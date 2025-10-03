Введите ваш ник на сайте
«Фортуна Ситтард» – «Волендам»: прогноз и ставки на матч 4 октября 2025 с коэффициентом 1.72

03 октября 2025 11:37
Фортуна - Волендам
04 окт. 2025, суббота 19:45 | Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Перейти в онлайн матча
Победа «Фортуны Ситтард»
В 8-м туре Эредивизи «Фортуна Ситтард» на своeм поле примет «Волендам». Хозяева стараются закрепиться в середине таблицы и демонстрируют неплохую форму дома, тогда как гости борются за стабильность и продолжают регулярно терять очки на выезде.

«Фортуна Ситтард»

После 7 туров у «Фортуны Ситтард» 10 очков и 9-е место в турнирной таблице. Команда активно играет в атаке и забивает почти в каждом матче, отличившись 9 раз за последние 5 игр. Мохаммед Ихаттарен остаeтся ключевым форвардом с 3 голами в 6 матчах. Однако у коллектива проблемы в обороне: в 5 последних играх команда пропустила 8 голов, а матчи против «Твенте» и «Фейеноорда» показали, что защита уязвима против сильных атакующих соперников. В то же время дома «Фортуна» смотрится более уверенно – 6 матчей без поражений, что делает еe фаворитом в предстоящей встрече.

«Волендам»

Гости после 7 туров идут на 12-м месте с 7 очками. Главный бомбардир – Антони Дескотт, забивший 2 гола в последних 2 матчах. «Волендам» отличается высокой результативностью в атаке, забивая в 26 из 28 последних встреч, но оборона остаeтся проблемной: команда пропускает в 17 матчах подряд, а в среднем за последние 5 игр – 1.8 гола за матч. На выезде «Волендам» не выигрывает уже 5 матчей подряд, что существенно снижает его шансы в грядущей игре.

Факты о командах

«Фортуна Ситтард»

  • Не проигрывает в 6 последних домашних матчах.
  • Забивает в среднем 1.8 гола за игру (последние 5 встреч).
  • Пропускает 1.6 гола за игру.

«Волендам»

  • Забивает в среднем 1.2 гола за игру.
  • Пропускает 1.8 гола за игру.
  • Не выигрывает в 5 последних гостевых встречах.

Личные встречи
80% (4)
0% (0)
20% (1)
8
Забитых мячей
3
1.6
В среднем за матч
0.6
3:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  3:1
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Фортуна
1 : 0
04.10.2025
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Волендам
0 : 1
28.01.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Фортуна
3 : 1
16.09.2023
Волендам
Голландия. Эредивизие, 26 тур
Волендам
2 : 1
17.03.2023
Фортуна
Голландия. Эредивизие, 8 тур
Фортуна
2 : 0
02.10.2022
Волендам

Прогноз на матч «Фортуна Ситтард» – «Волендам»

Форма команд указывает на открытый матч с голами с обеих сторон. «Фортуна» стабильно играет дома и почти всегда забивает, а «Волендам» также находит моменты в атаке, несмотря на неудачные результаты. В то же время обороны обоих клубов выглядят нестабильно, что повышает вероятность результативной встречи. Наиболее вероятен сценарий, при котором хозяева одержат победу, но с обменом голами.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Фортуны Ситтард» – коэффициент 1.72
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.65

Победа «Фортуны Ситтард»
Автор: Ланьков Роман
Нидерланды. Эредивизие Волендам Фортуна
