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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Виллем II - Фортуна
Виллем II - Фортуна: обзор матча 20 октября 2024
Виллем II
20.10.2024, воскресенье, 13:15
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
0 : 0
Завершен
Фортуна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виллем II - Фортуна
Замена
Р. Тоур Сигургейрссон
️️️️
R. Nizet
90'
Замена
Э. Керер
️️️️
К. Ваэзен
85'
82'
Замена
С. ван Оттеле
️️️️
С. Бастьен
82'
Замена
А. Да Крус
️️️️
А. Халилович
71'
Замена
А. Эрцег
️️️️
М. Аико
71'
Замена
К. Петерсон
️️️️
Э. Буллауде
Замена
Ж. Бокила
️️️️
А. Лахкар
65'
Замена
Б. Ламберт
️️️️
Н. Додеман
46'
Замена
А. Абдирахман Ахмед
️️️️
Й. Босх
46'
Желтая карточка
Т. Дидийон
37'
29'
Желтая карточка
Р. Гут
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виллем II
1
Томас Дидийон
ВР
25
Микаэль Тирпа
ЦЗ
6
Раффаэль Бехоунек
ЦЗ
33
Томми Сент-Джаго
ЦЗ
18
Rob Nizet
ЦЗ
10
Ринго Мервелд
ЦП
5
Йессе Босх
ЦП
34
Амин Лахкар
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
7
Ник Додеман
ПВ
17
Киан Ваэзен
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Фортуна
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
12
Иво Пинту
(К)
ЦЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
32
Лорейн Розье
ОП
80
Райан Фоссо
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
10
Ален Халилович
АП
10
Эсекьель Буллауде
АП
8
Jasper Dahlhaus
ЦФ
70
Макан Аико
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Виллем II
48
Miodrag Pivas
ЦЗ
14
Jens Mathijsen
ЦЗ
20
Valentino Vermeulen
ЦЗ
35
Борис Ламберт
ЦЗ
7
Амар Абдирахман Ахмед
ЛВ
22
Per van Loon
ЦП
21
Рунар Тоур Сигургейрссон
ЦП
18
Жереми Бокила
ЦФ
44
Эмилио Керер
ЦФ
41
Maarten Schut
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
Фортуна
71
Ramazan Bayram
ВР
1
Luuk Koopmans
ВР
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
7
Кристоффер Петерсон
ЛВ
9
Алессио Да Крус
ЦП
11
Умару Эмбалу
ПВ
11
Luka Tunjic
ЦФ
11
Josip Mitrović
ЦФ
50
Анте Эрцег
ЦФ
4-3-2-1
1
Дидийон
25
Тирпа
33
Сент-Джаго
18
6
Бехоунек
10
Мервелд
5
Босх
34
Лахкар
14
Сандра
7
Додеман
17
Ваэзен
3-1-2-2-2
31
Брандерхорст
12
Пинту
4
Адевойе
3
Гут
32
Розье
80
Фоссо
22
Бастьен
10
Халилович
10
Буллауде
70
Аико
8
7
Додеман
35
Ламберт
35
Ламберт
7
Додеман
18
21
Сигургейрссон
21
Сигургейрссон
18
5
Босх
7
Ахмед
7
Ахмед
5
Босх
34
Лахкар
18
Бокила
18
Бокила
34
Лахкар
17
Ваэзен
44
Керер
44
Керер
17
Ваэзен
22
Бастьен
6
ван Оттеле
6
ван Оттеле
22
Бастьен
10
Халилович
9
Да Крус
9
Да Крус
10
Халилович
10
Буллауде
7
Петерсон
7
Петерсон
10
Буллауде
70
Аико
50
Эрцег
50
Эрцег
70
Аико
Остались в запасе
Виллем II
Фортуна
48
Miodrag Pivas
ЦЗ
14
Jens Mathijsen
ЦЗ
20
Valentino Vermeulen
ЦЗ
22
Per van Loon
ЦП
41
Maarten Schut
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
71
Ramazan Bayram
ВР
1
Luuk Koopmans
ВР
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
11
Умару Эмбалу
ПВ
11
Luka Tunjic
ЦФ
11
Josip Mitrović
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Остались в запасе
48
Miodrag Pivas
ЦЗ
14
Jens Mathijsen
ЦЗ
20
Valentino Vermeulen
ЦЗ
22
Per van Loon
ЦП
41
Maarten Schut
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
Остались в запасе
71
Ramazan Bayram
ВР
1
Luuk Koopmans
ВР
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
11
Умару Эмбалу
ПВ
11
Luka Tunjic
ЦФ
11
Josip Mitrović
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Главный тренер
Хулио Веласкес
Статистика матча Виллем II - Фортуна
1
1
Всего ударов по воротам
5
22
Удары в створ
0
4
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
10
Нарушения
11
11
Офсайды
0
1
Количество передач
353
445
Сейвы
4
0
Точность передач %
77
82
Удары мимо ворот
4
12
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
3
14
Удары из-за пределов штрафной
2
8
xG (ожидаемые голы)
0.85
1.97
Матчи команд
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Виллем II
- : -
05.12.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
1 : 1
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
1 : 2
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
1 : 2
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
Главный судья:
Rob Dieperink, Netherlands
Стадион:
Koning Willem II Stadion, Tilburg
Новости команд
Все
Виллем II
Фортуна
Эредивизи: шансы «Гронингена» и «Виллема II» на победу в матче 14-го тура
26 ноября
Эредивизи: шансы «Твенте» и «Виллема II» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Виллем II» и «Зволле» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «ПСВ» и «Виллема II» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Гронингена» и «Виллема II» на победу в матче 14-го тура
26 ноября
Эредивизи: шансы «Твенте» и «Виллема II» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Виллем II» и «Зволле» на победу в матче 12 тура
5 ноября
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6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фейеноорда» и «Фортуны Ситтард» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«НЕК» – «Фортуна Ситтард»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Фортуна» – «Аякс»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
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