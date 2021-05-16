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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Виллем II - Фортуна
Виллем II - Фортуна: обзор матча 16 мая 2021
Виллем II
16.05.2021, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 34 тур
2 : 1
Завершен
Фортуна
45'
В. Павлидис
67'
С. Хольмен
48'
З. Флемминг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виллем II - Фортуна
89'
Замена
С. Мутуссами
️️️️
М. Сентьенс
89'
Замена
М. ван Бейнен
️️️️
Р. Янссен
Замена
W. Spieringhs
️️️️
В. Павлидис
85'
Замена
F. Heerkens
️️️️
Д. Саддики
85'
72'
Замена
Т. Верлинден
️️️️
Т. Теки
Замена
М. Келерт
️️️️
М. Трезор
71'
Замена
Л. Селахи
️️️️
П. Ллонч
71'
ГОЛ! 2:1!
С. Хольмен
Пас отдал
Ч. Наннели
67'
66'
Замена
Э. Ханссон
️️️️
C. Essers
Желтая карточка
В. Павлидис
57'
48'
ГОЛ! 1:1!
З. Флемминг
Пас отдал
С. Полтер
45'
+2
Желтая карточка
З. Флемминг
ГОЛ! 1:0!
В. Павлидис
Пас отдал
М. Трезор
45'
Желтая карточка
П. Ллонч
39'
Замена
J. Peters
️️️️
Ч. Наннели
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виллем II
49
Арьянет Мурич
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
17
Дрисс Саддики
ЦП
8
Поль Ллонч
ЦП
7
Че Наннели
ЦП
20
Leeroy Owusu
ЦФ
22
Sven van Beek
ЦФ
31
Майк Трезор
ЦФ
11
Кваси Вридт
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Фортуна
1
Яник ван Ош
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
4
Мартин Анга
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
5
Тесфальдет Теки
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
12
Clint Essers
ЦФ
7
Лисандру Семеду
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Виллем II
26
Йорн Брондел
ВР
3
Freek Heerkens
ЦЗ
4
Jordens Peters
ЦЗ
18
Линдон Селахи
ЦП
33
Rick Zuijderwijk
ЦП
27
Матс Келерт
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
24
Connor van den Berg
ЦФ
6
Wesley Spieringhs
ЦФ
3
Jop van den Avert
ЦФ
Фортуна
12
Лазарос Рота
ЦЗ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
7
Эмиль Ханссон
ЛВ
7
Тибо Верлинден
ЦП
17
D. Emmanouilidis
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
24
Nassim El Ablak
ЦФ
20
Arian Kastrati
ЦФ
33
Leroy George
ЦФ
5
Gregoire Amiot
ЦФ
22
Piet Velthuizen
ЦФ
40
Joshua Jonas Wehking
ЦФ
2-3-5
49
Мурич
17
Кен
8
Хольмен
17
Саддики
8
Ллонч
7
Наннели
22
14
Павлидис
11
Вридт
31
Трезор
20
4-2-1-3
1
ван Ош
4
Анга
38
4
Янссен
27
Кокс
5
Теки
20
Сентьенс
9
Флемминг
91
Полтер
7
Семеду
12
14
Павлидис
6
6
14
Павлидис
17
Саддики
3
3
17
Саддики
7
Наннели
4
4
7
Наннели
8
Ллонч
18
Селахи
18
Селахи
8
Ллонч
31
Трезор
27
Келерт
27
Келерт
31
Трезор
12
7
Ханссон
7
Ханссон
12
5
Теки
7
Верлинден
7
Верлинден
5
Теки
4
Янссен
18
ван Бейнен
18
ван Бейнен
4
Янссен
20
Сентьенс
8
Мутуссами
8
Мутуссами
20
Сентьенс
Остались в запасе
Виллем II
Фортуна
24
Connor van den Berg
ЦФ
61
Геркем Саглам
АП
3
Jop van den Avert
ЦФ
26
Йорн Брондел
ВР
33
Rick Zuijderwijk
ЦП
Главный тренер
Юрген Штреппель
24
Nassim El Ablak
ЦФ
20
Arian Kastrati
ЦФ
33
Leroy George
ЦФ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
5
Gregoire Amiot
ЦФ
22
Piet Velthuizen
ЦФ
40
Joshua Jonas Wehking
ЦФ
17
D. Emmanouilidis
ЦП
Главный тренер
Хулио Веласкес
Остались в запасе
24
Connor van den Berg
ЦФ
61
Геркем Саглам
АП
3
Jop van den Avert
ЦФ
26
Йорн Брондел
ВР
33
Rick Zuijderwijk
ЦП
Остались в запасе
24
Nassim El Ablak
ЦФ
20
Arian Kastrati
ЦФ
33
Leroy George
ЦФ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
5
Gregoire Amiot
ЦФ
22
Piet Velthuizen
ЦФ
40
Joshua Jonas Wehking
ЦФ
17
D. Emmanouilidis
ЦП
Главный тренер
Юрген Штреппель
Главный тренер
Хулио Веласкес
Статистика матча Виллем II - Фортуна
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
Виллем ll
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Виллем II
Фортуна
Эредивизи: шансы «Твенте» и «Виллема II» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Виллем II» и «Зволле» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «ПСВ» и «Виллема II» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фейеноорда» и «Фортуны Ситтард» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Твенте» и «Виллема II» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Виллем II» и «Зволле» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «ПСВ» и «Виллема II» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Утрехт» – «Виллем II»: кто победит в матче 8 тура Эредивизи 2026/2027
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6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фейеноорда» и «Фортуны Ситтард» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«НЕК» – «Фортуна Ситтард»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Фортуна» – «Аякс»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
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