «Твенте» и «Виллема II» на победу в матче 13-го тура
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30 октября
Эредивизи: шансы «Твенте» и «Виллема II» на победу в матче 13-го тура
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5 ноября
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30 октября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
24 октября
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