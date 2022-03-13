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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фортуна - Виллем II
Фортуна - Виллем II: обзор матча 13 марта 2022
Фортуна
13.03.2022, воскресенье, 14:15
Голландия. Эредивизие, 26 тур
1 : 0
Завершен
Виллем II
52'
З. Флемминг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фортуна - Виллем II
Желтая карточка
М. Анга
90'
+1
Желтая карточка
Д. Кокс
86'
85'
Замена
М. Свенссон
️️️️
E. Kabangu
85'
Замена
К. Лудевиг
️️️️
L. Owusu
Замена
N. Lonwijk
️️️️
М. Сентьенс
80'
72'
Замена
Г. Ремерато
️️️️
Д. Кроули
72'
Замена
A. El Khayati
️️️️
Г. Саглам
Желтая карточка
М. Сентьенс
66'
Замена
А. Самарис
️️️️
B. Rienstra
63'
Замена
Д. Ботака
️️️️
Л. Семеду
63'
Замена
Т. Теки
️️️️
C. Benschop
63'
ГОЛ! 1:0!
З. Флемминг
Пас отдал
Л. Семеду
52'
Желтая карточка
М. Тирпа
49'
20'
Желтая карточка
Д. Кроули
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
27
Джордж Кокс
ЛЗ
4
Мартин Анга
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
25
Микаэль Тирпа
ЦП
6
Ларос Дуарте
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
7
Лисандру Семеду
ПВ
1
Яник ван Ош
ЦФ
35
Charlison Benschop
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Виллем II
1
Тимон Велленройтер
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
3
Freek Heerkens
ЦЗ
7
Дэн Кроули
ЦП
27
Матс Келерт
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
7
Че Наннели
ПВ
20
Leeroy Owusu
ЦФ
4
Вессел Даммерс
ЦФ
7
Elton Kabangu
ЦФ
19
Jizz Hornkamp
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Фортуна
34
Майкл Веррипс
ВР
12
Иво Пинту
ЦЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
5
Тесфальдет Теки
ЦП
12
Felix Dornebusch
ЦФ
17
Джордан Ботака
ЦФ
17
Nigel Lonwijk
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
14
Тижани Нослин
ЦФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
Виллем II
26
Йорн Брондел
ВР
2
Николаос Мичелис
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
18
Микел Нелом
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
80
Годфрид Ремерато
ЦП
8
Поль Ллонч
ЦП
10
Ринго Мервелд
ЦП
28
Макс Свенссон
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
23
Abdenasser El Khayati
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
4-3-2-2
27
Кокс
22
Сиовас
38
4
Анга
25
Тирпа
6
Дуарте
20
Сентьенс
9
Флемминг
7
Семеду
35
1
ван Ош
2-2-2-4
1
Велленройтер
3
17
Кен
7
Кроули
27
Келерт
7
Наннели
61
Саглам
19
7
4
Даммерс
20
38
22
Самарис
22
Самарис
38
35
5
Теки
5
Теки
35
7
Семеду
17
Ботака
17
Ботака
7
Семеду
20
Сентьенс
17
17
20
Сентьенс
20
29
Лудевиг
29
Лудевиг
20
7
Кроули
80
Ремерато
80
Ремерато
7
Кроули
7
28
Свенссон
28
Свенссон
7
61
Саглам
23
23
61
Саглам
Остались в запасе
Фортуна
Виллем II
34
Майкл Веррипс
ВР
12
Иво Пинту
ЦЗ
12
Felix Dornebusch
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
14
Тижани Нослин
ЦФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
26
Йорн Брондел
ВР
2
Николаос Мичелис
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
18
Микел Нелом
ЦЗ
8
Поль Ллонч
ЦП
10
Ринго Мервелд
ЦП
24
Connor van den Berg
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Остались в запасе
34
Майкл Веррипс
ВР
12
Иво Пинту
ЦЗ
12
Felix Dornebusch
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
14
Тижани Нослин
ЦФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
Остались в запасе
26
Йорн Брондел
ВР
2
Николаос Мичелис
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
18
Микел Нелом
ЦЗ
8
Поль Ллонч
ЦП
10
Ринго Мервелд
ЦП
24
Connor van den Berg
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Главный тренер
Юрген Штреппель
Статистика матча Фортуна - Виллем II
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Ситтард
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Фортуна
Виллем II
Эредивизи: шансы «Твенте» и «Виллема II» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Виллем II» и «Зволле» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «ПСВ» и «Виллема II» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фейеноорда» и «Фортуны Ситтард» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фейеноорда» и «Фортуны Ситтард» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
24 октября
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21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Виллем II» и «Зволле» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «ПСВ» и «Виллема II» на победу в матче 11-го тура
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«Утрехт» – «Виллем II»: кто победит в матче 8 тура Эредивизи 2026/2027
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