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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фортуна - Виллем II
Фортуна - Виллем II: обзор матча 05 декабря 2020
Фортуна
05.12.2020, суббота, 20:45
Голландия. Эредивизие, 11 тур
3 : 2
Завершен
Виллем II
9'
Л. Семеду
29'
С. Полтер (П)
44'
З. Флемминг
66'
В. Павлидис
87'
J. van der Heijden
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фортуна - Виллем II
88'
Вторая желтая
П. Ллонч
87'
ГОЛ! 3:2!
J. van der Heijden
Замена
D. Dianessy
️️️️
Л. Семеду
82'
79'
Замена
W. Spieringhs
️️️️
М. Келерт
75'
Желтая карточка
П. Ллонч
Замена
М. ван Бейнен
️️️️
Э. Ханссон
72'
66'
ГОЛ! 3:1!
В. Павлидис
Пас отдал
М. Трезор
65'
Замена
Д. Йебоа
️️️️
Ч. Наннели
63'
Желтая карточка
F. Heerkens
62'
Замена
F. Heerkens
️️️️
Д. Кен
Замена
B. Ninaj
️️️️
Л. Рота
58'
46'
Замена
К. Вридт
️️️️
Г. Саглам
ГОЛ! 3:0!
З. Флемминг
Пас отдал
Т. Теки
44'
Желтая карточка
Л. Рота
33'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
С. Полтер
29'
ГОЛ! 1:0!
Л. Семеду
Пас отдал
Д. Кокс
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
1
Яник ван Ош
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
4
Мартин Анга
ЦЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
7
Эмиль Ханссон
ЛВ
5
Тесфальдет Теки
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
7
Лисандру Семеду
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Виллем II
87
Роббин Рюйтер
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
4
Jordens Peters
ЦЗ
27
Матс Келерт
ЦП
8
Поль Ллонч
ЦП
7
Че Наннели
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
6
Jan-Arie van der Heijden
ЦФ
20
Leeroy Owusu
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
31
Майк Трезор
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Фортуна
55
Алексей Кошелев
ВР
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
77
Аднан Угур
ЦП
17
Djibril Dianessy
ЦФ
12
Clint Essers
ЦФ
82
Branislav Ninaj
ЦФ
Виллем II
26
Йорн Брондел
ВР
3
Freek Heerkens
ЦЗ
3
Victor van den Bogert
ЦЗ
24
Connor van den Berg
ЦФ
6
Wesley Spieringhs
ЦФ
10
Джон Йебоа
ЦФ
11
Кваси Вридт
ЦФ
3-2-1-2-2
1
ван Ош
12
Рота
38
4
Янссен
27
Кокс
4
Анга
5
Теки
7
Ханссон
9
Флемминг
7
Семеду
91
Полтер
2-3-1-4
87
Рюйтер
4
17
Кен
27
Келерт
8
Ллонч
7
Наннели
61
Саглам
31
Трезор
14
Павлидис
20
6
7
Семеду
17
17
7
Семеду
12
Рота
82
82
12
Рота
7
Ханссон
18
ван Бейнен
18
ван Бейнен
7
Ханссон
27
Келерт
6
6
27
Келерт
17
Кен
3
3
17
Кен
7
Наннели
10
Йебоа
10
Йебоа
7
Наннели
61
Саглам
11
Вридт
11
Вридт
61
Саглам
Остались в запасе
Фортуна
Виллем II
12
Clint Essers
ЦФ
77
Аднан Угур
ЦП
55
Алексей Кошелев
ВР
Главный тренер
Хулио Веласкес
24
Connor van den Berg
ЦФ
26
Йорн Брондел
ВР
3
Victor van den Bogert
ЦЗ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Остались в запасе
12
Clint Essers
ЦФ
77
Аднан Угур
ЦП
55
Алексей Кошелев
ВР
Остались в запасе
24
Connor van den Berg
ЦФ
26
Йорн Брондел
ВР
3
Victor van den Bogert
ЦЗ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Главный тренер
Юрген Штреппель
Статистика матча Фортуна - Виллем II
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Ситтард
Новости команд
Все
Фортуна
Виллем II
Эредивизи: шансы «Твенте» и «Виллема II» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Виллем II» и «Зволле» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «ПСВ» и «Виллема II» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фейеноорда» и «Фортуны Ситтард» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
6 ноября
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