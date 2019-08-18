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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фортуна - Виллем II
Фортуна - Виллем II: обзор матча 18 августа 2019
Фортуна
18.08.2019, воскресенье, 13:15
Голландия. Эредивизие, 3 тур
2 : 3
Завершен
Виллем II
18'
В. Дамашкан
51'
В. Дамашкан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фортуна - Виллем II
90'
+1
Желтая карточка
П. Глэдон
89'
Желтая карточка
Ф. Льюис
Желтая карточка
Ф. Пасслак
65'
ГОЛ! 2:0!
В. Дамашкан
51'
Желтая карточка
В. Дамашкан
49'
ГОЛ! 1:0!
В. Дамашкан
18'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Фортуна - Виллем II
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Ситтард
Новости команд
Все
Фортуна
Виллем II
Эредивизи: шансы «Твенте» и «Виллема II» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 11:06
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
6 ноября
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